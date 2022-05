Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 7 maggio, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 7 MAGGIO 2022

È tempo di un nuovo appuntamento con le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di oggi, sabato 7 maggio 2022, in occasione del concorso Sisal n. 55/2022. Si tratta della terza estrazione del mese, per mezzo della quale ci auguriamo che la Dea Bendata voglia mostrarsi magnanima con i giocatori. Nell’attesa, possiamo come sempre dare uno sguardo al precedente concorso di giovedì, a partire dal Lotto. Il portale Agipronews, come da tradizione, ci aggiorna sull’ultima carrellata di vincite incassate al Lotto: a essere incoronata è stata Napoli. Sono due le vincite nel capoluogo campano, per un totale di oltre 60mila euro. Nella prima, un fortunato giocatore è riuscito a portare a casa 50.596 euro con l’opzione LottoPiù, mentre nella seconda uno scommettitore ha esultato con una vincita pari a 9.750 euro, arrivata grazie a tre ambi e un terno. Festeggia anche il Lazio, con una tripletta da oltre 41mila euro: il premio più alto è finito a Roma, dove un giocatore ha centrato un premio da 22.500 euro grazie a un terno secco, mentre l’altra, centrata sempre nella Capitale, ha premiato un giocatore con una vincita pari a 9.750 euro. L’ultima, invece, è stata agguantata ad Anzio, in provincia di Roma, per un totale di 9.500 euro. Sorride anche il Veneto: un giocatore di Malo, in provincia di Vicenza, si è portato a casa 47.500 mila euro grazie a tre ambi e un terno sulla ruota Nazionale. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito vincite per 6,5 milioni di euro, per un totale di 354 milioni di euro da inizio anno.

Cosa si dice a proposito del 10eLotto? Festeggia l’Emilia-Romagna. Nell’ultimo concorso di giovedì la vincita più alta è stata centrata da un fortunato giocatore di Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, che ha centrato un 9 Oro da 50mila euro. Si festeggia anche in Sicilia, a Tremestieri Etneo, in provincia di Catania, grazie a un 8 Oro da 30mila euro. Da segnalare anche un tris di vincite ottenuto nel Lazio, per un totale di oltre 34mila euro: a Roma realizzato un 8 da 20mila euro, seguito da un 5 Extra da 7.500 euro messo a segno a Riano, in provincia di Roma, mentre ad Ariccia, sempre in provincia di Roma, sono stati vinti 6.750 con un 4 Extra. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per quasi 24 milioni di euro per un totale di oltre 1,2 miliardi di euro da inizio anno.

Le estrazioni del Lotto e del 10eLotto non saranno le uniche attese per la prima serata di oggi, 7 maggio 2022. C’è infatti anche il Superenalotto, che, come da tradizione, è pronto a tornare portandosi dietro l’ingente peso del super jackpot in palio (199,8 milioni di euro): si tratta – va da sé – di una delle vincite più alte in assoluto e giunge per via dell’assenza ormai di quasi un anno della combinazione vincente.

Nel corso dell’ultimo concorso di giovedì 5 maggio sono stati centrati tre punti “5”, con i fortunati vincitori che si portano a casa 71.490,92 euro a testa. Da segnalare anche due “4 stella” da 45.623 euro ciascuno. L’ultimo “6” da 156 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2021 a Montappone (FM), proprio quando i Maneskin salirono sul tetto d’Europa, centrando il primo posto all’Eurovision Song Contest grazie alla loro “Zitti e buoni”.

Come si può investire tutto o parte del denaro in caso di eventuale conquista del jackpot del Superenalotto? Un interrogativo importante, anche alla luce della ricca somma messa in palio. A tal proposito, il possibile vincitore milionario può fare affidamento ai consigli della nostra consueta rubrica, basata sulla piattaforma Kickstarter, che dà spazio ai numerosi progetti di altrettanti creativi sparsi per il mondo, i quali aspettano solo di poter essere finanziati per poter vedere realizzati i propri desideri.

Oggi, in particolare, ci soffermiamo su uno di questi progetti, ovvero “AirHood: The Portable Range Hood”. Si tratta, di fatto, di una cappa da cucina portatile, come spiegano i fautori dell’iniziativa: “Rimuove il grasso, il fumo e gli odori di cucina nel momento in cui si formano e ferma l’olio prima che si formi sulle superfici della tua cucina. Mantiene l’aria e la tua cucina pulita. Il filtro per l’olio di AirHood si sbarazza delle particelle di grasso che si trovano nel vapore creato dalla cottura, evitando che si depositi e crei una pellicola giallastra su tutte le superfici della tua cucina. Dopo tutto, la prevenzione è la migliore cura per una cucina disordinata”.

Il viaggio tra i numeri del Lotto e del Superenalotto fa tappa ora presso la stazione della smorfia napoletana, strumento fondamentale per comprendere il vero significato dei numeri in vista dei nuovi concorsi. In tal senso, vi veniamo incontro partendo da una notizia di stretta attualità, dalla quale selezioneremo i principali numeri fortunati che potrete barrare sulla vostra schedina.

Di conseguenza, associamo la combinazione del giorno alla partenza del Giro d’Italia 2022, scattato in Ungheria nella giornata di ieri. L’edizione 105 della Corsa Rosa è stata lanciata nella prestigiosa location di Piazza degli Eroi di Budapest, dove sono anche state presentate le squadre e i corridori che prendono parte alla Corsa Rosa. Quali sono pertanto i numeri legati a questa particolare notizia di sport e che rappresenta una delle tradizioni indubbiamente più antiche dello sport nostrano? Cominciamo con il 31 (bicicletta), per proseguire quindi con il 36 (giro). Ci sono poi l’1 (Italia), il 46 (maglia) e il 56 (rosa). L’augurio che ci sentiamo di rivolgervi è che questa combinazione possa rivelarsi portatrice di ottima sorte per tutti voi lettori.

