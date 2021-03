LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 6 marzo: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 6 MARZO 2021

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 6 marzo 2021: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 28/2021. Prima di lanciarci verso le estrazioni di oggi diamo però un’occhiata a quanto accaduto giovedì, concentrandoci in particolare su Lotto e 10eLotto. Il portale agipronews.it ci informa che per quanto riguarda il Lotto grande protagonista è stata la provincia di Vicenza: l’ambo 25-69 sulla ruota di Bari ha infatti assegnato vincite per 112.500 euro. Festa in particolare in quel di Thiene, dov’è stato vinto il premio più alto da 50mila euro ma anche uno niente male da 12.500€. Spumante stappato anche ad Isola Vicentina e a Villaverla, con due vincite da 25mila euro l’una. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito in tutta Italia più di 7,2 milioni di euro. Capitolo 10eLotto: nell’estrazione di giovedì sugli scudi soprattutto la Sicilia, con vincite complessive per 52mila euro. Gioia soprattutto a Pozzallo, in provincia di Ragusa, grazie ad un 8 Oro da 30mila euro. Seconda piazza per Catania, dove un fortunato ha vinto con un 6 Oro da 12mila euro, mentre a Marsala, in provincia di Trapani, è stato totalizzato un 7 Oro da 10mila euro. Il 10eLotto con il suo ultimo concorso ha quadruplicato le vincite del Lotto, assegnando premi per oltre 28,8 milioni di euro.

LE QUOTE DEL SUPERENALOTTO

Non solo Lotto e 10eLotto, la giornata di giovedì ha visto disputarsi da tradizione anche altri concorsi come Superenalotto e SuperStar. Diamo allora un’occhiata alle quote assegnate dopo le estrazioni, partendo subito col dire che ancora una volta il Jackpot del Superenalotto non è stato vinto da alcun giocatore. Vuota è rimasta anche la casella associata al vincitore del 5+1. Per trovare dei premi vinti bisogna scorrere la lista fino a quelli associati al “5”, con otto fortunati che hanno intascato 24.729,25 euro. Il “4” ha regalato invece 284,71 € a 709 giocatori anonimi, mentre in 28.306 hanno dovuto accontentarsi dei 21,44 euro associati al “3”. Ultimo premio del Superenalotto di giovedì quello da 5 euro associato al “2” fatto proprio da 423.825 giocatori. Capitolo SuperStar: il premio più alto di giornata è stato quello da 28.471,00 € vinto dai quattro giocatori che hanno fatto 4 Stella. Vincita importante anche per i 117 fortunati che con il “3+SuperStar” hanno vinto 2.144,00 euro. Il “2 Stella” da 100 euro? Lo hanno vinto 1.940 giocatori. Dieci euro associati all’1 Stella sono andati a 11.997 giocatori, mentre il premio di consolazione da 5 euro correlato allo “0 Stella” è andato a 24.163 anonimi.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il Jackpot del Superenalotto ha toccato oggi quota 117.600.000 €: una cifra altissima, che potrà consentirvi – qualora siate proprio voi ad aggiudicarvela com’è nostro auspicio – di mettere da parte una piccola somma per finanziare un progetto innovativo. Non avete idee al riguardo? La rubrica de ilsussidiario.net è pensata proprio per sopperire a questa mancanza ed oggi vi propone uno dei tanti progetti presentati sulla piattaforma kickstarter.com. In particolare vogliamo parlarvi di CubeLamp. Di che si tratta? Usiamo le parole degli sviluppatori, che definiscono la loro invenzione come la “luce LED elegante, versatile e potente per l’avventura – alla portata di tutti. Semplice. Funzionale. Flessibile. (…) Con una batteria da 2000mAh, CubeLamp è un LED da 5 watt ad alta potenza progettato per gli avventurieri. Questo significa che si può contare su di esso senza preoccuparsi che stia per svanire o spegnersi quando siete in un pasticcio”. Che si tratti di una scampagnata in bicicletta o di una passeggiata nel bosco, vorrete sempre avere con voi CubeLamp: per vedere ed essere visti. Cliccate qui per decidere da voi se questo progetto merita un vostro piccolo investimento nel momento in cui sarete diventati milionari…

LA SMORFIA NAPOLETANA

Manca ormai poco alle estrazioni odierne, ma come sempre c’è qualche indeciso dell’ultimo minuto che non sa ancora quali numeri giocare. Noi non vogliamo farci gli affari vostri, ma è chiaro che una mano vogliamo darvela come sempre pur senza avere la palla di vetro. Scegliamo allora di affidarci alla Smorfia Napoletana, sottoponendole l’evento del giorno: la finale del Festival di Sanremo. Partiamo allora dal numero 84, che nella Smorfia partenopea corrisponde alla parola “Festival”. Protagonista assoluta la “canzone”, numero 57, ma più in generale la “musica”, numero 55, e lo “spettacolo”, numero 70. La domanda che tutti si pongono è chi sarà il “vincitore”, numero 78. Ovviamente anche in questo caso non possiamo darvi una risposta: di una cosa, però, siamo certi, chiunque vinca seguiranno, nella tradizione del Festival, troveremo inevitabilmente qualcuno di “critico”, numero 66, rispetto all’esito della gara.



© RIPRODUZIONE RISERVATA