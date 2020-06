LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 6 giugno: i numeri vincenti

Pubblicità

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 6 GIUGNO 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 6 giugno 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 50/2020. Ultima estrazione della settimana in compagnia del Lotto e 10eLotto: nuovo concorso in arrivo, ricco di numeri vincenti e premi. Chi si aggiudicherà i primi posti in classifica? Stiamo per scoprirlo e nell’attesa, possiamo rivedere insieme la classifica delle vincite dello scorso giovedì. Agipro News ci aiuta a scoprire i dati ufficiali: in testa il 10eLotto con 50 mila euro registrati a Latina. Il vincitore ha centrato un 9 Oro in modalità frequente. Segue Seveso, in provincia di Monza e Brianza con 25 mila euro legati ad un 6 Oro, mentre Malgesso, in provincia di Varese, imbrocca 12 mila euro con un 6 Doppio Oro. Il montepremi annuale sale a 980,3 milioni di euro, mentre le vincite dello scorso appuntamento ammontano a più di 10,2 milioni. La vincita più alta del Lotto è invece di 18.500 euro: il fortunello è della provincia di Napoli, di Ercolano. Segue la provincia di Caserta con Piedimonte Matese e un bottino da 9.750 euro. La terza vincita ci porta di nuovo nella capitale partenopea: un giocatore di Giugliano in Campania ha imbroccato un terno secco su Napoli del valore di 9 mila euro. Bottino identico anche per un altro cittadino del capoluogo, grazie ad un altro terno secco sempre su Napoli. La Campania risulta così una delle regioni più ricche dello scorso appuntamento con più di 46 mila euro in vincite.

LE QUOTE DELL’ULTIMA ESTRAZIONE DEL SUPERENALOTTO

47,3 milioni di euro per il Jackpot del SuperEnalotto: chi si aggiudicherà l’ambita sestina? Stiamo per scoprirlo grazie al concorso di questa sera, ma prima controlliamo le vincite registrate lo scorso giovedì. Assenti ancora una volta il 5+1 e il 5+, mentre la vincita più alta è quella del 5, che supera i 51 mila euro e premia tre fortunelli. Altri tre appasionati hanno centrato invece oltre 24 mila euro con il 4+, mentre 112 biglietti fortunati sono associati alla vincita del 3+, pari a 2.099 euro. Per la vincita del 4, il premio è da 244,36 euro e i vincitori 645, mentre saliamo a 22.699 per i partecipanti che grazie al 3 si sono portati a casa 20,99 euro a testa. Crolla invece la quota del 2+, con un bottino da 5 euro e 322.942 vincitori. I 100 euro del 2+ finiscono in tasca a 1.477 appassionati, mentre per i 10 euro dell’1+ i giocatori fortunati sono 8.958. In ultima battuta troviamo come sempre lo 0+ da 5 euro: 18.606 tagliandi vincenti per la quota più piccola del SuperStar.

LA SMORFIA NAPOLETANA DEL LOTTO E DEL SUPERENALOTTO

Il Lotto sta per rivelarci tutti i numeri vincenti di oggi, come sempre divisi per ogni ruota. Quali saranno le regioni più fortunate e a chi verrà concesso il bottino più ricco del concorso? Scopriremo tutto fra pochissimi istanti, mentre tanti giocatori si chiedono ancora quali numeri giocare. La nostra Rubrica conosce fin troppo bene questo dubbio che colpisce qualsiasi appassionato del gioco italiano ed è pronta a regalare una possibile soluzione. La smorfia napoletana ci aiuterà a decifrare la news scelta per oggi e rivelarci quali numeri abbinare. Partiamo dalla notizia che ci parla di abitudini alimentari. Sembra che un uomo del Belgio stia mangiando patatine fritte e hot dog a cena, da 32 anni. La sua decisione è iniziata quando aveva solo 13 anni e nasce da un compromesso con la mamma, che pur di fargli mangiare le verdure a pranzo, gli ha concesso il suo piatto preferito a cena. Le ‘buone’ abitudini non finiscono mai, si dice, e così il belga ha continuato questa particolare dieta per i tre decenni successivi. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo l’alimento, 7, la dieta, 77, la patata, 31, la carne, 22, e la cena, 32. Per chi volesse tentare la fortuna anche al 10eLotto proponiamo un Numero Oro: il Belgio, 29.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

SuperEnalotto, Jackpot, numeri vincenti e premi: il concorso di questa sera non può che fare gola a tutti gli appassionati della Sisal. C’è chi spera di realizzare la sestina vincente e portarsi a casa un bottino milionario e chi invece è disposto ad ‘accontentarsi’ anche delle quote secondarie. Un sogno che si unisce anche al desiderio di trovare fin da ora un progetto utile su cui investire la prima fetta della somma ottenuta. Le idee sono davvero tante e anche la nostra Rubrica ne ha individuate alcune, grazie alla piattaforma di KickStarter. Oggi vi pariamo di Hoo(KEY), uno strumento antimicrobico, antigraffio e super resistente utile per aprire le porte, premere pulsanti e molto altro ancora. Una vera iniziativa destinata a chi vuole tenere i germi sotto controllo. Hoo(KEY) è il primo strumento certificato antimicrobico presente sul mercato ed è realizzato in silicone. Leggero, completamente sicuro e in grado di aiutare i gesti di ogni giorno, senza per questo dover incorrere al problema di trasmissione dei germi. Il goal da raggiungere in 19 giorni di asta è invece di oltre 4 mila euro, ma fino ad ora i sostenitori hanno versato contributi che sfiorano i 40 mila.



