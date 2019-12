LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 7 dicembre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONE DI OGGI: 7 DICEMBRE 2019

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 7 dicembre 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 147/2019. I giochi italiani stanno per accendere i motori e farci vivere un nuovo ed emozionante concorso: chi riuscirà a raggiungere il podio delle vincite? Prima di scoprirlo, diamo un’occhiata alla statistica ufficiale legata allo scorso giovedì. I dati diffusi da Agipro News parlano chiaro: il primo posto in classifica va al 10eLotto e ad un giocatore di Pineto, in provincia di Teramo, con 50 mila euro centrati grazie ad un 9 Oro. In seconda posizione troviamo Lanciano, in provincia di Chieti, con 40 mila euro e un biglietto Doppio Oro con 8 numeri realizzati. In terza base Caivano, nel Napoletano, con 13 mila euro grazie ad un 3 Oro. Il montepremi dell’appuntamento ammonta invece a 26,5 milioni di euro, mentre parliamo di 4,1 miliardi per il bottino registrato in tutto l’anno. Per il Lotto, la vincita più importante è invece quella di Latina, che con un terno e tre ambi centra un premio da 47.500 euro. Seconda posizione per Bollate, in provincia di Milano, con più di 16 mila euro di bottino e Molvena, in provincia di Vicenza, con più di 10 mila euro.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Jackpot e SuperEnalotto di nuovo in pista con 42,5 milioni di euro per il concorso di questa sera. Il montepremi è sempre più ricco e continua a regalarci un’assenza dietro l’altra. Dopo due settimane di presenza, lo scorso giovedì anche il 5+1 è ritornato fra i non estratti. La statistica ufficiale segnala anche l’assenza del 4+, mentre il bottino più grande è quello del 5, pari a più di 61 mila euro e registrato da tre giocatori. Segue il 3+ da 3.094 euro per 94 biglietti fortunati, mentre il 4 premia 465 appassionati con un tesoretto da 408,38 euro. Il 3 invece regala a 18.346 vincitori il premio da 30,94 euro, mentre il 2 da 5,94 euro finisce nelle tasche di 295.413 partecipanti. Proseguiamo con il 2+ da 100 euro, indovinato da 1.478 giocatori, mentre 8.942 appassionati imbroccano l’1+ da 10 euro. Infine abbiamo lo 0+, del valore standard di 5 euro. I vincitori in questo caso sono 19.447.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il concorso del SuperEnalotto ci sta per svelare quale sorte toccherà al Jackpot: fra i numeri estratti ci sarà anche la sestina vincente oppure no? Tutti gli appassionati della Sisal attendono quel particolare momento, in cui scopriremo se il bottino più alto del gioco verrà regalato a qualcuno dei giocatori in gara. Per ammazzare il tempo, molti partecipanti hanno già scelto di concentrarsi sull’istante della vincita, soprattutto per individuare subito un progetto utile su cui investire una fettina del proprio bottino. La nostra Rubrica vi vuole parlare oggi di un’idea molto interessante lanciata su KickStarter, Diveroid. Si tratta della possibilità di trasformare il proprio smartphone in un computer tutto in uno, dotato di una camera subacquea e in grado di rendere ancora più unica la propria esperienza sottomarina. Diveroid corregge subito il colore, rendendo più viva qualsiasi tonalità, ma è molto di più. Il dispositivo infatti unisce fotocamera, computer subacqueo e diario di bordo, grazie al suo aspetto ergonomico, compatto e alla tecnologia avanzata usata per le componenti hardware. Una luce incorporata permetterà di illuminare il fondale marino, mentre sullo schermo verranno visualizzati anche dettagli utili come il tempo previsto per risalire, la temperatura dell’acqua, la profondità e molto altro ancora. Per proteggere gli utenti da un possibile rischio, Diveroid comunica infatti all’istante del pericolo, per esempio quando l’ossigeno delle bombole sta per diminuire oppure quando ci si sta allontanando troppo dalla superficie. 11 giorni di tempo ancora per partecipare all’asta e un goal da circa 9 mila euro già conquistato grazie a versamenti che superano di 200 mila il budget minimo richiesto. Un’idea per cominciare a spendere qualche soldino per chi avrà la fortuna di vincere il Jackpot del Superenalotto.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Il Lotto, il Superenalotto e i numeri vincenti sono pronti per regalare tanta fortuna a tutti i giocatori in gara. Il concorso di oggi rappresenta una nuova occasione per portarsi a casa uno dei bottini previsti dal gioco, ma prima bisogna ovviamente pensare alla compilazione della schedina. Un vero neo per gli appassionati più esperti o per chi è indeciso sui numeri da giocare. Anche oggi la nostra Rubrica sarà al vostro fianco per suggerirvi dei numeri con cui sfidare la fortuna, grazie all’aiuto della smorfia napoletana. Partiamo dalla news: secondo alcuni ricercatori, le email sono destinate ad avere vita breve. La posta digitale che è stata al centro della comunicazione 2.0 con l’avvento di internet, potrebbe infatti sparier nel giro di alcuni anni. Il motivo? I malintenzionati riescono a falsificare con facilità il mittente, senza considerare il fastidio di ricevere spam e pubblicità indesiderate. Un cambiamento che potrebbe portare gli utenti di tutto il mondo a ritornare alla posta tradizionale. Senza considerare che secondo gli psicologi scrivere di proprio pugno regala dei benefici maggiori rispetto a quelli ottenibili con l’uso dell’email. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo la posta, 32, la lettera, 2, la scrittura, 89, l’invio, 28, e la sicurezza, 82. Come Numero oro scegliamo invece la scomparsa, 18.



