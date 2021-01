LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 7 gennaio: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 7 GENNAIO 2021

Sta per cominciare un’altra serata di estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto. Oggi, giovedì 7 gennaio 2021, riparte la caccia al Jackpot del Superenalotto e ai premi degli altri due giochi. Ancora un altro po’ di attesa e poi daremo l’assalto ai numeri vincenti sul concorso Sisal numero 3/2021. Prima però è bene dare uno sguardo alle statistiche alla luce di quanto accaduto nel concorso di martedì. Secondo quanto riportato da Agipronews, che ha raccolto le statistiche sulle estrazioni, il 37 su Napoli resta al primo posto nella classifica dei centenari del Lotto. Sono 134 le assenze per le quali mantiene il suo primato, infatti al secondo posto c’è l’87 su Roma che più staccato a 126 turni. Invece l’1 su Napoli è al terzo posto, sul gradino più basso del podio, ad una lunghezza dal traguardo a tre cifre. Al quarto posto c’è il 5 su Venezia, che è a quota 88, due ritardi in più del 46 su Bari, che chiude la top five. Per quanto riguarda, invece, gli ambi delle serie classiche più ritardatari, tra le cadenze la 3 su Bari è assente da 72 turni, per le decine la 30-39 su Bari è tornata dopo 62 concorsi di assenza, mentre tra le figure la 8 su Milano non si vede da 71 estrazioni.

LE QUOTE DEL SUPERENALOTTO

Dopo aver visto i numeri ritardatari del Lotto, in attesa di conoscere quelli vincenti, passiamo alle quote del Superenalotto. Nell’ultimo concorso l’assalto al “6” è andato a vuoto, quindi il Jackpot per il concorso di oggi è salito a quota 88,3 milioni di euro. Non sono mancate però le vincite. Sono stati centrati, infatti, ben sette “4 stella” da 28.294 euro. Sono dieci, invece, le schedine risultate fortunate per il “5”, ognuna delle quali frutta una vincita di poco meno di 20mila euro, per la precisione 19.917,85 euro. Il bottino scende a 282,94 euro per chi ha centrato il “4”, cioè i possessori delle 716 schedine fortunate. Sono 27.693 per il “3” che vale 21,82 euro. Mentre col “2” sono stati vinti 5 euro (418.851 giocate vincenti). Tornando al capitolo Superstar, ci sono poi 168 schedine vincenti per quanto riguarda il “3 sella”, ognuna delle quali garantisce un premio di 2.182,00 euro. Con il “2 stella” sono stati vinti invece 100 euro (2.192 i biglietti fortunati). Sono andati 10 euro a coloro (13.698) che hanno centrato “1 stella”, mentre si sono accontentati di 5 euro coloro (27.553) che hanno realizzato il “0 stella”.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il Jackpot del Superenalotto è salito a quota 88,3 milioni di euro in vista dell’estrazione di oggi. Una somma incredibile, così grande che è difficile farsi un’idea di come spenderla in caso di vittoria. C’è l’imbarazzo della scelta tra progetti, investimenti, sfizi e pure risparmi. Ma questa Rubrica è l’occasione per trarre qualche spunto. Anche stavolta ci affidiamo alla piattaforma Kickstarter per segnalarvi un progetto che meriterebbe un piccolo finanziamento in caso di super vincita. Ci riferiamo ad ARCO 2-in-1 Coffee Grinder, ideale per gli appassionati di caffè. Di cosa si tratta? Per dirla in maniera semplice è un macinacaffè, ma non uno tradizionale. È stato progettato per farvi scegliere il tipo di macinatura a seconda del tipo di erogazione. Cambia, infatti, a seconda che vogliate preparare, ad esempio, un espresso o alla moka. Ed è contro gli sprechi, perché potete macinare fino a 50g di caffè alla volta. Se siete curiosi di approfondire la questione, cliccate qui e valutate se questo progetto merita un finanziamento dopo aver vinto il jackpot del Superenalotto!

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Mentre si avvicinano le estrazioni di oggi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, c’è chi ancora non ha deciso quali numeri giocare. Proviamo allora a darvi una mano, provando a interpretare un episodio di cronaca con l’aiuto della Smorfia Napoletana. Vi raccontiamo di Bolzano, dove è in corso una curiosa sperimentazione. Alcuni cani anti-Covid sono stati portati a scuola per testare gli studenti. Hanno fiutato 5 casi sospetti, che poi sono risultati negativi. Il primo test è stato condotto in occasione del primo giorno dopo il rientro per le festività, ma nelle prossime settimane il test toccherà ad altri 2300 ragazzi. Partiamo dal 25 Natale, visto che viene citato. Volendo ci sarebbe pure il 90, la paura, legata al rischio di una positività. Per il riferimento ai bambini, va bene anche 2, la piccirella. In alternativa il 15, che è ‘o guaglione, quindi se si vuole indicare un adolescente. Quindi il 72 per lo stupore che la notizia del genere può generare (oltre che la stessa sperimentazione)…



© RIPRODUZIONE RISERVATA