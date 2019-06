Lotto e Superenalotto/ Estrazioni 10eLotto 6 giugno 2019: numeri vincenti e nascosti

I NUMERI “NASCOSTI” DEL LOTTO

Eccoli i numeri di Lotto, 10eLotto e Superenalotto. Si sono fatti desiderare, ma hanno portato con loro numerose vincite e molti premi. Ma non sono solo le quote a interessarci, perché rilevante è anche la questione statistica. Vi abbiamo parlato della classifica dei numeri ritardatari, quindi ora cerchiamo di capire come è cambiata dopo l’ultima estrazione, quella di giovedì 6 giugno. Partiamo dal 41 su Firenze, perché questo è stato un altro concorso a vuoto per lui. Questo vuol dire che resta in cima alla classifica dei ritardatari del Lotto con le sue 135 assenze. Dopo il centenario gigliato c’è ancora il 51 sulla ruota Nazionale, che invece di ritardi ne ha accumulati 95. In questo speciale podio per i numeri più “nascosti” del Lotto c’è ancora posto per il 2 su Firenze, che invece manca da 86 estrazioni. E dunque nessuna sorpresa nella top five: al quarto posto resta l’85 su Milano con 85 estrazioni di ritardo e il 65 su Firenze che invece non si vede da 84 concorsi. Ma non è finita qui, perché Agipronews segnala, per gli ambi delle serie classiche più ritardatari, che la decina 20-29 su Milano è tornata dopo 53 estrazioni (24 28), mentre la cadenza 3 su Palermo manca da 52 concorsi. La figura 1 su Venezia invece è assente da 62 turni. (agg. di Silvana Palazzo)

I NUMERI RICORRENTI DEL LOTTO

Nell’estrazione del Lotto di giovedì 6 giugno 2019, il numero 7 ha fatto capolino su tre ruote diverse, rispettivamente come primo estratto a Palermo, secondo estratto sulla ruota Nazionale e quarto estratto sulla ruota di Cagliari. E’ stato estratto tre volte anche il 10, quarto estratto sulla ruota di Bari ed ultimo estratto sia sulla ruota Nazionale, sia sulla ruota di Genova. Il 21 è stato estratto invece su ben quattro ruote differenti, come primo numero a Venezia, secondo numero a Cagliari e Palermo e terzo numero a Roma. E’ uscito tre volte anche il 51, primo estratto a Torino, secondo estratto a Milano e terzo estratto a Cagliari. Il 6, numero del giorno corrente, è stato il quarto numero ed uscire a Venezia e l’ultimo a Cagliari. L’83 è stato il primo estratto a Milano ed è uscito due volte come secondo estratto, a Bari e a Firenze. Il 45 è stato il quarto numero estratto sia a Firenze sia a Torino, mentre cinque numeri estratti come ultimi sono appartenenti alla prima decina: l’1 a Bari, il 6 a Cagliari, il 4 a Milano, il 5 a Napoli e il 2 a Palermo. (agg. Di Fabio Belli)

LOTTO E SUPERENALOTTO: LE QUOTE E IL JACKPOT: 165 MILIONI!

L’estrazione del Superenalotto di giovedì 6 giugno 2019 ha visto di nuovo andare a vuoto l’assalto al jackpot, col 6 e il 5+1 che non hanno fatto registrare vincitori. Sono stati in 8 ad accaparrarsi la vincita più alta del giorno con 5 punti in schedina, portando a casa rispettivamente 25mila 936,45 euro a testa. In 550 hanno invece vinto con 4 punti 391,23 euro ciascuno. Le vincite minori sono state invece quelle ad appannaggio dei 3, che sono stati 23mila 036 per 27,78 euro di vincita individuale, e infine i 2 in schedina che sono stati 369mila 935 con 5,34 euro vinti a testa. L’appuntamento col Superenalotto si rinnova a sabato 8 giugno 2019, col jackpot che ha raggiunto la stratosferica cifra di 165 milioni e 800 milioni di euro, la più alta tra i giochi a premi in Europa, per chi riuscirà a centrare il 6 fortunato. (agg. Di Fabio Belli)

