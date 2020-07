LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 7 luglio: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 7 LUGLIO 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 7 luglio 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 63/2020. Il Lotto e il 10eLotto iniziano una nuova settimana all’insegna dei concorsi: l’appuntamento di oggi ci rivelerà fra pochissimo i premi distribuiti questa sera e soprattutto i numeri vincenti, divisi come sempre per ogni Ruota. Prima di conoscere il risultato, rivediamo la statistica ufficiale offerta da Agipro News e la classifica delle vincite dello scorso sabato. In prima fila il 10eLotto con Schio: un giocatore ha centrato 40 mila euro grazie ad un 9, giocato in modalità frequente. A seguire troviamo Udine con un 8 Oro e un bottino da 30 mila euro, mentre 20 mila euro sono finiti a Bari grazie ad un 9. Il montepremi del giorno si aggira invece attorno ai 21,1 milioni di euro, che aumentano fino a 1,2 miliardi se consideriamo i premi di tutto il 2020. Il Lotto consegna il suo tesoretto più ricchio a Pimentel, in provincia del Sud Sardegna, dove un terno da 22.500 euro ha premiato un giocatore grazie ad un terno secco su Venezia. Segue un appassionato di Ivrea, in provincia di Torino, con più di 10 mila euro legati ad un ambo sulla Nazionale. Infine una doppia vincita per il terzo posto, che accende le luci su Roma e Perugia, con un bottino da 9.500 euro. Il montepremi della scorsa estrazione ammonta invece a più di 3,5 milioni di euro.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Un Jackpot da 50,5 milioni di euro: questo il montepremi che il SuperEnalotto metterà in palio nel concorso di questa sera. Abbiamo ancora un po’ di tempo a disposizione prima di scoprire i nuovi numeri vincenti e i tesoretti distribuiti in tutta Italia. Per ingannare l’attesa, rivediamo insieme la statistica ufficiale dello scorso sabato: in testa il 4+ con un premio da oltre 38 mila euro registrato da un unico vincitore, contro i 10 tagliandi vincenti legati alle sorti del 5, del valore di quasi 19 mila euro. Abbiamo poi un bottino da 3.276 euro per la quota del 3+, che premia 82 giocatori, mentre 504 appassionati realizzano il tesoretto da 380,66 euro grazie al 4. Seguono 17.666 biglietti fortunati per la quota del 3, pari a 32,76 euro, mentre il 2 regala un premio da 6,51 euro a ciascuno dei suoi 276.162 vincitori. Per le quote SuperStar, la classifica si conclude con il 2+ da 100 euro, finiti nelle tasche di 1.386 partecipanti, mentre 9.498 appassionati hanno centrato i 10 euro dell’1+. Infine i 5 euro associati allo 0+, che vanta 24.802 giocatori fortunati.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il SuperEnalotto e il Jackpot si uniranno anche questa sera per dare il via ad una nuova ed emozionante estrazione della Sisal. I giocatori sono in attesa di scoprire le novità sul concorso e soprattutto se qualcuno degli appassionati in gara riuscirà a realizzare il sogno di tutti, ovvero centrare la sestina vincente. Non parliamo però solo del montepremi, ma anche dei tanti progetti utili per spendere una piccola fetta del suo valore: quale idea scegliere per sfruttare al massimo il momento della vincita? Ancora una volta è la nostra Rubrica a rispondere a questa polverosa domanda, grazie all’aiuto di KickStarter. Parliamo di Toadi, un progetto lanciato da un’azienda di San Francisco e utile per tutti coloro che possiedono un giardino, di piccole o grandi dimensioni. Toadi è infatti un robot autonomo dotato di Intelligenza Artificiale e in grado di muoversi su ogni superficie erbosa senza l’aiuto di un cavo per l’alimentazione. Toadi è dotato di una camera in 4k e grazie all’AI può muoversi in modo autonomo, riuscendo ad aggirare ostacoli e animali. Il goal da 66.666 euro intanto è già stato raggiunto: anche se mancano ancora 18 giorni alla conclusione dell’asta, i versamenti ottenuti dal brand americano ammontano per ora a oltre 1,4 milioni di euro.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Il Lotto sta per svelarci tutto sul nuovo concorso di questa sera, a partire dai numeri vincenti fino ai premi distribuiti in ogni angolo dell’Italia. Non tutti i giocatori però hanno già individuato quali numeri segnare sulla propria schedina: alcuni sono pieni di dubbi, altri indecisi e altri ancora preferiscono avere una doppia giocata per aumentare le probabilità di vincita. La nostra Rubrica è qui per aiutare tutti gli appassionati in difficoltà: con l’aiuto della smorfia napoletana, scopriremo i numeri associati alla news che abbiamo selezionato per l’estrazione di oggi. Partiamo dalla notizia che ci parla di natura e di una cascata scomparsa in modo improvviso. La cascata di San Rafael è infatti una delle attrazioni turistiche più rinomate e gettonate nell’Ecuador ed è scomparsa a causa di una dolina che ha deviato il fiume Coca, suddividendolo in tre corsi d’acqua di piccole dimensioni. In origine la cascata poteva contare su un’altezza di 150 metri, ma in seguito al 2 febbraio il Cayambe Coca National Park in cui si trova ha dovuto chiudere il sito e rimuovere la sua presenza dal sito ufficiale dedicato al turismo ecuadoreno. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo la cascata, 16, la deviazione, 82, il fiume, 13, la scomparsa, 18, e l’Ecuador, 8. Come Numero Oro per gli appassionati del 10eLotto scegliamo invece la foresta, 74.



