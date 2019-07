LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 6 luglio: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO: ESTRAZIONI DI OGGI, 6 LUGLIO 2019

utto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 6 luglio 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 81/2019. Il mese di luglio è iniziato alla grande per tutti i vincitori che sono riusciti a centrare i premi in palio in uno oppure entrambi i giochi italiani. Altri sono rimasti a bocca asciutta, ma si tratta solo di una situazione temporanea. Presto infatti spunteranno nuovi vincitori, trasformando gli appassionati in fortunelli. Per affrontare al meglio e con spirito positivo il concorso di questa sera, rivediamo la statistica dello scorso giovedì e quali premi sono stati totalizzati in entrambi gli appuntamenti. Il podio viene vinto questa volta dal Lotto grazie ad un giocatore della provincia di Treviso. Un premio da 63.600 euro finisce ad un vincitore di Valdobbiadene grazie a quaterno e terno su Venezia. Segue a brevissima distanza un partecipante di Cropani, nel Catanzarese, che centra quaterno, terno e ambo sulla Nazionale. Il montepremi generale dell’ultimo concorso oltrepassa invece i 6 milioni di euro. Il 10eLotto premia un appassionato di San Felice a Cancello, in provincia di Caserta, con un bottino da 50 mila euro. La giocata fortunata riguarda 9 numeri indovinati su 10 totali. Segue Capo d’Orlando, in quel di Messina, con un tesoretto da 20 mila euro. Infine la provincia di Cosenza con una doppia vincita del valore di 15 mila euro ciascuna e finite entrambe a Montalto Uffugo.

SUPERENALOTTO, LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Jackpot e SuperEnalotto stanno per ritornare nelle case degli italiani, grazie all’estrazione che si terrà questa sera e che concluderà la settimana. Nuovi premi e numeri vincenti in arrivo per tutti gli appassionati più fortunati, che sperano ancora nella buona sorte e nell’estrazione della sestina vincente. Il concorso ci svelerà fra pochissimo le novità, mentre la statistica della Sisal ci ha già informati sui premi realizzati lo scorso giovedì. Rivediamoli insieme, così come le quote centrate ed il numero di tagliandi vincenti. Primo posto per tre giocatori che con il 5 superano gli 83 mila euro e distaccano sei appassionati che invece indovinano il 4+ da oltre 53 mila euro. Sono 129 i vincitori del 3+, a cui viene consegnato un premio da 3.664 euro, mentre 473 biglietti registrano il premio del 4, del valore di 535,62 euro. Segue il 3 con tesoretto da 36,64 euro destinato a 20.861 giocatori, mentre il premio da 6,43 euro viene associato al 2. I vincitori in questo caso sono 369.591. Infine la classica tripletta che come sempre conclude la classifica e occupa le ultime posizioni. Premio fisso da 100 euro per il 2+, che consegna il bottino a 2.111 vincitori. Segue l’1+ con 10 euro, realizzato da 14.074 appassionati ed infine lo 0+ del valore di 5 euro. La vincita è stata totalizzata da 32.243 partecipanti.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

Siamo quasi in dirittura d’arrivo e presto scopriremo tutto del nuovo concorso del SuperEnalotto, a partire dal Jackpot e le quote minori. I premi e i numeri vincenti di sicuro non mancheranno ed anche per questo è meglio non perdere nemmeno un minuto, rimanendo concentrati sull’obbiettivo finale. Non si parla solo della vincita in sé ma anche di come spenderne una prima fetta, toglierci subito qualche sfizio e magari realizzare un progetto interessante. KickStarter e la nostra Rubrica vi vengono in aiuto ancora una volta per valutare un’idea da tenere a mente dopo la vincita. Oggi parliamo di Mifefree, delle cuffie wireless avanzate in grado di migliorare in modo sensibile la qualità dell’audio, sfruttare la tecnologia Hi-Fi e dotate di un controllo manuale. Basterà un semplice tocco per controllare il volume, mentre il dispositivo si associerà in modo automatico a cellulari e tablet. Non si dovrà inoltre rinunciare alle telefonate, visto che MifeFree permette di fare chiamate stereo. Il chip interno di tipo Qualcomm QCC garantisce il risultato ottimale, per cuffie sempre connesse anche via Bluetooth ad alta velocità. Confortevoli all’orecchio, resistenti all’acqua e con una batteria della durata di 8h per le attività continue e 125h totali. L’asta durerà ancora 31 giorni, mentre l’obbiettivo è di oltre 2 mila euro. I versamenti però si aggirano per ora sui 35 mila circa.

LA SMORFIA NAPOLETANA, PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Ancora pochi minuti e scopriremo i numeri vincenti del Lotto di oggi, oltre ai premi distribuiti grazie a quest’ultima estrazione della settimana. C’è tempo a sufficienza anche per chi non ha ancora compilato la schedina oppure è in attesa di poterla registrare in ricevitoria. Magari perché è insicuro sui numeri da giocare o forse perché nel frattempo ha pensato a tante altre combinazioni da giocare. Gli appassionati più in difficoltà non dovranno comunque rinunciare al concorso, visto che la nostra Rubrica è pronta per svelarvi i numeri che la smorfia napoletana ha individuato nella news scelta per oggi. Partiamo dalla notizia: sembra che un gruppo di scienziati universitari siano riusciti ad individuare il colore medio dell’universo. La scoperta in realtà risale ad otto anni fa ed è sorprendente. Grazie al cinema ed alla fantasia forse abbiamo sempre pensato che il nero o il blu profondo si addicesse di più allo spazio, ma non è così. Il colore è infatti un beige chiaro, molto simile alla tonalità del nostro bianco panna. La scoperta inoltre è avvenuta per caso, nel corso di un’analisi spettrale delle stelle visibili ad opera di due ricercatori. Dopo un sondaggio sul Washington Post è stato stabilito che il colore potrebbe avere il nome di Cosmic Latte, per unire la tonalità al concetto di universo. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il latte, 29, l’universo, 90, il colore, 32, la ricerca, 76, e la scoperta, 27. Come numero Oro scegliamo invece la stella, 83.



