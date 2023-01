Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 7 gennaio 2023, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 7 GENNAIO 2023

I numeri vincenti di Lotto, Superenalotto e 10eLotto fanno ritorno con le estrazioni di oggi, sabato 7 gennaio 2023, in concomitanza del concorso Sisal numero 3 dell’anno. La Dea Bendata incoronerà qualche fortunato vincitore del Lotto o Superenalotto oppure bisognerà attendere la prossima tornata di sorteggi? In attesa di comprendere la risposta a tale quesito, andiamo a esaminare quanto è accaduto giovedì scorso. Nell’estrazione del Lotto di giovedì 5 gennaio, il 59 su Milano resta al comando della classifica dei ritardatari con 165 assenze. Chiudono la top five del Lotto il 61 su Bari a 112 turni di assenza, il 32 su Venezia e il 23 su Roma a 111, il 46 su Milano a 102 e il 50 su Bari a 100. Tra le combinazioni numeriche del Lotto da segnalare un terno in decina 20-29 su Firenze (20-24-26), un terno in cadenza 1 su Milano (11-51-81) e una quaterna gemella sulla ruota del Lotto Nazionale (22-66-77-88). Per gli ambi più ritardatari delle serie classiche la cadenza 6 su Bari manca da 60 estrazioni del Lotto. Tra le decine la 20-29 sulla ruota del Lotto di Venezia torna a farsi vedere dopo 56 estrazioni e viene sostituita dalla decina 60-69 su Firenze, assente da 43. Mentre tra le figure la 7 sulla ruota del Lotto di Cagliari manca da 49 turni.

Non sono invece ancora disponibili le statistiche inerenti al 10eLotto di giovedì 5 gennaio 2023, che, lo ricordiamo, nel suo primo appuntamento del 2023, andato in scena martedì scorso, ha distribuito 29,6 milioni di euro in tutta Italia, per un inizio dell’anno davvero con i fiocchi.

LOTTO, IL JACKPOT SUPERENALOTTO IN PALIO QUESTA SERA

Non soltanto il Lotto e il 10eLotto: le dita degli scommettitori dell’intero Stivale rimangono incrociate anche in attesa dell’estrazione dei numeri vincenti del Superenalotto, il cui montepremi continua a crescere senza soluzione di continuità. Il jackpot è giunto a livelli mai visti prima d’ora nella storia di questo concorso, come certificano i numeri: del resto, stiamo parlando di 344 milioni di euro. Gli italiani hanno continuato a inseguire il sogno di diventare milionari soprattutto con l’avvicinarsi delle feste natalizie: nel 2022 il mese record è stato dicembre, nel quale le giocate – fra SuperEnalotto e SuperStar – hanno raggiunto i 170 milioni di euro. Peraltro, finora, mai dal 1997, anno di esordio del gioco, era accaduto che l’anno terminasse senza almeno un 6, mentre il primato, con ben dodici jackpot centrati in 12 mesi, venne fissato in due occasioni: nel 2000 e nel 1998.

Riepiloghiamo brevemente, infine, quanto è avvenuto due giorni fa: nel concorso di giovedì 5 gennaio 2023 sono stati tredici i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si sono portati a casa 26.437,41 euro a testa. Da segnalare anche otto “4 stella” da 16.714 euro ciascuno.

LOTTO, COME INVESTIRE JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Qualora foste proprio voi i prescelti della buona sorte per la conquista del jackpot del Superenalotto o, magari, del premio in denaro riservato a chi centra una cinquina o una quaterna al Lotto, come investireste il denaro ricavato? Certo, chiunque vinca darà indubbiamente la priorità alle proprie necessità, così da appianare eventuali situazioni debitorie, estinguere il mutuo di casa o concedersi qualche sfizio che finora era confinato nel limbo dei sogni. Tuttavia, considerata l’entità della cifra, è chiaro che si potrà anche pensare agli altri, magari finanziando un progetto tra quelli che si trovano in rete sul sito internet Kickstarter, che ingloba idee provenienti da creativi sparsi in tutto l’orbe terracqueo.

Vi suggeriamo, ad esempio, la lente d’ingrandimento Oceanus Brass Navigator’s Loupe. In seguito, la sua descrizione: “La lente d’ingrandimento Oceanus Brass Navigator’s Loupe è uno strumento senza tempo che unisce l’ingegneria moderna alla comprovata affidabilità di un design classico e iconico. Ricavata da un mattone di ottone massiccio, essa porta un design e una funzionalità degni del mare nel vostro stile di vita moderno. Costruita attorno a una lente di vetro biconvessa resistente agli urti, la Navigator’s Loupe offre una fusione tra passato e presente. Una meticolosa lavorazione del metallo protegge la lente tra gli O-ring in gomma. Ingrandite i dettagli importanti sulle carte di navigazione o esaminate i tesori scoperti di recente. Con un indice di rifrazione di 1,523, la lente del Navigator’s Loupe offre un ingrandimento chiaro e nitido. L’apertura di 1,8″ dà il potere di concentrazione necessario per le situazioni di emergenza”.

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Siamo giunti, ancora una volta, al segmento conclusivo del nostro affascinante viaggio tra i numeri vincenti del Lotto, del Superenalotto e del 10eLotto, che, tuttavia, non può chiudersi senza prima dare un’occhiata ai responsi che giungono direttamente dalla smorfia napoletana, capace di attribuire significati e interpretazioni a sogni ed episodi di vita quotidiana. A tal proposito, noi de IlSussidiario.net, associando tale oracolo a una delle ultime notizie, abbiamo creato per voi lettori una sequenza numerica che ci auguriamo possa rivelarsi fortunata e darvi la possibilità di vincere.

Abbiamo, più precisamente, mosso i nostri passi da una delle notizie pubblicate da Rai News, che riguarda la distribuzione dei premi della Lotteria Italia 2023. La Dea Bendata bussa alla Capitale: 3 biglietti vincenti su 5 di prima categoria sono stati venduti a Roma. Alla Città Eterna sono andati il secondo, il terzo e il quarto premio. Il Comitato per l’espletamento delle operazioni relative alle lotterie ad estrazione differita ha stabilito di attribuire 195 premi totali, per un importo complessivo di 16 milioni e 211 mila euro. In prima categoria sono stati così distribuiti: un premio da 5 milioni di euro (vinto a Bologna); un premio da 2,5 milioni di euro; un premio da 2 milioni di euro; un premio da 1,5 milioni di euro; un premio da 1 milione di euro (vinto a Parma). Ma quali sono i numeri connessi a questa news? Partiamo subito con l’11 (lotteria), per proseguire quindi con il numero 22 (biglietto). Ci sono poi il 71 (ticket), il 90 (fortuna) e il 74 (premio).











