LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 7 agosto: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 7 AGOSTO 2021

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 7 agosto 2021: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 94/2021. Diamo però prima un’occhiata a quanto accaduto nel concorso di giovedì 5 agosto 2021 per quanto concerne il Lotto. Come sempre è il portale agipronewws.it ad informarci sulla vincita più alta di giornata, che in questo caso è andata ad un giocatore di Taranto: gli è bastato puntare un euro sui numeri 3-8-11-24 sulla ruota di Cagliari, indovinando quattro terni e una quaterna, per portare a casa un totale di 62.250 euro.

Puglia ancora protagonista con la vincita da 23.750 vinta da un anonimo di Altamura, in provincia di Bara, mentre la terza vincita più alta del concorso del Lotto di giovedì è stata quella registrata a Piazza Armerina, in provincia di Enna, da 22.750 euro. L’ultimo concorso ha distribuito oltre 6,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 700 milioni dall’inizio dell’anno. Capitolo 10eLotto: in questo caso a fare il colpaccio è stato un giocatore di Roma. L’anonimo, con una puntata da un euro su un’estrazione istantanea, ha centrato un 10 da un milione di euro, una vincita che entra di diritto nella Top 10 di quest’anno. Capitale baciata dalla Dea Bendata giovedì, come dimostra l’8 Doppio Oro da 20mila euro centrato da un altro fortunato giocatore. Da segnalare anche il 9 Doppio Oro da 100mila euro vinto a Savono e il 9 oro da 50mila euro riportato a Siderno (RC). L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 23,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,7 miliardi dall’inizio dell’anno.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Concentriamoci ora sull’andamento dell’ultimo concorso del Superenalotto, quello disputato giovedì. Ancora una volta i due premi più ambiti sono andati vacanti: nessuno ha fatto “6” né “5+1”. Sono stati in otto invece a fare “5” e a portarsi a casa il premio da 21.116,86 euro. Il “4” è stato centrato da 392 giocatori che hanno intascato 453,14 euro, mentre a fare “3” sono stati 15.595 giocatori: per loro il premio è stato di 33,57 euro. Ultimo premiodel Superenalotto di giovedì? Il “2” da 6,33 euro fatto proprio da 254.125 giocatori. Capitolo SuperStar: anche in questo caso nessuno è stato tanto fortunato da mettere le mani sul premio più ambito, il “5 Stella”. In due si sono certo consolati con i 45.314,00 € associati al “4 Stella”. Il secondo premio più alto di giornata è stato quello da 3.357 euro fatto proprio da 113 giocatori che hanno fatto “3 Stella”. Il “2 Stella” ha regalto i suoi canonici 100 euro a 1409 fortunati, mentre l’1 Stella ha premiato 9.821 giocatori con 10 euro. Premio di consolazione associato allo 0 Stella quello da 5 euro vinto da 25.198 persone.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il Jackpot del Superenalotto di oggi ammonta a 64.800.000 €. Come investire questa cifra? Un’idea può essere quella di puntare su uno dei tanti progetti meritevoli di sostegno economico presenti sulla piattaforma kickstarter.com. Di cosa parliamo oggi? Di “Silent Meditation on vinyl”. Non ci vuole un esperto di lingue per capire di cosa si tratta, ma lo facciamo spiegare meglio agli sviluppatori: “Stiamo producendo un disco in vinile da 12″ con 20 minuti di completo silenzio su ogni lato dell’album. Non c’è narrazione o suono. Puoi usarlo per la meditazione o metterlo su ogni volta che vuoi goderti venti minuti di silenzio. Stiamo stampando questo disco su 140 grammi di vinile traslucido super cool. Silent Meditation è stato un progetto inaspettato. Mio figlio ha ricevuto un giradischi per Natale ed era entusiasta di comprare i suoi primi album. Siamo andati a scavare nei negozi di dischi usati e si è imbattuto in un album che pensava mi sarebbe piaciuto, The Art of Meditation. Era stato fatto negli anni ’70 con una copertina da sogno e costava solo 6 dollari. Essendo un fan della meditazione, lo comprai e lo portai a casa per ascoltarlo. La prima parte era una spiegazione del perché la meditazione facesse bene, poi venivano alcune meditazioni guidate in modo severo. Non era affatto quello che volevo. Ma cosa mi aspettavo? Cosa avrei voluto da un disco di meditazione? Ci ho pensato, seriamente, e poi ho capito che volevo solo il silenzio. Volevo un disco che creasse spazio. Ho immaginato di metterlo su e ascoltare il primo lato. Durante quei 20 minuti, decine di pensieri sarebbero apparsi e scomparsi. Ogni ascolto sarebbe stato totalmente diverso, una sorpresa e un’altra possibilità di essere consapevole. Avere un disco fisico non era solo bello, ma probabilmente sorprendentemente utile. Ho immaginato di sfogliare gli album, cercando qualcosa da suonare. Si sarebbe distinto, come un invito a una festa. Ehi, andiamo a sederci. Così io e mio figlio abbiamo deciso di lavorare insieme a questo progetto. Avremmo prodotto un disco silenzioso, una meditazione per lato. Non ci sarebbe stato alcun suono, nessuna narrazione, nessun rintocco alla fine. Si lascerebbe cadere la puntina e si godrebbe il silenzio”. Curioso vero? Questo progetto ha ottenuto più di 5mila dollari di finanziamento: aggiungereste una piccola parte della vostra vincita al Superenalotto?

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Chiudiamo come sempre la rubrica dedicata a Lotto e Superenalotto parlando della Smorfia Napoletana, nella speranza di avere fortuna e di azzeccare alcuni dei numeri che faranno capolino nell’estrazione odierna. Prendiamo come sempre spunto dalla cronaca, e non possiamo non parlare dell’impresa della staffetta 4×100 metri azzurra alle Olimpiadi Tokyo, vincitrice di un’inattesa medaglia d’oro. Partiamo allora dal numero 1, che corrisponde nella Smorfia partenopea alla parola “Italia”. Per esaltare il gioco di “squadra” puntiamo sul numero 88, ma inevitabile – a prescindere dal significato – anche giocare il numero 4, come 4 sono stati gli staffettisti campioni. Proseguiamo puntando sulla parola “Olimpiade”, associata al numero 2. Altra parola chiave? “Velocità”, giochiamo allora il numero 6. Chiudiamo con altri due numeri associati a due parole non banali: “oro” e “vittoria”, rispettivamente 62 e 71. Vinceremo anche noi?