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DI OGGI

Lotto, 10eLotto e Superenalotto hanno dato il loro responso. Puntualissimi anche questo giovedì alle 20 i numeri vincenti sono stati estratti e poi puntualmente diffusi dai Monopoli di Stato. E allora pronti, tutti i giocatori con il fiato sospeso per capire se il jackpot è stato effettivamente vinto o meno. E’ sicuramente il risultato più atteso, ma anche i numeri vincenti di Lotto e 10eLotto non suscitano meno fascino della sestina del Superenalotto. E allora non perdiamo altro tempo e capiamo insieme se qualcuno di noi è diventato multimilionario, o quantomeno potrà togliersi qualche sfizio con un bel terno secco o con la sequenza del 10eLotto. Ricordiamoci, se vinceremo, di coloro che sono meno fortunati di noi. E anche di controllare, in ogni caso, il nostro tagliando anche in ricevitoria, non si sa mai. E allora in bocca al lupo a tutti, ecco io numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto!

Estrazione 10eLotto n°68 del 06/06/2019

5 – 7 – 13 – 15 – 21 – 22 – 24 – 41 – 43 – 46 – 48 – 51 – 56 – 60 – 61 – 64 – 66 – 82 – 83 – 84

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 46

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 46 – 83

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Ultima estrazione Superenalotto n. 68 del 06/06/2019

COMBINAZIONE VINCENTE

47 79 2 78 54 15

NUMERO JOLLY

68

SUPERSTAR

77

Estrazione n°68 del 06/06/2019 NAZIONALE 53 7 55 11 10 BARI 46 83 15 10 1 CAGLIARI 48 21 51 7 6 FIRENZE 64 83 60 45 14 GENOVA 13 56 41 55 10 MILANO 83 51 24 28 4 NAPOLI 22 43 84 29 5 PALERMO 7 21 89 86 2 ROMA 66 82 21 50 33 TORINO 51 5 70 45 31 VENEZIA 21 61 54 6 23

I RITARDATARI DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Un’altra grande serata sta per cominciare con le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto. In attesa dei numeri vincenti, che siamo pronti a raccogliere quando saranno disponibili, diamo uno sguardo a quelli ritardatari. E partiamo dal 41 su Firenze perché è colui che guida la classifica con le sue 134 assenze. Sul podio dei ritardatari c’è anche il 51 sulla ruota Nazionale, che però è il primo tra i non centenari. Nel suo caso i ritardi sono 94. Al terzo posto c’è a sorpresa il 2 su Firenze, che invece manca da 85 estrazioni del Lotto. La sorpresa è data dal fatto che nell’ultimo concorso è uscito il 58 su Torino, che invece mancava da 88 concorsi. A chiudere dunque la top five, quando manca poco alla nuova estrazione, l’85 su Milano che ha registrato 84 assenze e il 65 su Firenze che non si vede da 83 appuntamenti. Quello di oggi potrebbe essere quello della svolta. (agg. di Silvana Palazzo)

LOTTO E SUPERENALOTTO, LA SMORFIA NAPOLETANA

Il Lotto, come il 10eLotto e il Superenalotto, sta per tornare nelle case di tutti gli italiani: quali saranno i numeri estratti e i premi nel concorso di oggi? Poche ore di tempo per potersi assicurare un posto fra gli aspiranti vincitori e soprattutto per compilare le schedine da giocare. I numeri preferiti a volte non bastano: gli appassionati del gioco italiano sono sempre a caccia di alternative e nuove idee. L’appuntamento con la nostra Rubrica garantisce la possibilità di avere una combinazione da giocare, grazie all’interpretazione della smorfia napoletana ed una news scelta per oggi. Sembra che la mania di scattare selfie abbia delle conseguenze anche sulla salute. Un medico di Los Angeles infatti afferma che l’uso smodato del cellulare influisce sul corretto funzionamento del polso, scatenando la comparsa di diverse patologie associabili al tunnel carpale. Durante l’autoscatto, le persone infatti compiono una rotazione anomala del polso, finendo per provocare delle infiammazioni al nervo. Cosa dice la smorfia: abbiamo il polso, 75, l’infiammazione, 4, la fotografia, 12, l’uso, 23, e l’errore, 63. Come numero Oro scegliamo invece l’ortopedico, 30.

