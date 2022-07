Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 7 luglio, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 7 LUGLIO 2022

Altro giro, altra corsa: nella giornata di oggi, giovedì 7 luglio 2022, si palesa un altro appuntamento con le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, il secondo della settimana corrente, in occasione del concorso Sisal n. 81/2022. Prima di andare a scoprire gli esiti, utilizziamo questo spazio per andare a osservare quanto si è verificato nel concorso di martedì sera, a cominciare dal Lotto. Il portale Agipronews riferisce che a essere premiato è stato un giocatore di San Donato Milanese, in provincia di Milano, con una vincita da 216.604,35 euro, che si piazza nella top 10 del 2022. La vincita è stata realizzata grazie ai numeri 5-38-82-85 che hanno portato il fortunato giocatore a centrare 6 ambi, 4 terni e una quaterna con l’aggiunta dell’opzione Lottopiù. Festa, poi, anche in Friuli-Venezia Giulia, a Udine, dove un fortunato giocatore ha centrato una vincita da 50.596 euro, mentre protagonista è anche la Campania con vincite per 82.500 euro: la più importante è arrivata a Santa Maria la Carità, in provincia di Napoli, dove un giocatore ha centrato un premio da 45mila euro con un terno secco. Doppietta, infine, in Calabria, per un totale di 32.500 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 547 milioni dall’inizio dell’anno.

NUMERI VINCENTI LOTTO, SUPERENALOTTO, 10ELOTTO/ Estrazioni 5 luglio: fuga Jackpot!

Per quanto riguarda il 10eLotto, è stato premiato l’Abruzzo, dove è stata centrata la vincita più alta di giornata, un 9 da 100mila euro, realizzato a Colonnella, in provincia di Teramo, seguito da un 8 Oro dal valore di 30 mila euro messo a segno a Carsoli, in provincia di L’Aquila. Si festeggia anche in Sardegna, con un tris di vincite che supera i 46mila euro. La più alta è un 8 Oro da 30mila euro indovinato a Sassari; a Sant’Antioco, in provincia del Sud Sardegna, vinti 10mila euro con un 7 Doppio Oro, mentre a Ghilarza, in provincia di Oristano, centrato un 4 Extra da 6.750 euro. Da segnalare anche un 4 Doppio Oro da 40mila euro indovinato a Sezze, in provincia di Latina. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 27,1 milioni di euro per un totale di quasi 1,9 miliardi da inizio anno.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione oggi, 5 luglio 2022

LOTTO, RICCO JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO

Il concorso Sisal 81 del Superenalotto va in scena oggi e l’attesa si sta facendo via via sempre più incontenibile, complice il montepremi da capogiro messo in palio dal concorso. Infatti, com’è ormai noto, l’assenza del 6 si protrae da oltre un anno (22 maggio 2021, con 156 milioni di euro vinti a Montappone, in provincia di Fermo) e ha permesso al jackpot di issarsi a quota 233,9 milioni di euro in vista dell’estrazione odierna.

Nel concorso del Lotto e Superenalotto di martedì 5 luglio 2022 a Parabiago, in provincia di Milano, è stato centrato un “5+1” da 714.654,88, mentre sono quattro i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 57.722,13 euro a testa. Da segnalare anche sei “4 stella” da 39.729 euro ciascuno. Vi ricordiamo poi che, in occasione dei concorsi del SuperEnalotto del 12, 14 e 16 luglio, saranno istituiti 300 premi istantanei straordinari da 50mila euro ciascuno e all’estrazione si potrà partecipare convalidando una giocata SuperEnalotto con SuperStar valida per tali concorsi (83, 84 e 85). Il terminale assegnerà in automatico un codice univoco per ogni combinazione SuperEnalotto/SuperStar giocata.

Lotto numeri vincenti Superenalotto/ Estrazioni 2 luglio 2022: 10eLotto e fortunati

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Come investire il jackpot del Superenalotto in caso di vittoria? Il potenziale vincitore milionario potrebbe lasciarsi guidare dai consigli della nostra rubrica, che a sua volta attinge dalla piattaforma Kickstarter, sui cui ambienti digitali viene garantito ampio spazio ai numerosi progetti di creativi sparsi per il mondo, i quali aspettano solamente di poter essere finanziati per poter vedere realizzati i propri desideri.

Oggi, in particolare, ci soffermiamo su uno di questi progetti, ovvero “AirWave Shorts”. La descrizione recita: “I pantaloncini sono un pezzo essenziale di ogni guardaroba. Si indossano dopo essere tornati a casa dal lavoro o quando si lavora da casa. Li si indossa durante le corse o le commissioni. Alcuni di noi vivono praticamente nei pantaloncini. Abbiamo deciso di creare un paio di pantaloncini migliori. Un paio che porta l’esperienza di indossare una necessità quotidiana a un livello mai raggiunto prima. Forse non registrerete tempi di percorrenza più rapidi, ma tutto vi sembrerà più arioso e confortevole. Le tasche sono state progettate in modo da essere effettivamente utilizzabili. La vestibilità è personalizzata, in modo che possiate avere un bell’aspetto quando la indossate in città. E poi ci sono i dettagli: sono le piccole cose a fare la differenza”.

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

L’itinerario fra i numeri del Lotto e del Superenalotto approda presso la stazione della smorfia napoletana, utile a comprendere il reale significato dei numeri in vista dei nuovi concorsi. In tal senso, proviamo a darvi un nostro suggerimento, partendo da una notizia attuale, dalla quale selezioneremo i principali numeri fortunati che potrete barrare sulla vostra schedina.

Di conseguenza, associamo la combinazione del giorno alla notizia della riforma del codice penale in Giappone, che introduce pene fino a un anno di carcere e multe più severe per gli insulti online, nel tentativo di arginare il cyberbullismo. La revisione innalza la pena massima per l’insulto online da meno di 10.000 yen (circa 70 euro) a 300.000 yen (2.200 euro) e introduce una pena detentiva effettiva fino a un anno dai 30 giorni previsti fino ad ora. Anche il termine di prescrizione per l’insulto è stato rivisto a tre anni, rispetto a un anno. Quali sono i numeri relativi a questa news proveniente dalla terra del Sol Levante? Iniziamo con il 72 (riforma), per proseguire quindi con il 16 (giustizia). Ci sono poi il 10 (insultare), il 14 (insulto) e il 50 (giudice). Ci auguriamo che questa combinazione possa rivelarsi foriera di buona sorte per voi lettori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA