Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 6 settembre, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 6 SETTEMBRE 2022

Terzo appuntamento del mese quest’oggi, martedì 6 settembre 2022, con le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto e i loro numeri vincenti, in occasione del concorso Sisal n. 107/2022. Ma cosa è accaduto in occasione dei sorteggi di sabato? Come scrive il portale Agipronews, la fortuna ha baciato la Puglia, con vincite complessive per 171mila euro: a Melendugno, in provincia di Lecce, è stata centrata la più alta, da 124.750 euro, a cui si aggiungono un colpo da 23.750 euro a Leverano, sempre in provincia di Lecce, e un terno secco (9-26-69 sulla ruota di Bari) da 22.500 euro realizzato nel capoluogo. Doppietta in Piemonte, con una vincita da 47.500 euro a Costigliole d’Asti e una da 23.750 euro a Torino. Sul podio si piazza anche un colpo da 45mila euro centrato a Peschiera del Garda, in provincia di Verona; altri 30mila euro sono stati vinti a Campagnano di Roma. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 9,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di quasi 714 milioni di euro dall’inizio dell’anno.

Per ciò che riguarda il 10eLotto e i suoi numeri vincenti, sono state incoronate la Puglia e la Campania. Due vincite si sono registrate in provincia di Bari, per un totale di 150mila euro: a Palo del Colle è stato centrato un 8 Doppio Oro da 100mila euro, mentre a San Michele di Bari si festeggia con un 9 Oro da 50mila euro. Bottino complessivo da 140mila euro in Campania: a Casalvelino, in provincia di Salerno, è stato centrato un 9 Doppio Oro da 100mila euro, a cui si aggiungono due 9 da 20mila euro ciascuno realizzati a Marigliano, in provincia di Napoli. Tra le vincite più alte dell’ultimo concorso anche un 8 Oro da 30mila euro indovinato a Foligno, in provincia di Perugia. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 24,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,4 miliardi di euro dall’inizio dell’anno.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO

Il Superenalotto anche oggi, martedì 6 settembre 2022, fa ritorno con il concorso Sisal numero 107 e con i suoi numeri vincenti, nella speranza che lo siano veramente. Infatti, anche questa sera si rinnova la rincorsa al jackpot, di cui non si ha notizia ormai veramente da tempo immemore (era il 22 maggio 2021 e veniva premiato un fortunato scommettitore di Montappone, in provincia di Fermo). Attualmente, il montepremi del Superenalotto è altissimo: stiamo parlando di 266,3 milioni di euro.

Finora, il periodo più lungo senza 6 era stato di 469 giorni, dal 16 luglio 2015 al 27 ottobre 2016. Nel 2021, il SuperEnalotto ha distribuito in totale oltre 878 milioni di vincite: oltre al 6 di Montappone, sono stati distribuiti 651 milioni di altre vincite a punteggio e 71 milioni di vincite WinBox e Seconda Chance. Complessivamente, nel medesimo anno, il SuperEnalotto ha fatto registrare una raccolta di 1,5 miliardi di euro, con un aumento del 36% rispetto all’anno precedente: nel 2020 gli incassi complessivi, a causa dello stop forzato per la pandemia dal 21 marzo al 5 maggio, erano stati pari a 1,1 miliardi di euro.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Come può essere investito il jackpot messo in palio dal Superenalotto, qualora i numeri vincenti di questa sera consentano di realizzare un insperato 6? Il possibile vincitore milionario può affidarsi ai consigli della nostra rubrica, fondata sulla piattaforma Kickstarter, dove vengono pubblicati progetti in cerca di finanziamento da parte di creativi di tutto il pianeta.

Oggi soffermiamoci su uno di questi progetti, ossia “Oleap Pilot: cuffie open-ear con le migliori chiamate e il miglior suono”. Ecco la descrizione: “Le cuffie open-ear di nuova generazione sono arrivate. Oleap Pilot offre un’esperienza di chiamata senza precedenti, un audio potenziato dai bassi e un comfort che dura tutto il giorno. Sfrutta l’incredibile cancellazione del rumore ambientale di 50 dB grazie all’ENC spaziale a 3 microfoni leader nel mondo. Con 2 potenti driver dinamici da 16 mm e l’algoritmo BassLeap, offre un audio di qualità superiore ai dispositivi open-ear. Vi supporta con 10 ore di autonomia in conversazione e un comfort privo di vibrazioni per un’intera giornata. Ottenete il vostro nuovo superpotere per un lavoro e una vita ibridi e testimoniate il grande salto di prestazioni”.

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Il nostro viaggio fra il Lotto e il Superenalotto e i loro numeri vincenti conduce alla smorfia napoletana, per mezzo della quale anche noi proviamo a darvi un suggerimento per la vostra giocata, prendendo spunto da una notizia di attualità, da cui selezioneremo i numeri che potrete – qualora lo vogliate – barrare sulla vostra schedina.

Di conseguenza, associamo la notizia del giorno al test d’ingresso di Medicina 2022. Sono 65.378 gli aspiranti camici bianchi che oggi hanno affrontato il test d’accesso a Medicina e Chirurgia. Si sono contesi i 16070 posti disponibili, 14740 per Medicina, 1330 per Odontoiatria. Ne consegue che uno su quattro ce la farà. I candidati hanno dovuto rispondere a 60 quesiti a risposta multipla (5 le opzioni di risposta previste). Il tempo a disposizione è stato di 100 minuti. Il punteggio massimo previsto per la valutazione delle prove è di 90 punti. Quali sono i numeri connessi a questa news di carattere universitario? Iniziamo con il numero 85 (medicina), per proseguire quindi con il 26 (dottore). Ci sono poi l’87 (università), il 19 (test) e, infine, l’8 (esame).