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI, 6 GIUGNO 2019

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 6 giugno 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 68/2019. Lotto e 10eLotto pronti per una nuova estrazione: questa sera scopriremo i numeri vincenti del concorso di metà settimana. I due giochi raccoglieranno diverse migliaia di appassionati, molti dei quali diventeranno di certo i nuovi vincitori. Prima di scoprire tutto dell’appuntamento di oggi, vediamo che cosa è successo lo scorso martedì e la classifica dei premi. Al primo posto il 10eLotto con 25 mila euro centrati a Latina, grazie ad un 7 in modalità frequente. Secondo posto per un 9 registrato a Catanzaro e con un bottino di 20 mila euro, centrato anche da un partecipante di Erice, nel Trapanese, Villanterio, nel Pavese, Verzino (KR) e Monterotondo, nella provincia di Roma. Il montepremi annuale invece supera i 2 miliardi di euro, mentre 32,6 milioni è il valore complessivo dei premi indovinati nell’ultima estrazione. Al primo posto delle vincite del Lotto troviamo invece 18 mila euro indovinati da un giocatore della provincia di Napoli, di San Marzano sul Sarno. La vincita è legata ad un terno secco centrato su Napoli. La ruota campana premia anche un vincitore della provincia di Vicenza, di Sandrigo, grazie ad un terno secco da 13.500 euro. Scendiamo invece fino a 12.500 euro per la terza posizione, dove troviamo un appassionato della provincia di Napoli, di Portici, che ha realizzato un ambo sulla Nazionale. Il montepremi dell’ultimo concorso ammonta invece a 3,7 milioni di euro, mentre il totale dell’anno raggiunge i 527,3 milioni.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Si sta per alzare il sipario su una nuova estrazione: quale sarà il valore del Jackpot? Grazie alle recenti assenze, il montepremi metterà sul piatto d’argento 164,3 milioni di euro. Il concorso dello scorso martedì infatti non ha visto fra gli estratti la sestina vincente, che aumenta così ancora una volta il proprio valore. La statistica ufficiale invece ci rivela che alcune delle quote hanno vissuto un piccolo rialzo, dopo un forte crollo precedente. La sfida viene vinta per poche centinaia di euro dal 4+, grazie ad un premio da quasi 43 mila euro centrato da due giocatori. Soo invece 5 i vincitori a realizzare gli oltre 42 mila euro grazie al 5. Sale anche il premio del 3+, del valore di 3.180 euro e con 161 appassionati vincenti, mentre 513 tagliandi fortunati registrato i 429,29 euro in premio associati alle sorti del 4. A seguire il 3 da 31,80 euro, centrato da 20.604 giocatori e il premio da 5,93 euro distribuito dal 2 ai suoi 340.882 vincitori. All’ultimo posto della classifica troviamo quindi lo 0+ da 5 euro, vincita totalizzata da 44.748 appassionati. Il premio da 10 euro dell’1+ viene regalato invece a 18.097 vincitori, mentre il 2+ da 100 euro finisce premia 2.675 giocatori.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

SuperEnalotto e Jackpot di nuovo in pista grazie all’estrazione che si terrà questa sera. Il gioco della Sisal è pronto per dare il via alla gara a premi e raccogliere tantissimi aspiranti vincitori. Chi riuscirà a conquistare il primo posto sul podio? Il taglio del nastro finale ci svelerà soprattutto se il montepremi verrà centrato da uno dei giocatori italiani. In attesa, possiamo organizzarci al meglio in previsione di una vincita inaspettata. Come spendere la prima fetta del nostro tesoretto? KickStarter e la nostra Rubrica hanno già pronta la soluzione, utile per chi è a caccia di idee. Parliamo di RoadWayve, il rivoluzionario metodo di comunicazione fra guidatori. Un semplice diplay a LED riprodurrà infatti un messaggio ad alta risoluzione, utile per chi vuole parlare in modo immediato con gli altri guidatori, senza dover ricorrere a clacson e molto altro ancora. L’ideale per esempio per chi vuole avvisare l’uscita dal parcheggio, ma anche solo per scusarsi nel caso in cui qualcosa andasse storto. RoadWayve è installabile senza il sostegno di tecnici, grazie alle pratiche ventose. Si potranno invece gestire i messaggi grazie al controllo remoto via bluetooth oppure tramite la comoda app. Il goal da 17.808 euro invece è già stato raggiunto, anche se l’asta verrà conclusa in via ufficiale solo fra 13 giorni.



