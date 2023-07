Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 7 luglio 2023, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 7 LUGLIO 2023

Nella giornata di oggi, venerdì 7 luglio 2023, si inaugura ufficialmente una nuova serie di estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, che va ad aggiungersi alle classiche estrazioni che si tengono ogni martedì, giovedì e sabato. La ragione per cui il Governo ha deciso di aggiungere questo nuovo appuntamento è legata all’alluvione disastrosa che ha colpito l’Emilia Romagna, ragione per cui tutti i proventi raccolti saranno impiegati nella realizzazione di interventi emergenziali nei territori colpiti.

Insomma, un’occasione sì per tentare la fortuna, cercando di mettere le mani sugli importanti premi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, ma anche per fare una cosa buona, sapendo che i propri soldi spesi saranno devoluti in un giusta causa! Questa sera, come sempre, verranno fatte le tre estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, procedendo come in tutte le altre estrazioni settimanali. Nel frattempo, noi recuperiamo quanto accaduto in occasione dell’estrazione che si è tenuta ieri, giovedì 6 luglio 2023. Nel Lotto, principale tra i giochi, è stata premiata Palermo, con la sua vittoria da ben 47.500 euro. La seconda vittoria maggiore al Lotto, invece, è stata segnata da Roma, dal valore di 32.600 euro, mentre la classifica è completata dalla vittoria da 28.500 euro assegnata nuovamente nel capoluogo siciliano.

Prima di dedicarci al Superenalotto, dopo aver messo da parte l’ultima estrazione del Lotto, pensiamo rapidamente a quanto accaduto nel 10eLotto, che ieri, giovedì 6 luglio, ha distribuito ben 22,3 milioni complessivi. Il premio più alto è stato vinto da un giocatore di Savriago (Reggio Emilia) che grazie ad un “9” si è portato a casa ben 40 mila euro. Segue, invece, Udine, con una vittoria da 20 mila euro e chiude il podio Silea (Treviso) dove un “4” è valso 7.650 euro ad un fortunato giocatore.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Ovviamente questa nuova tornata extra di estrazioni legate al gioco del Lotto, non poteva tralasciare l’apprezzatissimo Superenalotto, con il suo ricchissimo montepremi in palio! Nella giornata di giovedì 6 luglio nessun giocatore è riuscito a mettere le mani sul punto da “6”, e questo significa che il jackpot odierno del Superenalotto vale ben 23,1 milioni di euro! Nessun “6”, ma in compenso sono stati ben 7 i giocatori che hanno acciuffato i punti da “5”, portandosi a casa 28.287,66 euro l’uno! Bottino simile a quello che si sono portati a casa i 2 giocatori che hanno indovinato il punto da “4 Stella”, che gli è valso 28.243 euro. Da segnalare anche i 122 punti da “3 Stella”, da un valore nominale di ben 2.173 euro.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Come investire il jackpot del Superenalotto? La domanda sicuramente sarà rimbalzata nella testa di tantissimi giocatori, o anche dei curiosi che hanno letto, negli anni, le notizie degli incredibili jackpot vinti. Fantasticando un attimo, si potrebbe pensare, innanzitutto, di togliersi alcuni sfizi o desideri nel cassetto, per poi pensare anche a parenti e amici in difficoltà, mentre un’altra parte dell’importante budget potrebbe essere destinata a finanziare un progetto innovativo. Facendo un esempio dalla piattaforma Kickstarter, si potrebbe pensare di optare per la ChefMaker DREO, ovvero una rivoluzionaria friggitrice ad aria combinata ad un Bimby. Basta, infatti, aggiungere acqua nell’apposita caldaia, per poi selezionare il programma desiderato che nel tempo corretto, senza sforzi, cucinerà perfettamente la pietanza che si desidera.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

In attesa delle estrazioni di questa sera di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, qualche nuovo giocatore potrebbe essere desideroso di tentare la fortuna, trovandosi però indeciso sui numeri su cui puntare. In questo caso, si potrebbe usare il sistema tradizionale della Smorfia Napoletana, che traduce in numeri i sogni, i racconti e le notizie. Per fare un esempio, prendiamo la notizia scherzosa che oggi, 7 luglio, si festeggia in tutto il mondo la giornata del cioccolato, specialmente nella sua accezione senza zuccheri aggiungi (ovvero quello fondente). Dalla Smorfia, si potrebbero giocare il 19, associato al cioccolato, il 2 o il 3, associati rispettivamente alla festa e alla ricorrenza, ma anche 15 che rappresenta lo zucchero.

