LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 7 novembre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 7 NOVEMBRE 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 7 novembre 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 116/2020. Ma c’è qualcosa che dobbiamo fare prima di proiettarci verso le giocate odierne: ovvero volgere lo sguardo al recente passato e andare a vedere come sono andate le cose giovedì. Per quanto riguarda il Lotto, la vincita più alta è stata conseguita in quel di Quinto di Treviso, dove un fortunato giocatore, attraverso una giocata complessiva da 9 euro sui numeri 26-33-57-73-90 sulla ruota di Milano, ha azzeccato 6 ambi, quattro terni e una quaterna. Risultato? Più di 29mila euro di vincita. In quanto a premi intascati non sfigurano comunque i quasi 25mila euro vinti a Latisana, in provincia di Udine, e i 14mila assegnati a Roma. Per quanto riguarda il 10eLotto il premio più importante è stato centrato a Librizzi, in provincia di Messina, con un 9 Oro da 50mila euro. Successi importanti anche a Cogorno (GE), con un 5 Doppio Oro da 10mila euro, e a Novi Ligure (AL), con un 4 da 9.000 euro.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

In attesa del concorso Sisal numero 116/2020 di questo sabato 7 novembre, dopo aver visto l’andamento di Lotto e 10eLotto di giovedì, andiamo ad analizzare come sono andate le cose al SuperEnalotto. Ancora una volta non c’è stato verso di portare a casa l’ambito Jackpot che il 5 novembre aveva superato i 60 milioni di euro. Vacante è andato anche il premio riservato a chi avesse fatto il 5+1, mentre 5 punti sono valsi 9.603,76 € a 17 giocatori. Chi ha fatto “4”, ovvero 1071 fortunati, è stato premiato con una vincita da 155,79 €. Si sono dovuti accontentare invece di 15,88 € i 31.544 che hanno fatto “3”. Soltanto 5 euro per i 395.906 che hanno fatto “2”. Capitolo SuperStar: nessuno si è aggiudicato il premio più ambito, quello che spetta a chi fa “5+SuperStar”. Sono stati in 4 invece a fare “4 Stella”, intascandosi così un premio da 15.579,00 €. Gioia anche per i 122 che grazie al “3 Stella” hanno vinto 1.588,00 euro, così come hanno certamente esultato i 1784 che hanno vinto 100 euro facendo “2+SuperStar”. I canonici premi da 10 e 5 euro associati a “1+SuperStar” e “0+SuperStar” sono stati vinti rispettivamente da 10.077 e 18.594 giocatori.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

Avete mai sognato di vincere il Jackpot del SuperEnalotto? Se siete giocatori è facile che sia così. Eppure c’è un’altra domanda che corre l’obbligo di farvi alla vigilia del nuovo concorso: se foste baciati dalla Dea Fortuna, sapreste come spendere il montepremi? Per gli indecisi, per chi solo a pensarci sperimenta le vertigini, la nostra Rubrica si propone di dare qualche indicazione su come investire parte della vincita. Ad esempio finanziando uno dei numerosi progetti innovativi che si possono trovare sulla piattaforma Kickstarter. Oggi vi parliamo di un cappello: si chiama Versa Hat. Guai a pensare che si tratti però di un cappello come tutti gli altri. Gli sviluppatori ne parlano come la reinvenzione dei cappelli tradizionali, l’evoluzione che elimina tutte le caratteristiche che ne rendono scomodo l’utilizzo: “Versa Hat è impermeabile al 100%, resistente alle macchie, schiacciabile, impacchettabile, traspirante, resistente e con un marchio minimale per una versatilità senza pari. Con un comfort ineguagliabile, vi dimenticherete di indossare un cappello”. C’è da fidarsi? Valutate voi stessi con il video di presentazione di Versa Hat.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Quando mancano ormai poche ore al celebrarsi delle estrazioni di Lotto, 10eLotto e SuperEnalotto odierne, è il caso di prestare attenzione ai numeri da scegliere. Se non siete affezionati ad una serie numerica particolare potete affidarvi alla Smorfia Napoletana. Partiamo come da consuetudine da un fatto di cronaca per poi arrivare all’interpretazione dell’evento in chiave Smorfia. In questo caso non possiamo non parlare della corsa alla Casa Bianca fra Joe Biden e Donald Trump. Scegliamo allora innanzitutto il numero 89, che corrisponde alla parola “America” e proseguiamo con il numero 68, corrispettivo di “elezioni”. Chi vince diventerà “presidente” (numero 45), ma c’è ancora da fare i conti con una snervante “attesa” (numero 34). Trump dal canto suo denuncia un “imbroglio”, numero 11. Alla fine la partita si giocherà davanti ad un “tribunale”? Se ne siete convinti puntate sul numero 33.



