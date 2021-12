Lotto e Superenalotto numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto: oggi 7 dicembre 2021

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI

Dopo aver analizzato l’estrazione del Superenalotto – siamo in attesa di conoscere se qualche appassionato in giro per l’Italia si è assicurato l’ambito maxi-jackpot – è arrivato il momento di andare a conoscere gli esiti di Lotto e 10eLotto. Ci saranno nuovi vincitori? Le cifre in ballo fanno gola a tutti e di certo le dita incrociate sono tante, dappertutto. Ricordiamo che per quanto riguarda il Lotto le estrazioni si svolgono il martedì, giovedì e sabato tra le ore 20 e le 20,30, mentre il gioco chiude dalle ore 19.30 sino al termine delle procedure di estrazione.

Stessi giorni di giocata sul calendario anche per il 10eLotto, ma in questo caso il gioco è chiuso dalle ore 19.30 alle ore 21.30. Ora è arrivato il momento più atteso, vi riportiamo i numeri vincenti di Lotto e 10eLotto, che delineano il quadro dei concorsi dopo il Superenalotto. (Agg. di MB)

CLICCA QUI PER I NUMERI VINCENTI E I SIMBOLI DEL SIMBOLOTTO

Estrazione 10eLotto n°146 del 07/12/2021

6 – 10 – 15 – 22 – 28 – 30 – 32 – 35 – 36 – 51 – 54 – 59 – 67 – 69 – 72 – 75 – 79 – 86 – 88 – 90

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 72

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 72 – 30

Extra: 5 – 12 – 13 – 18 – 20 – 33 – 38 – 42 – 43 – 49 – 56 – 71 – 78 – 80 – 84

Lotto, estrazione n°146 del 07/12/2021 BARI 72 30 67 5 88 CAGLIARI 59 75 69 56 54 FIRENZE 32 6 90 71 12 GENOVA 88 28 84 13 49 MILANO 51 35 33 18 23 NAPOLI 28 15 6 84 30 PALERMO 90 51 42 38 79 ROMA 10 79 43 72 59 TORINO 22 36 78 15 3 VENEZIA 86 54 20 80 8 NAZIONALE 39 7 67 48 33

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI CHE PORTANO AL JACKPOT

Les jeux sont faits, è proprio il caso di dirlo: pochi istanti fa si è tenuta l’estrazione dei numeri vincenti del Superenalotto del concorso di oggi, martedì 7 dicembre 2021. Conosceremo già nelle prossime ore il fortunato scommettitore in grado di portarsi a casa il maxi-jackpot da 120.800.000 euro? E’ ancora presto per dirlo, ma ne sapremo di più a stretto giro di posta. Parliamo di una cifra in grado di stravolgere un’esistenza e anche per questo motivo sono tanti, tantissimi gli italiani che sperano nel supporto della Fortuna.

E’ arrivato il momento di prendere le schedine in mano per effettuare le verifiche del caso per il Superenalotto, mentre tra poco passeremo agli esiti di Lotto e 10eLotto. Bando alle ciance, dunque, qui di seguito vi riportiamo la combinazione che vale oltre 120 milioni di euro. (Agg. di MB)

Ultima estrazione Superenalotto n. 146 del 07/12/2021

Combinazione vincente

9 59 12 38 23 88

Numero Jolly

76

Superstar

18

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 7 DICEMBRE

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 7 dicembre 2021: mancano solo poche ore e poi scopriremo quali sono i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 146/2021. Prima però diamo un’occhiata a come sono andate le cose nell’ultimo concorso del Lotto, quello disputato sabato 4 dicembre 2021. Il portale agipronews.it ci informa che a Bari sono stati vinti 50.596 euro grazie ad una giocata di cinque numeri dal valore di 5 euro effettuata sulla ruota Nazionale. Sempre in Puglia, ma a Lecce, vinti 23.750 euro sulla ruota di Venezia. Il secondo posto in classifica spetta però al giocatore di Venafro, in provincia di Isernia, che ha intascato 46.250 euro sempre grazie alla ruota di Venezia. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,4 milioni di euro, per un totale di 1,04 miliardi distribuiti dall’inizio del 2021. E il 10eLotto?

