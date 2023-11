Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 7 novembre 2023: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 7 NOVEMBRE 2023

Nuova settimana di estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto oggi, martedì 7 novembre 2023. Si apre una nuova settimana di concorsi e assalti ai tanti premi che vengono messi in palio da questi giochi tanto amati dagli italiani. Stiamo per scoprire i numeri vincenti che potranno allietare la vostra serata, nel frattempo scopriamo le ultime quote, quelle relative all’ultimo concorso, partendo proprio dal Lotto. Nell’estrazione di sabato 4 novembre, la vincita più alta è stata registrata a Marano Vicentino (Vicenza), dove un giocatore ha vinto 35.150 euro con quattro terni e una quaterna. Agipronews aggiunge che sono stati vinti 25mila euro a Terrasini (Palermo) e 22.750 a Salsomaggiore Terme (Parma), entrambi con tre ambi e un terno. Si segnalano due vincite gemelle da 21.660 euro a Trebisacce (Cosenza), entrambe consei ambi, quattro terni e una quaterna, oltre all’opzione Lottopiù. L’ultima estrazione del Lotto ha distribuito premi per circa 5,6 milioni di euro in tutta Italia, nel complesso oltre 994,5 milioni in questo 2023.

Dal Lotto, e in attesa di scoprire le quote del Superenalotto, soffermiamoci su quelle del 10eLotto, relative alle ultime estrazioni. Ad esempio, martedì è stato premiato un giocatore di Casatenovo (Lecco), che si è aggiudicato 250mila euro centrando un 9 Oro con una giocata da 4 euro. Ma sono state ricche anche le vincite dell’estrazione di giovedì, quando sono stati centrati due 9 Doppio Oro da 100mila euro ciascuno, uno a Roma e l’altro a Spoleto (Perugia). Festa anche in Campania, dove venerdì è stata conquistata una vincita da 50mila euro con un 9 Oro centrato a Mercogliano (Avellino). La seconda vincita di giornata segnalata da Agipronews è quella di 20mila euro, ottenuta a Roma con un 5. Quella più alta dell’estrazione di sabato, invece, è stata registrata a Piraino (Messina), con un 6 Doppio Oro da 30mila euro. Infine, si segnalano ben nove vincite a Sesto San Giovanni (Milano), per un totale di 93.500 euro. L’ultima estrazione del 10eLotto ha distribuito premi per quasi 13,3 milioni di euro in tutta Italia, nel complesso oltre 3,2 miliardi di euro quest’anno.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

L’estrazione del Superenalotto di sabato, invece, non ha regalato alcun “6” ai tantissimi giocatori. Di conseguenza, il Jackpot è salito a 80,7 milioni di euro per il concorso di oggi. Sono stati centrati, però, tre punti “5”, con i fortunati vincitori che hanno portato a casa 71.422,43 euro ciascuno. Stando riportato da Agipronews, le tre vincite sono state realizzate dalla Bacheca dei Sistemi centralizzati di Sisal, a Montagnana (Padova) e a Rimini. Ma non è l’unica vincita importante che è stata realizzata grazie al Superenalotto. Infatti, vanno segnalati anche due “4 Stella” da 40.125 euro ciascuno.

Ci sono stati poi “4” da 401,25 euro per ognuna delle 542 vincite. Sono 22.128 e 353.805 rispettivamente per il 3 e 2, con cui sono stati vinti 29,65 euro e 5,76 euro. Torniamo al Superstar del Superenalotto, con i “3 stella” da 2.965,00 euro per 129 schedine fortunate. Ci sono poi i “2 stella” da 100 euro, che vanta 2.067 vincite. Sono 13.792 e 32.947 le schedine fortunate per “1 stella” e “0 stella”, con cui si vincono 10 e 5 euro.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Avete già pensato a come spendere l’eventuale vincita al Superenalotto? Il Jackpot è molto ricco, quindi dovrete farvi tante idee. Ad esempio, potreste pensare anche di destinare una somma per finanziare un progetto originale e innovativo. Ve ne sono diversi su Kickstarter, come Mezmoglobe Luna, un giocattolo cinetico da scrivania che sfida la gravità. Si tratta di un globo levitante intrappolato in un’elica che scorre. Luna non contiene componenti magnetici o elettrici: è un dispositivo interamente meccanico e la sua illusione è ottenuta grazie a una forma distintiva e meticolosamente realizzata, abbinata a un movimento cinetico.

Potrebbe essere un bel regalo per voi o i vostri cari: posizionate Luna sulla vostra scrivania e avrete lo spazio più cool del vostro ufficio. Inoltre, avrete il potere di mettere la vostra mente in modalità di concentrazione ogni volta che la farete girare. Vi ritroverete a prendervi una pausa e a lasciare che la vostra mente voli in un’altra dimensione.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Torna l’appuntamento con la Smorfia napoletana, che torna utile in vista delle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto per provare a individuare i numeri da giocare. In effetti, non serve solo a interpretare i sogni, pescando così i numeri con cui tentare la fortuna. Si può prendere un caso d’attualità e usare i numeri della tradizione partenopea per trarne una combinazione. Per fare un esempio, prendiamo quanto accaduto in Sardegna, dove un genitore di un alunno ha colpito un insegnante con una testata al volto perché aveva rimproverato il figlio, perché troppo irrequieto in classe.

L’uomo ora rischia di essere denunciato per lesioni, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Partiamo dal 15, ‘o guaglione, il ragazzo. Non sappiamo se l’aggressione sia stata tale da far davvero male al docente, ma comunque c’è il 18, il sangue. Di sicuro, non possono mancare le “guardie”, 24, intervenute per sedare gli animi. Passiamo poi al 29, il padre dei bambini, e al 38, le botte che sono volate. Infine, 73 ospedale, ma speriamo non sia stato necessario per l’insegnante recarvisi.











