LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 6 luglio: i numeri vincenti

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 6 luglio 2021: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 80/2021. Prima però guardiamo con attenzione quanto accaduto sabato scorso nei concorsi del Lotto e del Superenalotto. Il portale agipronews.it ci informa della doppia vincita centrata a Casoria, in provincia di Napoli. Premi da 62.500 e 62.250 euro grazie a due giocate sulla ruota di Napoli con i numeri 1,7,39 e 68. In quella più alta, oltre al terno e alla quaterna, è stato giocato anche l’ambo.

Festa anche nella città di Palermo, dove è stato centrato un premio da 62.375 euro con una giocata su tutte le ruote. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 10,109 milioni di euro, per un totale di 605 milioni da inizio anno. Capitolo 10eLotto: un fortunato giocatore di Lascari, in provincia di Palermo, si è portato a casa 100mila euro con una giocata da 3 euro centrando un 9 doppio oro. Vinti anche 50mila euro a Carrù, in provincia di Cuneo, dove con una giocata da 2 euro abbinata alla modalità frequente è stato centrato un 9 oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 25,919 milioni di euro, per un totale di 2,3 miliardi da inizio anno.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Analizziamo adesso le quote del Superenalotto di sabato 3 luglio 2021: nessuno ha conquistato il Jackpot, né fatto “5+1”, ma in otto si sono consolati facendo “5” e portandosi a casa un premio da 25.766,58 euro. Il “4” ha premiato invece 517 giocatori con 534,49 euro. Il “3” ha assegnato 34,98 euro a 19.964 giocatori, mentre il “2” ha premiato 313.518 persone con 6,26 euro. Come sono andate le cone nel concorso gemello del Superenalotto? Scopriamolo insieme analizzando l’andamento dell’ultimo concorso SuperStar. Festa grande per l’anonimo giocatore che facendo “5 Stella” si è portato a casa il premio più alto di giornata da 644.164,50 euro. Hanno festeggiato anche i 3 giocatori che hanno fatto “4 Stella” vincendo 53.449,00 euro, così, come gli 82 fortunati che hanno intascato 3.498,00 euro facendo “3 Stella”. I 100 euro associati al “2 Stella” sono andati a 1.416 giocatori, mentre l’1 Stella ha premiato con 10 euro 9.655 persone. Ultimo premio quello da 5 euro associato allo “0 Stella” fatto proprio da 24.302 persone.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il Jackpot del Superenalotto di oggi ammonta a 50.400.000 €: come investire tale somma? Un’idea può essere quella di finanziare almeno parzialmente uno dei tanti progetti innovativi presenti sulla piattaforma kickstarter.com. Oggi vogliamo parlarvi in particolare di Rolling Viruses, un set di dadi. Di che si tratta? Facciamolo dire agli sviluppatori: “Cari amici, questa maledetta pandemia ci sta sfinendo… è ora di prenderci la nostra rivincita: prendiamo in giro i virus e sconfiggiamoli una volta per tutte! Il set Rolling Viruses è stato progettato per i giochi di ruolo – ma non solo, ogni dado rappresenta uno dei virus più pericolosi e fastidiosi”. Si va dal coronavirus all’adenovirus, passando per il rotavirus! Un modo per esorcizzare questi tempi così cupi e per cercare di ritrovare un po’ di serenità facendosi anche un po’ di cultura al riguardo. Curiosi di vedere questi dadi? Allora cliccate qui! Poi decidete se investire una piccola parte del Jackpot su questo progetto!

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Immancabile l’appuntamento dedicato all’approfondimento della Smorfia Napoletana. Quali numeri giocare in vista dell’estrazione odierna? Prendiamo spunto come sempre dall’attualità, che oggi è dominata dalla partita Italia-Spagna, semifinale degli Europei di Calcio. Interpretiamo questo appuntamento mediante la Smorfia partenopea a partire dal numero 1, che si associa appunto all’Italia. Simbolo della Spagna è il “toro”, che associamo al numero 47. Per caratterizzare ulteriormente l’evento optiamo per la parola “gara”, equivalente al numero 19, e per la “sfida”, numero 24. Per dare l’idea del nostro allenatore, Roberto Mancini, optiamo per il “mancino”, corrispondente al numero 73. E speriamo che giochi al collega Luis Enrique appunto un “tiro mancino”. Perché si sa, in qeusti casi conta solo la “vittoria”, numero 71.



