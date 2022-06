Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 7 giugno, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 7 GIUGNO 2022

Oggi, martedì 7 giugno 2022, va in scena un nuovo appuntamento con le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, in occasione del concorso Sisal n. 68/2022. Nell’attesa di conoscerne gli esiti, volgiamo lo sguardo al precedente concorso di sabato, a partire dal Lotto. Il portale Agipronews, come da tradizione, ci aggiorna sulle ultime statistiche del Lotto: è arrivata a Dolceacqua, in provincia di Imperia, la vincita più importante della scorsa estrazione. Infatti, nella località ligure sono stati vinti ben 37.500 euro grazie a un ambo (15-45) sulla ruota di Torino. A Portici, in provincia di Napoli, sono stati invece acciuffati 26.100 euro grazie a una giocata di cinque numeri (5-6-9-13-43) del valore di 4,50 euro sulla ruota di Milano. Da segnalare poi una vincita di 25mila euro a Casalecchio di Reno con una giocata di tre numeri (5-20-43) sulla ruota di Milano, e una da 24.500 euro ad Appiano sulla Strada del Vino, in provincia di Bolzano, con una giocata di cinque numeri su tutte le ruote. A Latiano vinti 21.660 euro con una giocata del valore di 5 euro su tutte le ruote. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 8,6 milioni di euro, per un totale di 462 milioni di euro da inizio anno.

Per ciò che riguarda il 10eLotto, l’estrazione di sabato ha premiato la Calabria, dove si sono registrate ben tre vincite per un totale di 48mila euro. Il premio più alto di sabato è stato assegnato a Rende, in provincia di Cosenza, dove un fortunato giocatore ha indovinato un 6 doppio oro da 30mila euro (8-9-80-88-89-90). Festa anche a Cosenza, dove è stato centrato un 8 da 10mila euro a fronte di un solo euro giocato, e a Reggio Calabria per un 7 oro da 8mila euro. Esultanza anche nelle Marche, a Jesi, in provincia di Ancona, dove è stato assegnato un premio da 24mila euro grazie a un 6 doppio oro (32 49 55 59 79 81). Da segnalare, inoltre, tre vincite da 20mila euro: il primo centrato a Udine, il secondo a Campofelice di Roccella, in provincia di Palermo, e il terzo a Valenzano, in provincia di Bari. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 14,4 milioni di euro per un totale di quasi 1,6 miliardi di euro da inizio anno.

RICCO JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO

Il concorso Sisal numero 68 del Superenalotto avrà luogo nella serata di oggi, martedì 7 giugno 2022. L’attesa è davvero altissima e, in vista della terza estrazione del mese di giugno, sono in tanti a sperare di poter mettere a segno una importante vincita, pregando che coincida con il ricco jackpot in palio. L’assenza di un “6” da oltre un anno ha fatto sì che il montepremi raggiungesse quota 216,5 milioni di euro in vista dell’estrazione odierna.

Nel corso del concorso di lunedì 6 giugno, però, è stato centrato un “5+1” a Barletta del valore di 480.505,82 euro. La vincita è stata effettuata presso la tabaccheria Riefolo, in via Consalvo da Cordova 11, grazie a una schedina “Gioco da tastiera”. Da segnalare anche due punti “5” da 77.620,17 euro ciascuno: il primo a Napoli, presso il punto rivendita tabacchi n. 111 in via Marchese di Campodisola 22, mentre il secondo è arrivato Mirabella Imbaccari presso l’edicola Gona in via Curiel 17. Entrambi i “5” sono stati agguantati grazie a una schedina 5 pannelli. Si segnalano poi tre “4 stella” da 28.111 euro ciascuno. Tuttavia la maggior parte dei giocatori mira a intercettare il ricchissimo “6” che potrebbe realmente cambiare la vita, un po’ come accaduto il 22 maggio dello scorso anno a colui che è riuscito a prevedere l’intera combinazione estratta, a Montappone (FM), portandosi a casa il super premio da 156 milioni di euro. Il vincitore, all’epoca, attese appena 3 giorni per presentare la vincita all’incasso.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Come investire il jackpot del Superenalotto in caso di vittoria? Un interrogativo fondamentale, anche alla luce dell’ingente somma messa in palio dal concorso. A tal proposito, il possibile vincitore milionario può affidarsi ai consigli della nostra rubrica, basata sulla piattaforma Kickstarter, che offre spazio ai numerosi progetti di creativi sparsi per il mondo, i quali aspettano solo di poter essere finanziati per poter vedere realizzati i propri desideri.

Oggi, in particolare, ci soffermiamo su uno di questi progetti, ovvero “MOFT Cooling Stand- Graphene Cooling with Invisible Design”, di MOFT. Si tratta, come recita la descrizione, di “un supporto di raffreddamento per computer portatili dal design minimalista per aiutare voi e il vostro computer a lavorare in modo comodo ed efficace ovunque. Abbiamo cercato di migliorare il materiale per renderlo perfetto per qualsiasi laptop, mantenendo il suo profilo invisibile. Dopo aver testato diversi tipi di materiali, finalmente ce l’abbiamo fatta. Abbiamo trovato il materiale perfetto: il grafene. Sotto forma di una sottile pellicola di grafite, il grafene allontana il calore dalla superficie del computer portatile e lo trasporta nel suo strato di dissipazione termica”.

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

L’itinerario tra i numeri del Lotto e del Superenalotto fa tappa adesso presso la stazione della smorfia napoletana, utile per comprendere il vero significato dei numeri in vista dei nuovi concorsi. In tal senso, vi veniamo incontro e proviamo a darvi un nostro suggerimento, partendo da una notizia di attualità, dalla quale selezioneremo i principali numeri fortunati che potrete barrare sulla vostra schedina.

Di conseguenza, associamo la combinazione del giorno allo sciopero di piloti e assistenti di volo Ryanair, previsto per domani, mercoledì 8 giugno. Come si legge nella nota di Filt Cgil e Uiltrasporti, lo sciopero nazionale durerà 4 ore, dalle 10 alle 14, e coinvolgerà piloti e assistenti di volo della compagnia aerea Ryanair, Malta Air e della società CrewLink, “vista l’impossibilità di aprire un confronto dedicato alle problematiche che da mesi affliggono il personale navigante”. Quali sono i numeri legati a questa particolare ricorrenza? Iniziamo con l’11 (aereo), per proseguire quindi con il 72 (sciopero). Ci sono poi il 68 (pilota), il 32 (hostess) e il 58 (volare). L’augurio che intendiamo rivolgervi è che questa combinazione si possa rivelare foriera di buona sorte per voi lettori.

