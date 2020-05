LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 7 maggio: i numeri vincenti

Pubblicità

LOTTO E SUPERENALOTTO: ESTRAZIONI DI OGGI, 7 MAGGIO 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 7 maggio 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 37/2020. Lotto e 10eLotto di nuovo protagonisti dell’estrazione di questa sera: pronti per conoscere i numeri vincenti? Il ritorno di entrambi i giochi italiani ha reso ancora più felici tutti gli appassionati, soprattutto perchè i premi sono stati più che generosi. Nel corso dello scorso martedì, il Lotto infatti ha registrato vincite per circa 2,8 milioni di euro. I dati ufficiali diffusi da AgiproNews ci hanno già svelato quali sono le città più fortunate: il bottino più ricco, del valore di 15 mila euro, è stato centrato da un partecipante di Canosa di Puglia, in provincia di Barletta. Il biglietto vincente comprende un terno e tre ambi sulla ruota di Bari, mentre due giocatori di Villafalletto, in provincia di Cuneo, e di Scafa, in provincia di Pescara, hannor ealizzato 13.500 euro a testa. Genova invece è finita sul primo posto del podio del 10eLotto grazie ad un premio da 50 mila euro centrato grazie a un 9 e la modalità Oro. Segue un vincitore di Gordona, in provincia di Sondrio, con un tesoretto da 30 mila euro e infine Echie, in provincia di Brindisi, con 20 mila euro.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Jackpot in arrivo grazie al nuovo concorso del SuperEnalotto di questa sera, anche se in questo caso sarebbe meglio usare il condizionale. Il montepremi infatti potrebbe non apparire fra i bottini distribuiti nel corso dell’estrazione: per ora sappiamo solo che il suo valore è di 36,8 milioni di euro. Purtroppo la statistica segnala una ripresa abbastanza al rallentatore, per quanto riguarda l’appuntamento dello scorso martedì. I dati ufficiali sottolineano il 5 con premio da oltre 48 mila euro e due vincitori, ma anche l’assenza del 4+, che si va ad aggiungere al 5+ e al 5+1. In seconda base troviamo infatti il 3+ da 3.962 euro, realizzato da quaranta giocatori, mentre il 4 ha premiato 219 partecipanti con 614,62 euro a testa. Il premio del 3, pari a 39,62 euro, è finito invece nelle tasche di 8.400 vincitori, mentre il 2 ha superato ogni aspettativa con un tesoretto da 7,01 euro. Uno dei più alti nella storia del gioco e che questa volta ha premiato i possessori di 131.518 tagliandi vincenti. Parlando del filone SuperStar, il 2+ da 100 euro ha registrato 561 vincite, mentre l’1+ ha premiato 4.222 giocatori con 10 euro a testa. Infine abbiamo come sempre lo storico 0+ con un premio da 5 euro, centrato da 12.664 appassionati.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il SuperEnalotto sta per aprire i battenti e il Jackpot potrebbe trovare finalmente un vincitore a cui concedere il proprio tesoretto. Ancora un po’ di spazienza e l’estrazione di oggi avrà inizio, rivelandoci il destino del montepremi e di tutti i bottini previsti dal gioco della Sisal. I giocatori intanto si sono già messi in moto per trovare un progetto utile su cui investire una parte della vincita. Uno dei temi preferiti della nostra Rubrica, che anche oggi si unisce a KickStarter per parlarvidi un’iniziativa da tenere in considerazione. Mancano solo otto giorni alla conclusione dell’asta per Mendi, ma sembra proprio che i sostenitori abbiano trovato l’idea più che valida. Mendi è infatti un dispositivo per allenare la mente, migliorare le prestazioni della memoriae aumentare il benessere psicofisico. Come è possibile? Grazie a Mendi si può accedere allo stesso allenamento usato da atleti e specialisti, una vera e propria clinica per la mente. Il dispositivo è dotato infatti di cuffie che misura l’attività cerebrale grazie ad una combinazione di caratteristiche, come il flusso sanguigno e l’ossigeno che raggiunge la corteccia prefrontale. L’utente dovrà invece solo impegnarsi in un gioco che si può controllare solo grazie all’uso del proprio cervello. Il goal da circa 46 mila euro intanto è già stato centrato: per ora i contributi hanno superato la soglia degli 1,2 milioni.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Il nuovo concorso del Lotto sta per iniziare e tutti gli appassionati non vedono l’ora di assistere all’estrazione dei numeri vincenti. Mancano poche ore e molti giocatori si stanno ancora chiedendo quali numeri giocare, come compilare la fatidica schedina. Un problema che riguarda tutti, non solo i principianti, ma anche chi conosce da tempo il gioco. Proprio per questo la nostra Rubrica vi consiglia, in occasione di ogni appuntamento, una combinazione di numeri da giocare e ottenuti grazie allo sguardo attento della smorfia napoletana. Sarà l’oracolo partenopeo infatti a rivelarci quali numeri sono associati alla news che abbiamo selezionato per voi e che ci porta fino a Lucban, nelle Filippine. Sembra infatti che una giovanissima mendicante di appena 13 anni sia riuscita con un’unica foto virale a realizzare un successo senza pari. Solo quattro anni fa Rita Gaviola chiedeva l’elemosina lungo le strade della propria città e la sua vita è cambiata in seguito all’incontro con un fotografo. Topher Quinto Burgos è rimasto abbagliato dalla sua bellezza e ha scelto di scattarle una foto, poi di pubblicare sui social. La popolarità di Rita ha raggiunto le stelle nel giro di pochissimo tempo, anche grazie ad alcune reginette di bellezza del Paese che hanno scelto di aiutare la ragazzina ad uscire dalla povertà. Oggi, Rita lavora con diversi brand di alta moda. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo la povera, 87, la fotografia, 12, il caso, 30, l’incontro, 19, e la popolarità, 39. Come Numero Oro per chi gioca al 10eLotto aggiungiamo anche la modella, 7.



