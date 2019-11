LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 7 novembre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 7 NOVEMBRE 2019

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 7 novembre 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 134/2019. I concorsi italiani terranno con il fiato sospeso tutti gli appassionati fino all’ultimo istante, rivelando poi quali premi verranno distribuiti in base alle combinazioni vincenti. Lo scorso martedì il Lotto invece ha registrato 7 milioni di euro in premi grazie ai tagliandi fortunati di molti partecipanti. Al primo posto della classifica troviamo in particolare un giocatore di Cesano Maderno (MB), rivela Agipro News, che ha realizzato terno e ambo su Venezia dal valore di 23.750 euro. Secondo posto sempre per la ruota lagunare e un vincitore di Cavallino Treporti, in provincia di Venezia, che ha registrato un terno e tre ambi e un bottino da 18.750 euro. Le vincite del 10eLotto ammontano invece a più di 31 milioni di euro per il singolo appuntamento dello scorso martedì. Il premio più alto è stato indovinato da un giocatore della provincia di Roma, di Anzio, che con un 8 ha registrato 30 mila euro. Un altro appassionato di Roma ed un secondo di Venafro, in provincia di Isernia, hanno conquistato invece la seconda posizione con un 9 a testa e un bottino da 20 mila euro cadauno.

LE QUOTE DELL’ULTIMA ESTRAZIONE DEL SUPERENALOTTO

28,6 milioni di euro per il Jackpot di stasera: il concorso del SuperEnalotto troverà il suo vincitore? La sestina vincente sfugge sempre di più e regala un’assenza dietro l’altra a tutti gli appassionati, ma nessuno di certo ha intenzione di lasciare la presa fino all’ultimo. Nello scorso appuntamento poi, ci svela la statistica ufficiale, il 5+1 è ritornato a farsi vedere fra i numeri estratti ed ha regalato ad un fortunello la bellezza di oltre 578 mila euro. Il secondo premio maggiore è invece quello del 5, con più di 62 mila euro registrati da 3 tagliandi vincenti. Prosegue il 4+ con quattro vincitori e un bottino che supera i 47 mila euro, mentre 68 giocatori indovinano il 3+ da 3.342 euro. Per quanto riguarda il 4, la quota è invece da 472,42 euro e i vincitori sono in tutto 609. Un numero contenuto se consideriamo invece che 20.060 partecipanti hanno imbroccato la vincita del 3, con premio da 33,42 euro. Infine il 2 da 5,75 euro, destinato a 309.161 appassionati. Per quanto riguarda la serie SuperStar, la classifica si conclude con il 2+ da 100 euro, conquistato da 1.404 giocatori, e dall’1+ da 10 euro, che premia invece 9.116 vincitori. Infine lo 0+: il premio da 5 euro finisce nelle tasche di 21.149 partecipanti.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

SuperEnalotto e Jackpot di nuovo insieme per l’estrazione di questa sera: il montepremi verrà realizzato da uno dei giocatori in gara? Corrono le lancette dell’orologio anche per tutti gli appassionati in difficoltà e che non hanno la più pallida idea di quale progetto tenere in considerazione in seguito alla registrazione della vincita. La nostra Rubrica si occupa da sempre di questo scoglio così difficile da superare per alcuni, proponendo anche per oggi una delle iniziative lanciata sulla piattaforma di KickStarter. Questa volta vi parliamo di PLEN:bit, un robot umanoide in miniatura interamente da programmare. Un’operazione da eseguire con estrema facilità grazie al programma associato e ai sensori presenti sul dispositivo, oltre ai LED utili per creare movimenti e reazioni. Ideato in Gran Bretagna, PLEN:bit è adatto sia per gli inesperti sia per i programmatori più avanzati: si dovrà solo assemblare il proprio robot, grazie all’uso dei blocchi e prevedere diverse combinazioni a seconda delle operazioni che vogliamo fargli svolgere. Per esempio prendere una scatola oppure un oggetto. Grazie al sensore di temperatura oppure al WiFi si potranno inoltre inviare delle notifiche al PC sul grado di temperatura rilevato dal robotino. Il goal da raggiungere in 29 giorni è invece di quasi 17 mila euro.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Il Lotto e i numeri vincenti sono già in prima fila, pronti per accogliere tutti i vincitori di oggi. La nuova estrazione regalerà di sicuro nuovi e ricchi premi anche in occasione dell’appuntamento di stasera, a seconda delle combinazioni che ognuno degli appassionati riuscirà a registrare. Alcuni giocatori però sono ancora fermi alla fase iniziale, ovvero nella scelta dei numeri da giocare. Un problema che la nostra Rubrica conosce da tempo e che vuole aiutarvi a superare grazie a due semplici ingredienti: la smorfia napoletana ed una news selezionata per voi. Partiamo da quest’ultima e parliamo di gatti, noia e carcere. Secondo le leggi londinesi infatti ogni persona ha l’obbligo di fornire la giusta stimolazione mentale al proprio pelosetto, una specie di codice di condotta che prevede diverse penali in caso di infrazione. Per esempio ci si potrebbe vedere recapitare una multa da 20 mila sterline, anche se nei casi più gravi il rischio è di finire in carcere per un massimo di 51 settimane. Fra le regole da tenere in considerazione troviamo l’obbligo di non usare la porticina basculante che permette ai mici di entrare e uscire di casa in libertà, oppure l’alimentazione corretta per il felino e persino giochi creati ad hoc che stimolino il suo istinto naturale alla caccia. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo la regola, 9, il gatto, 3, la multa, 63, il carcere, 44, e il gioco, 19. Come Numero Oro scegliamo invece il rischio, 13.



© RIPRODUZIONE RISERVATA