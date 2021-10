LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 7 ottobre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 7 OTTOBRE 2021

Appuntamento centrale della settimana, quello di oggi all’insegna delle estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 7 ottobre 2021: mancano solo poche ore prima dei numeri vincenti del concorso Sisal numero 120/2021. Se vi state anche oggi domandando come potrete ingannare l’attesa, vi veniamo subito incontro proponendovi una breve rassegna dei risultati registrati nel corso del precedente appuntamento di martedì e resi noti da Agipronews. Ancora una volta Sud fortunato con una maxi vincita realizzata nel Lotto a Milazzo, in provincia di Messina. Puntando su sei numeri su tutte le ruote, un fortunatissimo giocatore ha centrato sei ambi, quattro terni e una quaterna per un totale di 67.500 euro. Grande festa anche a Monopoli, in provincia di Bari, dove è stata centrata la vincita da 24.900 euro. Un terno secco è stato realizzato a Rivergaro (PC) con una giocata di 5 euro, fruttando una vincita da 22.500 euro. In totale nell’ultimo concorso sono stati realizzati premi per 6,7 milioni di euro in tutta Italia mentre dall’inizio dell’anno si sale a quota 866,2 milioni di euro.

Oltre al Lotto, a premiare ci pensa anche il 10eLotto con due vincita in Campania da 20mila euro ciascuna, rispettivamente a Saviano (NA) e Mercogliano (AV). Nel primo caso è stato possibile grazie ad un 7 doppio oro con nove numeri giocati, mentre nel secondo caso sono stati centrati nove numeri su dieci con una giocata da un solo euro abbinata alla modalità frequente. E’ bastato un solo euro per far centrare a Firenze un “9” da 20 mila euro. Sono stati in tutto 27 milioni di euro, quello realizzati nel passato concorso del 10eLotto di martedì mentre in tutto dall’inizio del 2021 si parla di 3,2 miliardi.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Non solo Lotto e 10eLotto: in occasione del secondo concorso settimanale i riflettori tornano ad accendersi sul Superenalotto, gioco ormai storico con migliaia di concorrenti durante ciascuno dei tre appuntamenti della settimana. Il “6” latita in modo ininterrotto dallo scorso maggio, quando fu realizzata l’ultima vincita milionaria. Ed intanto il jackpot continua a salire in modo vertiginoso. Mancando la vincita maggiore nel corso del passato concorso, il jackpot ha ora raggiunto quota 91,5 milioni di euro!

Nella precedente estrazione le vincite più alte sono state le tre con “5” da 60.567 mila euro a testa. Le città fortunate sono state Polignano a Mare (BA), Capannoli (PI) e Tarquinia (VT). Serata fortunata anche per i 14 “4 Stella” da 36.749 euro ciascuno. Per risalire all’ultimo “6” occorre tornare indietro al 22 maggio 2021 quando furono centrati tutti e sei i numeri della combinazione che fruttò 156 milioni di euro a Montappone (FM).

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il jackpot del Superenalotto sta raggiungendo sempre di più delle cifre incredibili e questo porta a porre l’accento su un aspetto importante: come poter impiegare tutto il denaro dell’eventuale vincita milionaria? Domanda solo apparentemente banale in quanto dopo aver impiegato una parte per la realizzazione dei piccoli e grandi desideri, investito una seconda parte e archiviato una terza tra i propri risparmi, ci sarà ancora spazio per investire in ciò a cui più sta a cuore. In tal senso torniamo come sempre con la rubrica basata sulla piattaforma Kickstarter, completa dei progetti provenienti da tutto il mondo e basati su vari campi.

In questo giovedì vi parleremo di uno degli ultimi progetti caricati e sul quale potremo decidere di investire una parte del denaro proveniente da una eventuale ricca vincita al Superenalotto: Moby Dick for Kids, adattamento narrativo di Moby Dick di Herman Melville. L’obiettivo è quasi stato raggiunto ma potrebbe essere utile anche la tua parte! “Ho adattato il romanzo Moby Dick di Herman Melville in un libro illustrato per bambini e ho bisogno del vostro sostegno per dare vita a questo progetto”, scrive il creatore nella sua presentazione. Per saperne di più clicca qui.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

E’ giunto il momento dell’ultima tappa del nostro viaggio tra i numeri fortunati, le combinazioni, l’attesa e l’adrenalina legata ai giochi di Lotto e SuperEnalotto. Non può però mancare l’incontro con la consueta Smorfia Napoletana, alla quale ci unisce proprio la passione ed il fascino dei numeri. Se siete a secco di ispirazione rispetto alle cifre da mettere in gioco, anche oggi siamo pronti a suggerirvi i numeri estrapolati da una notizia di stretta attualità.

Ndakasi, la gorilla star dei selfie, è morta tra le braccia del suo custode e amico di sempre André Bauma. Il decesso è avvenuto dopo una lunga malattia, come riferisce il Virunga National Park, nella Repubblica Democratica del Congo. Ndakasi era rimasta orfana e dal 2007 Bauma si era presa cura di lei. Da questa notizia, ecco quali sono i numeri estrapolati dalla smorfia napoletana: gorilla 23, morte 14, animale 16, Congo 49, parco 5, orfana 37.

