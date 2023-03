Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 7 marzo, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 7 MARZO 2023

La prima estrazione della settimana dei numeri vincenti del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto si tiene nella giornata di oggi, martedì 7 marzo 2023. Gli scommettitori si stanno domandando in questi minuti se la Buona Sorte deciderà di distribuire ricchi premi in giro per l’Italia o se, invece, osserverà un “turno di riposo”. Nell’auspicio che l’opzione corretta possa essere la prima, proviamo a distogliere il pensiero e ingannare così l’attesa, andando a esaminare nel dettaglio quanto è avvenuto in occasione della serata di sabato 4 marzo con il Lotto.

Festa a Castello di Cisterna, in provincia di Napoli, ove sono stati vinti 23.750 euro con la combinazione 12-21-90 proprio sulla ruota di Napoli. In Campania si segnalano altre due vincite: la prima, a Gragnano (Napoli), è arrivata grazie ai numeri 5-12-21-85-90 sulla ruota di Napoli, in seguito a una giocata del valore di 3 euro; la seconda, centrata proprio nel capoluogo campano, ammonta a 12.900 euro ed è arrivata grazie alla combinazione 5-10-33-57 giocata su tutte le ruote. Da segnalare poi una vincita, sempre da 23.750 euro, centrata a Olbia, con la combinazione 3-33-36 sulla ruota di Bari, protagonista anche della vincita a Matera, per un valore di 22.500 euro grazie ai numeri 3-8-48-67. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 11 milioni di euro, per un totale di 209 milioni di euro da inizio anno.

Con il 10eLotto di sabato 4 marzo, invece, è stata premiata Trieste, dove è giunta la vincita più alta di giornata grazie a un 8 Doppio Oro da 200mila euro. Si è festeggiato anche in Piemonte, con vincite complessive pari a 110mila euro: a Borgo Vercelli, in provincia di Vercelli, messo a segno un 9 Doppio Oro da 100mila euro, seguito da un 8 Oro realizzato a Borgo Ticino, in provincia di Novara. Da segnalare anche i 107.500 euro vinti in Lombardia con un altro 9 Doppio Oro da 100mila euro, indovinato questa volta a Clivio, in provincia di Varese, a cui si aggiungono i 7.500 vinti a Casale Litta, sempre in provincia di Varese. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 27,6 milioni di euro, per un totale di oltre 706 milioni di euro durante tutto l’anno.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO QUESTA SERA

Dopo aver dato lettura dei numeri vincenti del Lotto e del 10eLotto, è tempo adesso di esaminare scrupolosamente l’estrazione del Superenalotto tenutasi nella serata di sabato 4 marzo 2023. Il montepremi attualmente in palio è pari a 64 milioni di euro, importo che non può non ingolosire quanti tenteranno di dare la caccia alla Buona Sorte. Nel mentre, ricordiamo che nell’ultimo concorso sono stati nove i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si sono portati a casa 33.792,54 euro a testa. Da segnalare anche dieci “4 stella” da 26.736 euro ciascuno.

A proposito della maxi-vincita del 16 febbraio 2023, sono giunte le dichiarazioni del titolare del Bar della Terrazza di Codroipo (Udine), dove sono state vendute 5 delle 90 quote da oltre 4 milioni di euro del montepremi record, per un totale di 20 milioni di euro conquistati. “Per noi si tratta della prima vincita così alta, finora ci sono state solo vincite di poche migliaia di euro – ha svelato al portale Sisal il titolare dell’attività –. Sono venute anche le telecamere della Rai a riprenderci, continuo a ricevere visite e telefonate. Siamo in un luogo di passaggio, il vincitore – o più probabilmente, i vincitori – potrebbe essere chiunque: qui entrano clienti abituali e persone di passaggio. Ho scelto personalmente le quote da proporre ai clienti dal sistema nazionale”.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Come investire il jackpot del Superenalotto o una cospicua vincita al Lotto e al 10eLotto, figlia dei numeri vincenti estratti nella serata odierna? Un dubbio che in tanti vorrebbero trovarsi costretti a dissipare. Al di là delle esigenze personali, dei propri cari e dei propri amici, qualora avanzasse un gruzzoletto esso potrebbe essere impiegato per “dare ossigeno” ai progetti che si trovano sulle colonne di Kickstarter, piattaforma che racchiude dentro di sé le iniziative pubblicate da creativi sparsi in tutto il mondo e in cerca di finanziatori.

Oggi soffermiamoci su uno di questi progetti, ossia “Surplex – Le future scarpe per il tracciamento di tutto il corpo“. Ecco la descrizione: “Surplex è un tracker VR per tutto il corpo, nascosto in un paio di scarpe eleganti e comode. Grazie a 480 sensori di pressione, Surplex è in grado di tracciare i movimenti del corpo con grande precisione, anche quando si compiono piccoli movimenti. Inoltre, non è necessario essere confinati in uno spazio limitato o aggrovigliati con cavi e cinghie come avviene con altri tracker VR. Surplex è la vostra arma segreta per un’esperienza VR coinvolgente. Al momento, supportiamo solo le cuffie VR attraverso SteamVR e quindi è necessario un pc in funzione allo stesso tempo. Le cuffie VR standalone e le cuffie AR non supportano direttamente il Full Body Tracking; il motivo principale è che non è stato creato un livello di protocollo universale”.

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Portiamo ora a termine il nostro viaggio nel mondo delle lotterie, almeno per oggi, con i significati della smorfia napoletana associati al Lotto, al Superenalotto e al 10eLotto. L’oracolo per eccellenza di questi concorsi a premi è una fonte di ispirazione per molti irrinunciabile e anche IlSussidiario.net ha provato a seguire le sue “dritte”. Più approfonditamente, ci siano lasciati ispirare da una delle notizie pubblicate sul sito di Rai News, originando da essa la nostra personale cinquina da suggerire a voi lettori, che speriamo davvero possa rivelarsi fortunata.

La festa denominata “Holi” è un bagno di vita e di colore. Ha luogo con la notte della prima luna piena di marzo, seguendo le regole del calendario indù, ma ha inizio già la notte prima. Nella tradizione induista è la festa della primavera, ma anche della rinascita, del trionfo del bene sul male, dell’incontro con gli altri. Si celebra con canti e balli in allegria, gettandosi addosso l’un l’altro polverine colorate, che simboleggiano il risveglio della natura: si abbandona ogni dolore per abbracciare la vita in tutta la sua bellezza, ci si libera delle costrizioni e degli obblighi. Insomma, un grande carnevale – con promiscuità a cui raramente si apre la cultura indiana e nepalese. Un caso simbolico e particolare è quello delle vedove, a cui tradizione e obblighi religiosi impongono un rigido codice di sobrietà – niente festeggiamenti, vestiti dai colori scuri, atteggiamento riservato. Ma Holi è un’eccezione, la festa dove le regole vengono infrante e rovesciate: ed ecco le vedove che finalmente si spogliano della maschera dell’afflizione per unirsi ai danzatori, ai turisti, all’allegria, lanciando colori e petali di fiori. Consultando quindi la smorfia napoletana, il primo numero della cinquina non può che essere il 2 (festa). Inoltre, non può mancare il 32 (colore). E, ancora, il 3, carnevale, l’8 (vedova) e il 18 (tradizione).











