Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 7 aprile, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 7 APRILE 2022

Siamo giunti all’appuntamento con le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto in occasione del nuovo concorso Sisal n. 42/2022 di oggi, giovedì 7 aprile 2022. Nel bel mezzo della settimana, ancora una volta saranno in tanti gli appassionati che si raduneranno andando a caccia delle ricche vincite messe in palio. Ma come è andata nel corso del precedente concorso? Non ci resta che dare uno sguardo al sempre aggiornato portale di Agipronews per scoprire le principali vincite realizzate nel Lotto. La più importante della serata è stata realizzata a Fabriano, in provincia di Ancona, dove sono stati vinti 45mila euro puntando sulla ruota di Bari. Una ruota estremamente fortunata e che ha portato a svariati premi durante la stessa serata: 23.750 euro a Castello di Cisterna (NA), Ostuni (BR) e Firenze; 14mila euro a Cecina (LI) e 12.500 euro a Portoferraio (LI). In generale l’ultimo concorso del Lotto ha portato a 6,3 milioni di euro in vincite per un totale di 265 milioni dall’inizio dell’anno.

Ed ora uno sguardo al 10eLotto, dove nel precedente concorso è stata premiata la Calabria: a Reggio Calabria è stata centrata la vincita più alta pari a 50mila euro grazie ad un 9 Oro, mentre a Rende (Cosenza) sono stati vinti 12 mila euro con un 6 Doppio Oro. Un 6 Oro da 25mila euro è stato realizzato a Martinsicuro (Teramo) ed un 9 da 20mila euro a Milano. Nell’ultimo concorso sono stati realizzati in tutto 29,3 milioni di euro in vincite che fanno salire il totale del 2022 a 994 milioni.

LOTTO, LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

La serata del 7 aprile 2022 però non sarà solo all’insegna del Lotto e del 10eLotto. Grande protagonista della seconda estrazione settimanale sarà infatti anche il Superenalotto, che torna con un concorso nuovo di zecca, nella speranza di far intercettare il ricchissimo jackpot messo in palio. L’assenza del “6” anche nel precedente appuntamento di martedì ha contribuito a far crescere sempre di più il jackpot in palio ora giunto a 184,3 milioni di euro. Ma come è andata nella precedente estrazione?

Durante il concorso del passato martedì, sono stati centrati tre premi con il “5” pari a 70.186,87 euro a testa. I fortunati concorrenti hanno realizzato la propria giocata rispettivamente a Milano, Vigevano (PV) e Catania. Si segnalano anche quattro “4 stella” da 33.643 euro. A fare gola però resta sempre il “6” che però si fa desiderare ormai da troppo tempo ed esattamente dal 22 maggio 2021, quando a Montappone (FM) fu centrato il maxi premio da 156 milioni di euro.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Di fronte ad un jackpot del Superenalotto così alto, come possiamo investire al meglio tutto o parte del denaro in caso di eventuale ricca vincita? Una domanda che non può essere ignorata anche alla luce della somma molto interessante messa in palio. A tal proposito può venire in aiuto del possibile vincitore milionario la consueta rubrica basta sulla piattaforma Kickstarter, che dà spazio ai numerosi progetti di altrettanti creativi sparsi per il mondo, i quali attendono solo di poter essere finanziati per poter vedere realizzati i propri desideri.

Oggi, in particolare, ci soffermiamo su uno di questi progetti, ovvero Miscellaneous Magazine. Si tratta di una rivista d’arte inclusiva e diversificata, che rappresenta tutti i settori della società. Miscellaneous magazine è una rivista annuale cartacea + digitale che collabora con una serie diversificata di artisti per creare opere d’arte sotto forma di fotografie, illustrazioni, poesie, dipinti, interviste e altro. Se desideri anche tu vedere la sua realizzazione o semplicemente saperne di più in merito, puoi trovare tutte le informazioni sul progetto cliccando qui.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Il viaggio nell’affascinante mondo dei numeri all’insegna del Lotto e del Superenalotto fa ora tappa nella stazione della smorfia napoletana. Si tratta di uno strumento per alcuni giocatore indispensabile per capire il vero significato dei numeri in vista dei nuovi concorsi. C’è chi non sempre ha in mente i numeri utili da mettere in gioco, quindi in tal senso vi veniamo incontro partendo da una notizia di stretta attualità dalla quale andremo ad estrapolare i principali numeri (si spera) fortunati da portare sulla nostra schedina.

Lo sapevate che ieri si è celebrato il Carbonara Day? Si tratta della giornata dedicata ad uno dei piatti italiani più amati al mondo, il secondo nella classifica dei piatti di pasta più amati dagli italiani, dopo la lasagna e prima delle tagliatelle. La carbonara però, nella classifica dei piatti tipici nostrani più conosciuti al mondo si piazza solo al terzo posto dopo pizza e lasagna. Se non siete riusciti a festeggiare ieri, potrete sempre recuperare oggi con un bel piatto di spaghetti! Ed ecco ora i numeri legati a questa notizia: pasta 19, carbonara 42, Italia 1, cucina italiana 50, pizza 76, lasagna 26.











