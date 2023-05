LOTTO E SUPERENALOTTO/ Estrazioni di oggi e 10eLotto: 6 maggio, numeri vincenti!

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI CHE PORTANO AL JACKPOT

È tutto pronto per le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di oggi, sabato 6 maggio 2023. Partiamo, come di consueto, proprio con quest’ultimo gioco, che mette in palio un ricchissimo Jackpot. Esso è arrivato a ben 26,7 milioni di euro. La sestina di numeri vincenti è appena stata sorteggiata, per cui non resta che controllare le proprie schedine e scoprire se è arrivato il momento di festeggiare. Le sorprese possono essere molte, anche attraverso i premi minori che il concorso mette in palio.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 6 maggio 2023

È per questo motivo che è importante ricordare ai giocatori quali sono le modalità per effettuare una verifica puntuale e precisa dei numeri contenuti nelle proprie schedine e di quelli vincenti, senza trascurare alcun dettaglio. A disposizione, tra i tanti strumenti, c’è innanzitutto il sito ufficiale del Superenalotto, nonché l’app collegata. In alternativa, per coloro che preferiscono evitare i portali online, potete ci si può sempre rivolgere alla propria ricevitoria Sisal di fiducia. A voi la scelta! L’appuntamento intanto è a tra poco per ritrovarci con la nuova imminente estrazione di Lotto e 10eLotto.

Lotto e Superenalotto numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 4 maggio 2023

Ultima estrazione Superenalotto n. 54 del 06/05/2023

Combinazione Vincente

46 40 25 10 47 74

Numero Jolly

7

Superstar

31

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 6 MAGGIO 2023

L’immancabile appuntamento con le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto ritorna puntuale anche oggi, sabato 6 maggio 2023. È in programma l’ultimo concorso di questa prima settimana del mese, quello Sisal n. 54/2023. I giocatori che attendono di scoprire i numeri vincenti di Lotto e Superenalotto sono tanti, ma c’è ancora da attendere qualche ora prima di scoprire l’esito. In attesa che ciò accada possiamo fare un piccolo riassunto di quello che è successo nell’ultima estrazione.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 4 Maggio 2023

Agipronews ci accorre in aiuto e ci fa sapere che giovedì scorso la Sicilia è stata protagonista con un totale di vincite di 59 mila euro al Lotto. In particolare, a Catania sono stati assegnati 27.750 euro con la combinazione 14-51-88 sulla ruota di Genova, mentre a Messina sono andati 11.550 euro e a Palermo ci sono state una vincita da 10.000 euro e una da 9.750. Non si tratta, però, dei premi più alti. A festeggiare è stata anche Roma, con una vincita di ben 47.500 euro con i numeri 6-25-44 sulla ruota capitolina.

Particolarmente fortunata anche l’ultima estrazione del 10eLotto. La Dea bendata ha baciato Ittiri, in provincia di Sassari, dove sono stati vinti 50 mila euro grazie a un “9 Oro” in seguito a una giocata del valore di 3 euro abbinata alla modalità frequente.A Santa Maria del Cedro, in provincia di Cosenza, vinti invece 30 mila euro grazie a una giocata di 4 euro con la modalità frequente, che ha portato a un “8 Oro”. Doppia vincita infine in Puglia: la prima, a Mesagne (BR), ammonta a 20.010 euro ed è arrivata grazie un “7 Doppio Oro”, mentre la seconda è arrivata a Nardò per un valore di 10 mila euro.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Non solo Lotto. Non dobbiamo dimenticare, infatti, che tra gli attesissimi concorsi odierni c’è anche quello del Superenalotto, dato che i giocatori che aspettano l’estrazione di oggi, sabato 6 maggio, sono numerosi. Non c’è stato alcun “6” nello scorso concorso (l’ultimo, da 73,8 milioni di euro, è stato centrato il 25 marzo 2023 grazie a una giocata online). Il Jackpot è salito dunque a 26,7 milioni di euro. In compenso, sono stati nove i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 23.990,55 euro a testa. Passiamo ai punti “4”, che vantano 954 vincite, ognuna delle quali da 287,48 euro. Si scende a 21,31 euro per quanto riguarda i punti “3”, centrati da 33.601 schedine. A seguire le 487.598 giocate risultate vincenti per i punti “2”, che fruttano un premio di consolazione di 5,00 euro.

Da segnalare anche un “4 stella” da 28.748 euro. Non è andata male, comunque, anche a chi ha centrato il “3 stella”: infatti, il premio è stato di 2.131,00 euro per ognuna delle 214 schedine fortunate. Passiamo al “2 stella” da 100 euro, che sono andati a 3.238 giocatori. Sono 18.276 invece per “1 stella” che vale 10 euro. Infine, 5 euro vanno a coloro che hanno centrato il “0 stella” al Superenalotto: parliamo di 35.419 giocate vincenti.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Come spendereste i 26,7 milioni di euro in palio con il Superenalotto? I giocatori più assidui se lo domandano spesso, anche se soltanto in pochi riescono a coronare il sogno. Per i rimanenti, le cifre dei premi sono nettamente inferiori. Ambizioni e desideri da realizzare, ad ogni modo, non mancano di certo. È per questo motivo che, nel caso in cui la disponibilità del budget sia elevata, tra le ipotesi c’è quella di investire in un progetto che potrebbe rivelarsi utile, come quelli presentati su Kickstarter.

Un esempio è Nooku, il monitor predittivo della qualità dell’aria alimentato dall’intelligenza artificiale. La sua tecnologia è innovativa e predittiva. Consentendo alle persone di visualizzare, comprendere e migliorare il loro ambiente, si pone la missione di fare sì che tutti possano diventare un “campione della qualità dell’aria” in modo da prevenire e non soltanto reagire ad una qualità scarsa dell’aria.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Non possiamo che concludere con il consueto appuntamento con la Smorfia napoletana, che per i giocatori è sempre uno spunto per capire come scegliere i numeri per Lotto, 10eLotto o Superenalotto. La cronaca anche oggi ci viene in soccorso, in particolare quella estera. In Gran Bretagna, infatti, è il giorno dell’incoronazione di Re Carlo.

Il primo numero da giocare non può allora che essere il 76, ovvero proprio il Re. Poi, da segnalare anche il 26, ovvero l’Inghilterra. Non possono mancare inoltre il 3, dato che si tratta del terzo monarca con questo nome, ed il 73, ovvero i suoi anni. È possibile aggiungere anche il 40, in quanto si tratta del quarantesimo sovrano britannico, a partire da Guglielmo I nel 1066.











© RIPRODUZIONE RISERVATA