LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 6 novembre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 6 NOVEMBRE 2021

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 6 novembre 2021: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 133/2021. Prima però diamo un’occhiata a quanto accaduto nell’ultimo appuntamento di sabato 5 novembre 2021. Il portale agipronews.it ci informa che la vincita più alta del giorno per quanto riguarda il Lotto è stata quella da 120mila euro centrata a Napoli con una quaterna arrivata con una giocata da un euro sui numeri 66-72-75-84 sulla ruota di Torino. Sempre a Napoli è stato poi centrato un terno secco (26-47-56 sulla ruota partenopea) da 45mila euro. Vincita importante anche in Calabria: il Simbolotto ha premiato un giocatore di Corigliano Rossano con oltre 43mila euro.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,4 milioni di euro nella Penisola, per un totale di 960,6 milioni da inizio 2021. Capitolo 10eLotto: sugli scudi Borghetto di Borbera, in provincia di Alessandria, con un 9 Doppio Oro da 100mila euro. Medaglia d’argento in Lombardia, con vincite per 50mila euro. Per niente marginali anche le vincite da 20mila conseguite a Porto Mantovano (MN) e a Borno (BS), e quella da 10mila euro a Milano. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 22,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3,5 miliardi da inizio anno.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Concentriamoci ora sulle quote assegnate con l’ultimo concorso del Superenalotto di oggi. Come sono andate nell’ultimo concorso? Nessuno ha fatto “6” né “5+1”, ma in cinque si sono consolati facendo “5” e vincendo così 37.825,00 euro. Il “4” ha premiato con 478,11 euro ben 406 fortunati, mentre il “3” ha assegnato 35,05 euro a 16.586 fortunati. Chiusura per il “2”: in questo caso a vincere 6,31 euro sono stati 285.215 persone. Capitolo SuperStar: nessuno è stato tanto fortunato da fare il “5 Stella”, ma in due si sono consolati facendo il “4 Stella” da 47.811,00 euro.

In 80 hanno vinto il “3 Stella” vincendo 3.505,00 euro, mentre i 100 euro associati al “2 Stella” sono andati a 1.504 concorrenti. A fare “1 Stella”, vincendo 10 euro, sono stati 11.122 persone. Lo “0 Stella” ha accontentato invece 28.729 persone con 5 euro. Chiusura riservata ai premi Seconda Chance 1 e 2 da 50 e 3 euro andati rispettivamente a 105 e 15.877 persone.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il Jackpot del Superenalotto di oggi ammonta a 105.400.000 €: come investire tale cifra in caso di vittoria? Noi de ilsussidiario.net siamo soliti consigliare a voi lettori di destinare una piccola parte di tale vincita al finanziamento economico di uno dei tanti progetti innovativi presenti sulla piattaforma kickstarter.com. Sul sito di fundraising ha oggi attirato le nostre attenzioni “Amonito – Il più leggero amplificatore per chitarra All-In-One”. Amonito, per citare i suoi stessi sviluppatori, “riunisce idee vintage, tecnologia moderna e design elegante per creare l’ultimo amplificatore per chitarra del futuro.

Le sue modalità di funzionamento meritano di essere viste da vicino, ma il risultato a livello sonoro è a dir poco entusiasmante. Fino a questo momento il progetto ha ottenuto 6.958€ di finanziamento su un obiettivo di 100mila. Se foste voi a dovere scegliere il da farsi spendereste una parte del Jackpot per sostenerlo?

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

L’ultimo passaggio della nostra rubrica è dedicato alla Smorfia Napoletana. Vogliamo interrpetare alla luce di quest’ultima i numeri da giocare nella giornata di oggi, sabato 6 novembre 2021. Ma qual è l’evento di cronaca dal quale vogliamo prendere spunto? Uno che ha colpito la nostra attenzione nelle ultime ore è quello che ha visto riemerge a Pompei, intatta, la stanza degli schiavi: un ritrovato archeologico di incredibile valore, che restituisce la quotidianità di una piccola famiglia, incredibilmente con tutto il suo corredo di povere cose.

Quali numeri scegliamo allora per rappresentare questo evento? Iniziamo con il numero 27, che nella Smorfia Napoletana è l’equivalente di “scoperta”. Proseguiamo con il numero 2, corrispondente alla parola “scavo”. Poi il numero 55 di “famiglia” e il 59 di “stalliere”. Chiusura per il numero 18, associato allo “stupore” che una scoperta del genere ha portato in dote.



