LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 6 ottobre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 6 OTTOBRE 2020

Poche ore ci separano dalle estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, martedì 6 ottobre 2020: quali saranno i numeri vincenti del concorso Sisal numero 102/2020? Dopo la pausa di domenica e lunedì tutti sono intenti a guardare al futuro: giusto così, intendiamoci, ma non è importante sapere anche come sono andati gli ultimi concorsi? La statistica pubblicata da Agipro News e la classifica delle vincite ci dice che nel 10 e Lotto ha fatto il botto una schedina solo apparentemente sfortunata giocata a San Donà di Piave, in provincia di Venezia. L’aver sbagliato tutta la schedina è valso ad un fortunato giocatore (o giocatrice) la vincita più alta di sabato: il suo “0” su dieci numeri estratti ha infatti assicurato un premio da 40mila euro. Andazzo simile anche a Taranto, che in questo caso ha “azzeccato” lo zero su otto numeri portandosi a casa 20mila euro. Per quanto riguarda il Lotto invece grandissima protagonista è la ruota di Bari: nove delle 10 vincite più alte di sabato sono arrivate sulla ruota pugliese. La più alta è stata assegnata a Loreto, in provincia di Ancona, grazie ai numeri 11, 31 e 48 giocati su ambo e terno: il giocatore ha intascato 39mila euro. Sorride anche il giocatore di Fasano (BR) che con la cinquina di numeri composta da 11, 48, 64, 81 e 90 piazzata su ambo e terno ha vinto 27mila euro.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

A quanto ammonta il Jackpot del SuperEnalotto di oggi martedì 6 ottobre? Tenetevi forte, perché nel concorso odierno sono in palio 47 milioni e 700mila euro. Numeri da far impallidire, ma che soprattutto invogliano i tanti giocatori a cercare anche questa sera la sestina vincente in grado di cambiare la vita. Nell’estrazione di sabato 3 ottobre non c’è stato alcun “6”, né “5+jolly”: non si possono però lamentare gli otto fortunati che hanno realizzato un “5”: ognuno di loro ha vinto infatti ben 25.493,30 euro. Un bottino corposo, in grado se non di cambiare la vita quanto meno di renderla più agevole. A fare “4” sono stati invece in 618: per loro premio da 334,58 €. Il “3” è valso 26,13€ a 23.889 giocatori, mentre il “2” ne ha assicurato 5,15€ a 376.580. Vediamo adesso le quote del SuperStar: vacante il premio riservato a chi fa 5 punti + SuperStar, in due invece hanno vinto il quello assegnato a chi fa 4 punti + SuperStar da 33.458,00 €. 3 punti + Superstar e 2.613,00 € per 145 giocatori, mentre i 2.283 che hanno totalizzato 2 punti + Superstar hanno vinto 100 euro. Chiusura per i 14.373 che hanno fatto 1 punto + Superstar vincendo 10 euro e per i 30.789 che hanno azzeccato solo il numero Superstar vincendo 5 euro.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPEREALOTTO

Abbiamo visto che il Jackpot del concorso del SuperEnalotto di oggi mette in palio oltre 47 milioni di euro per il fortunato vincitore che sarà in grado di azzeccare la sestina vincente. Eppure qualcuno potrebbe sentirsi disarmato dinanzi ad una somma di siffatta portata. Tranquilli: la nostra Rubrica è qui apposta per darvi qualche idea su come spendere almeno una parte della vostra (ancora molto ipotetica) vincita al SuperEnalotto. Diamo un’occhiata come di consueto a KickStarter, la piattaforma che non manca mai di sortire la nostra curiosità con progetti interessanti e innovativi. Oggi la nostra concentrazione è attratta da un videogame su Sigmund Freud, il padre della psicanalisi. La presentazione del gioco, prodotto da una ragazza italiana, è a dir poco allettante: “Lascia che i tuoi pazienti si stendano sul divano più famoso di tutti tempi e ti confessino i loro segreti, le loro fantasie oscene, i traumi più dolorosi… aiutali a trovare loro stessi!”. Il progetto ha già ottenuto oltre 15mila euro di fondi? Dite che merita il vostro aiuto? Cliccate qui per farvi un’idea!

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Se avete voglia di andare a caccia dei numeri vincenti di Lotto e Superenalotto ma non sapete ancora su quali puntare, non disperate. La nostra Rubrica è pensata anche per dare una mano agli eterni indecisi. In che modo? Ad esempio estrapolando un fatto di cronaca e di attualità che ci ha particolarmente colpiti: il cardiologo di Lecce è andato a lavorare nonostante avesse i sintomi del coronavirus finendo per contagiare un anziano paziente che lo ha denunciato. Affidiamoci allora all’inossidabile Smorfia Napoletana e vediamo cosa ci consiglia: iniziamo dal “medico”, che corrisponde al numero 12, per poi passare al “virus”, ovvero il numero 90. Veicolo del contagio è stato il “lavoro”, dunque optiamo per il numero 27, ma anche l'”imprudenza” del cardiologo, corrispondente al numero 59. E il paziente malato? Vanno bene 46 e 26. La denuncia che è seguita al contagio trova spazio sulla Smorfia al numero 32. Ora non avete più nessuna scusa: e se vincete, ricordatevi di noi