Nel concorso gemello del Lotto festa grande a San Giovanni La Punta, in provincia di Catania, dove sono stati vinti 50 mila euro grazie a un 9 Oro con una giocata da 3 euro su un’estrazione frequente. Medaglia d’argento per un giocatore di Taranto che ha centrato un 9 in modalità Lotto da 40 mila euro. Bronzo per l’anonimo di Giussano (MB) che ha fatto un 9 da 20 mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito vincite per 24,6 milioni di euro, per un totale di oltre 3,8 miliardi dall’inizio dell’anno.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Concentriamoci adesso sulla distribuzione delle quote del Superenalotto di sabato 4 dicembre. Qual è stata la vincita più alta? Certamente quella da 59.655,55 euro andata ai 4 giocatori che hanno totalizzato il “5”. Il “4” ha premiato invece con 340,10 euro ben 712 persone. Il “3”? E’ andato a 23.874 giocatori che hanno vinto 30,60 euro. Chiusura per il “2”: i 6,19 euro associati sono finiti nelle tasche di 366.833 concorrenti. Adesso mirino spostato sul SuperStar: nessuno ha fatto “5 Stella”, ma in 6 si sono consolati con 34.010,00 euro associati al “4 Stella”. Il “3 Stella” ha regalato invece 3.060,00 euro a 133 anonimi. I canonici 100 euro correlati al “2 Stella” sono stati vinti da 2.094 persone.

L’1 Stella da 10 euro è finito invece nelle tasche di 16.052 giocatori. Lo 0 Stella da 5 euro? A vincerlo sono stati in 44.623. Chiusura per i premi Seconda Chance 1 e 2: i 50 e 3 euro essi associati sono finiti rispettivamente nei portafogili di 134 e 20.114 fortunati.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Dal momento che ancora una volta nessuno ha fatto “6”, il Jackpot del Superenalotto continua a crescere. Oggi, martedì 7 dicembre 2021, ammonta per la precisione a 120.800.000 €. Cosa farsene di una cifra tanto grande? Tenerla tutta per sé potrebbe risultare egoistico, non trovate? E allora perché non provare a sostenere una delle tante iniziative bisognose di supporto economico per spiccare il volo? Questo è il caso ad esempio di “Bangle.js 2: The Open Smart Watch”. L’orologio, presentato sulla piattaforma kickstarter.com, viene presentato dai suoi sviluppatori come “uno smartwatch aperto e modificabile. Con uno schermo sempre acceso leggibile alla luce del sole, 4 settimane di durata della batteria, completa flessibilità e controllo completo dei tuoi dati. (…) È possibile installare nuove applicazioni dal web o sviluppare le proprie utilizzando JavaScript.

Tutto ciò di cui hai bisogno è un browser web (Chrome, Edge o Opera) e puoi caricare app o scrivere codice da eseguire sul tuo orologio in modalità wireless! Bangle.js è impermeabile e viene fornito con Bluetooth Low Energy, GPS, un cardiofrequenzimetro, accelerometro, magnetometro, sensore di pressione e altro ancora”. Niente male vero? Cliccate qui per farvi un’idea e decidere se merita o meno il vostro sostegno economico. In caso di vittoria del Jackpot, s’intende!

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Non c’è rubrica dedicata al Lotto e al Superenalotto che si rispetti che non abbia al suo interno uno spazio dedicato ala Smorfia Napoletana. Come sempre infatti a noi de ilsussidiario.net piace prendere ispirazione da uno o più eventi ed interpretarli con le lenti della Smorfia partenopea. Dal momento che oggi è la vigilia dell’Immacolata Concezione, proviamo a trarre spunto da questa ricorrenza. La parola “immacolata” nella Smorfia Napoletana non c’è, ma possiamo sostituirla con “Madonna”, associata al numero 8.

Soprattutto al Sud Italia vige la tradizione di fare in occasione di questa festa l’albero di Natale. Scegliamo allora il numero 40 di “albero” e il 25 di “Natale”. Altri numeri? Diremmo che il vero imprescindibile è il 33 che sta a raffigurare “Cristo” nella Smorfia Napoletana. Saremo stati fortunati nella nostra interpretazione? Lo scopriremo tra poche ore…



