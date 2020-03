LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 7 marzo: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 7 MARZO 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 7 marzo 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 29/2020. Sale dunque la febbre per l’estrazione odierna per i tanti giocatori che anche oggi tenteranno la sorte nella speranza di conquistare qualche vincita importante. Ma come sono andate le cose nel concorso di giovedì 5 marzo? Per quanto riguarda il 10eLotto le vincite hanno toccato quota 26 milioni di euro. In particolare il premio più alto di giovedì è stato vinto a Chioggia, dove sono andati 30mila euro grazie ad una combinazione di sei numeri (tutti indovinati, complimenti). Festeggiamenti anche per due giocatori di Dolzago (LC) e Bolzano, che hanno vinto rispettivamente 16mila e 12mila euro. E il Lotto? In fatto di vincite la Regione più premiata di giovedì 5 marzo 2020 è stata la Lombardia, con oltre un milione di euro vinto frutto di 38.570 vincite. Sul podio, con un milione e 23mila euro da una parte e 747mila euro dall’altra, troviamo in seconda e terza piazza rispettivamente Campania e Sicilia.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Oltre al Lotto e al 10eLotto grande attenzione vi è anche nei confronti del Superenalotto, oggetto a sua volta del concorso Sisal numero 29/2020. Prima di proiettarci verso i numeri vincenti di oggi vogliamo dare un’occhiata alle vincite dell’ultimo concorso? Le quote distribuite dall’estrazione di giovedì 5 marzo 2020 hanno soddisfatto diversi giocatori. A fronte di un montepremi complessivo superiore ai 33 milioni di euro bisogna precisare come i due premi più ambiti siano andati vacanti: nessun giocatore, infatti, ha totalizzato il 6 o il 5+1. Un paio di fortunati si sono però consolati sfornando un 5 che ha assicurato loro una vincita di 87.446,30€: mica noccioline? In 443 hanno invece totalizzato 4 punti, portandosi a casa 402,96€, un gruzzoletto che non cambia la vita ma che fa la differenza a fine mese. Sono stati invece 18.360 i giocatori che hanno totalizzato 3 punti, vincendo di conseguenza 29,22€. Costretti ad accontentarsi di 5,65€ (sempre meglio di niente!) in 294.634. A queste vanno aggiunte 12.898 vincite immediate da 25 euro per un totale di 322.450,00 €. E oggi? Come andrà a finire?

SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Se anche voi avete intenzione di giocare partecipare al Lotto, al 10eLotto o al Superenalotto non dovete fare altro che recarvi in una ricevitoria, scegliere i numeri e compilare la schedina. In un periodo in cui agli italiani viene chiesto di assumere delle misure di distanziamento sociale la cosa migliore da fare è quella di giocare direttamente online dai portali in questione. Diete che non sapete quali numeri scegliere? Ci pensa la nostra consueta rubrica a segnalarvi una combinazione che ci auguriamo vincente. Prendiamo spunto dall’attualità, e purtroppo dal coronavirus, per ricavarne qualcosa di buono. Consultiamo dunque la Smorfia napoletana a partire dal “virus”, che inevitabilmente ci suggerisce il 90; proseguiamo con corona e giochiamo il numero 66. Andiamo avanti con malattia e dunque optiamo per il 19. Poiché vogliamo essere ottimisti, però, assegniamo due numeri alla cura e al verbo curare, rispettivamente 18 e 25. Che questa vittoria diventi virale…

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Lo sappiamo benissimo che non vedete l’ora di vedere quali sono i numeri vincenti di oggi di concorsi come Lotto, 10eLotto e Superenalotto. Ma pensateci bene: sapreste cosa farne dei soldi vinti se foste proprio voi ad essere incoronati come milionari? Non penserete mica di spenderli tutti per voi, vero? Che ne direste, invece, di finanziare il progetto di Anna Jung, 28enne che è a pochi passi dal realizzare il suo sogno grazie ai finanziatori di Kickstarter. Queste le sue parole: “Oltre agli studi, sto già lavorando per qualche ora in una scuola privata e non vedo l’ora di farlo ogni giorno. Il mio hobby è il disegno e la pittura e quindi ho pubblicato il mio primo libro per bambini nel 2015. “Lieselotte Sommersprosse” ha ispirato molti piccoli fan che attendono con ansia il seguito. In primavera è arrivato il momento: il libro può andare in stampa. Ma poiché non guadagno molto come studente, non posso pre-finanziare da sola la stampa, la rilegatura e tutti gli altri costi che si accumulano con un progetto di questo tipo e quindi ho urgente bisogno del vostro aiuto! Il mio primo libro per bambini si è esaurito rapidamente e questo mi ha dato la forza e il coraggio di continuare e ora anche di stampare un’edizione più grande. Ogni mio sostenitore (a partire da 15€) riceverà naturalmente una copia e ne sono molto felice, perché in questo modo Lieselotte potrà stare con ancora più bambini. La cosa speciale di questi libri per bambini è che, oltre alla bella storia, i bambini si avvicinano anche alla natura e all’orticoltura, cosa per la quale spesso non c’è nessuna opportunità in città. La storia è fantasiosa, le immagini hanno molti piccoli dettagli, quindi c’è molto da scoprire. Il libro può ancora avere un effetto sulla vita dei più piccoli dopo la lettura, perché oltre alle informazioni sulla piantagione, ci sono anche deliziose ricette a base di fragole da provare di persona”. Insomma, motivi per sostenere i suoi sogni ce ne sono: se i numeri vincenti di Lotto, 10eLotto o Superenalotto vi renderanno ricchi, ricordatevi di aver letto questo articolo!



