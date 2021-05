LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 6 maggio: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 6 MAGGIO 2021

Le nuove estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 6 maggio 2021 stanno per tornare: ancora qualche ora di attesa e poi finalmente conosceremo i numeri vincenti del concorso Sisal numero 54/2021. Questa settimana è ricca di appuntamenti all’insegna dei giochi Sisal grazie all’estrazione straordinaria che si è tenuta lo scorso lunedì al fine di recuperare quella del primo maggio. L’appuntamento centrale della settimana coincide esattamente al terzo, ma prima di conoscere le nuove cifre possiamo dare uno sguardo ai risultati registrati nel Lotto nell’ultimo concorso di martedì. Premio ricchissimo per un giocatore di Giarre, in provincia di Catania, che grazie ad una puntata complessiva da 3 euro sulla ruota siciliana ha vinto 129 mila euro centrando quattro terni e una quaterna. Si festeggia però anche a Mercato San Severino, in provincia di Salerno, con una vincita da oltre 62mila euro, e a Volpiano, in provincia di Torino, con un premio di oltre 50mila euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito in tutto oltre 8,4 milioni di euro.

Come è andata invece nel gioco del 10eLotto? La vincita più alta dell’ultimo concorso è stata intercettata a Melito di Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria dove è stato intercettato un 9 da 20 mila euro. Tra le altre vincite degne di nota, un 7 Oro da 8 mila euro realizzato a Reggio Emilia e l’8 Oro di 7500 euro di Limbiate (MB). Un premio da 10mila euro è arrivato a Lugo (Ravenna) grazie a due 8 Doppio Oro da 5mila euro ciascuno. In totale, l’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito oltre 15,7 milioni di euro, per un totale di 1,5 miliardi dall’inizio dell’anno.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Si rinnova anche oggi 6 maggio la grande attesa in vista del nuovo concorso SuperEnalotto che torna ad alimentare sempre di più la curiosità dei concorrenti appassionati. Il motivo è presto detto: il jackpot in palio ha ormai raggiunto vette altissime che quasi iniziano a far paura. Anche nel concorso di martedì serra è saltata la presenza del ricco ed atteso “6” che continua a latitare da mesi. E così il nuovo jackpot vola a 148,4 milioni di euro, rappresentando il quarto premio più alto nella storia del gioco. Dopo l’ultima estrazione, tuttavia, sono stati ben sei i concorrenti appassionati del gioco e che hanno centrato il “5” portandosi a casa, a testa, un bel gruzzoletto – niente a che fare con il jackpot in palio – del valore di 30 mila euro circa a testa. Il 7 luglio 2020 è la data che in tanti appassionati del SuperEnalotto ricorderanno in quanto a Sassari un fortunato giocatore riuscì a centrare il ricco “6” portandosi a casa, all’epoca, il premio di 59 milioni di euro.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Mentre il jackpot del SuperEnalotto continua a crescere e tanti giocatori appassionati sperano di poter finalmente intercettare l’incredibile premio da quasi 150 milioni di euro, si pone un altro quesito: come spendere, in caso di eventuale vincita, tutto – o parte – del denaro? La quantità di soldi di cui il fortunatissimo concorrente entrerebbe in possesso è davvero enorme al punto da poter decidere di impiegarne anche solo una minima parte nel finanziamento di progetti in cui si crede particolarmente. A tal proposito sono numerosi quelli ospitata sulla piattaforma Kickstarter in merito alla quale oggi, nella nostra tradizionale rubrica, vi parleremo di uno di essi. EBO è un piccolo robot che si appresta a trasformarsi nel compagno di famiglia intelligente e interattivo. Si autoricarica e permette di restare in contatto con i tuoi cari in qualunque momento. EBO ti permette di interagire, comunicare e connetterti con tutta la tua famiglia, compresi i tuoi animali domestici, sempre e ovunque e può essere controllato a distanza con un semplice tocco sullo schermo. Se il progetto vi affascina, potrete saperne di più cliccando qui.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Tappa imprescindibile che ci separa da una nuova estrazione del Lotto e SuperEnalotto, è quella che ha a che fare con la Smorfia Napoletana. Ad accomunare questi due universi solo apparentemente così distanti è il fascino dei numeri. Se proprio in vista delle nuove estrazioni odierne vi ritrovate senza particolari ispirazioni, siete nel posto giusto. Questo nostro focus è riservato alle notizie di attualità dalle quali estrapolare con l’aiuto della Smorfia, i numeri di riferimento da poter eventualmente inserire in schedina. Il piccolo Archie, figlio dei duchi di Sussex oggi compie i suoi primi due anni e in attesa della sorellina festeggia in famiglia. Immancabili gli auguri della Regina Elisabetta. Solo poche settimane fa il piccolo è stato paparazzato insieme alla madre, mentre lo accompagnava a scuola con lo zainetto sulle spalle e il box merenda tra le mani. Scopriamo quali sono i numeri che la smorfia napoletana ci suggerisce rispetto a questa notizia: 6 Auguri di compleanno; 13 Famiglia Reale; 63 Primogenito; 73 Regina; 44 Festa di compleanno; 52 Bisnonna.



