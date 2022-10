Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 6 ottobre, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 6 OTTOBRE 2022

Le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto con i loro numeri vincenti tornano a palesarsi in data odierna, giovedì 6 ottobre 2022, in concomitanza del concorso Sisal n. 120/2022. Mentre restiamo in attesa di scoprire gli esiti odierni, ripercorriamo insieme a voi quanto è avvenuto nelle estrazioni di Lotto e Superenalotto nella serata di martedì 4 ottobre, quando è stata premiata la città di Napoli, ove sono state realizzate due vincite al Lotto da 23.750 euro e da 13.500 euro, per un bottino complessivo che supera i 37mila euro. Si festeggia anche a Mezzolombardo, in provincia di Trento, con un colpo al Lotto da 13.750 euro. Sul podio dell’ultimo concorso del Lotto si piazza anche Catania con una vincita da 13.500 euro. Doppietta in Puglia, in provincia di Bari, con una vincita al Lotto da 13.350 euro a Valenzano e una da 9.750 euro a Monopoli. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito oltre 5,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di quasi 812 milioni di euro dall’inizio dell’anno.

Nel 10eLotto, invece, è stata incoronata la Lombardia, dove sono state centrate vincite complessive per 92.500 euro. La più alta del concorso arriva da Segrate, in provincia di Milano, con un 7 Doppio Oro da 37.500 euro, seguita da un 8 Doppio Oro da 20mila euro realizzato a Milano, un 9 – sempre da 20mila euro – messo a segno a Calusco d’Adda, in provincia di Bergamo, mentre a Monticelli Brusati, in provincia di Brescia, sono stati vinti 15mila euro con un 7 Doppio Oro. Da segnalare inoltre altre due vincite da 20mila euro: una a Cosenza, ancora con un 7 Doppio Oro e l’altra a Crevoladossola, in provincia di Verbania, grazie a un 8 Doppio Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 29 milioni di euro per un totale di oltre 2,7 miliardi di euro da inizio anno.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO

Nella giornata di oggi, giovedì 6 ottobre 2022, insieme al Lotto ritorna il Superenalotto con i numeri vincenti del concorso Sisal numero 120. È dal 22 maggio 2021 che si rincorre il jackpot, quando la totale combinazione vincente fu individuata da un giocatore di Montappone, in provincia di Fermo. Da quel giorno, il montepremi del Superenalotto ha ripreso a crescere senza soluzione di continuità, giorno dopo giorno, giungendo ad attestarsi a quota 283,7 milioni di euro.

Nel concorso di martedì 4 ottobre sono stati sette i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si sono portati a casa 38.800,19 euro a testa. Da segnalare anche cinque “4 stella” da 30.668 euro ciascuno. Intanto, mancano ancora all’appello 23 vincitori dei 100 premi da 50mila euro assegnati grazie all’iniziativa speciale “Super Estate” di SuperEnalotto SuperStar, che ha distribuito ben 300 premi garantiti nell’arco di 3 concorsi speciali consecutivi.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Come investire il jackpot del Superenalotto in caso di vittoria? Per non giungere impreparati a questo appuntamento che vi auguriamo di poter vivere, diamo ancora una volta uno sguardo ai suggerimenti che vengono divulgati mediante il sito internet Kickstarter, che ingloba al suo interno progetti a caccia di finanziamenti da parte di creativi diffusi in tutto il mondo.

Concentriamoci ora su uno di essi, vale a dire “The new normal shower curtain”, un’innovativa tenda da doccia. Ecco la descrizione: “I due materiali più comuni utilizzati per le tende da doccia non sono cambiati nell’ultimo mezzo secolo. Il cotone e altri materiali in tessuto possono essere un’opzione attraente, ma sono inclini alla formazione di batteri. Di conseguenza, devono essere puliti ogni due settimane e, poiché non sono così resistenti, è necessario sostituirli regolarmente. Realizzata esclusivamente in Tyvek – un supermateriale leggero, traspirante, idrorepellente e completamente riciclabile – la New Normal Shower Curtain è dotata di gommini in acciaio inossidabile antiruggine, cuciture ultra soniche, un bordo inferiore perfettamente appesantito per evitare che la tenda da doccia si attacchi alle vostre gambe e ventose per fermare le perdite dai bordi”.

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Lotto, Superenalotto e numeri vincenti non possono non essere legati a doppio filo alla smorfia napoletana, una sorta di “oracolo” per tutti gli appassionati. Mediante i suoi significati anche noi de IlSussidiario.net vogliamo tentare di dare a tutti voi un suggerimento per le vostre giocate, partendo, in primis, da una notizia di attualità dalla quale prendere spunto.

Di conseguenza, associamo la notizia del giorno alla giornata internazionale per gli insegnanti. Un mestiere fondamentale, come ha ricordato su Twitter il ministro per l’Istruzione Patrizio Bianchi, il quale ha dichiarato: “Nella giornata di oggi voglio ringraziare tutti i nostri docenti, che, in quest’epoca digitale, sono sempre di più persone di riferimento per i nostri ragazzi. I docenti non solo diffondono il sapere e la conoscenza: aiutano studentesse e studenti a crescere liberi e responsabili”. Quali sono i numeri connessi a questa news di carattere scolastico? Iniziamo con il numero 44 (scuola), per proseguire quindi con l’1 (insegnante). Ci sono poi il 28 (maestro), il 32 (professore) e il 35 (giornata).

