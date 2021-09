LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 7 settembre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO (OGGI 7 SETTEMBRE 2021): I NUMERI VINCENTI E….

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 7 settembre 2021: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 107/2021. Diamo allora un’occhiata a quanto accaduto nell’ultimo concorso, quello disputato sabato 4 settembre. Per quanto riguarda il Lotto la vincita più alta è stata registrata a Corciano, in provincia di Perugia, dove un fortunato giocatore si è portato a casa oltre 62mila euro puntando sui numeri 1-16-19-65. Una giocata che gli ha consentito di indovinare sei ambi, quattro terni e una quaterna. Gioia anche in Lombardia: a Limone sul Garda, in provincia di Brescia, è stato centrato un ambo secco (1-19 sulla ruota di Genova) da 25mila euro; terza vincita più alta del giorno quella realizzata a Piscina (TO), con un bottino da 23.750 euro.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito in tutta Italia oltre 6,3 milioni di euro, per un totale di 780 milioni dall’inizio dell’anno. E il 10eLotto? Il portale agipronews.it ci informa che la grande protagonsita dell’ultimo concorso è stata la Calabria. Sono 100mila gli euro vinti a Delianuova, in provincia di Reggio Calabria. Il bottino è il frutto di due puntate da 2 euro ciascuna valse due 9 Oro da 50mila euro. Gioia anche a Cirò Marina, in provincia di Crotone, con un’altra doppietta da 17.500 euro, realizzata con un 8 Oro da 10mila euro e con un 6 Oro da 7.500. Per quanto concerne il 10eLotto, l’ultimo concorso ha elargito quasi 23,4 milioni di euro, per un totale di oltre 2,9 miliardi da inizio anno.

QUOTE SUPERENALOTTO

Come sono andate le cose invece nell’ultimo concorso del Superenalotto? Sabato nessuno è stato così fortunato da fare “6” o “5+1”, ma in quattro si sono certo “consolati” vincendo le quote da 52.8554,59 euro associate al “4”. In 432 hanno intascato invece 496,08€ dopo aver fatto “4”. Il “3” ha premiato con 31,09 euro ben 20.815 giocatori. Ultimo premio assegnato sabato 4 settembre con il Superenalotto? Quello da 5,55€ associato al “2”: ad aggiudicarselo 362.695 giocatori. Soffermiamoci ora sull’andamento del concorso gemello del Superenalotto, ovvero il SuperStar, celebratosi sabato. A registrare il risultato più alto di giornata sono stati i 3 giocatori che hanno fatto “4 Stella” e hanno portato a casa 49.608,00 euro di vincita. Il “3 Stella” ha premiato invece 141 giocatori con 3.109,00 euro di vincita. Non possono neanche lamentarsi i 1.856 anonimi che hanno vinto i 100 euro associati al “2 Stella”. Ultimi due premi: “1 Stella” e “0 Stella” da 10 e 5 euro sono stati vinti rispettivamente da 11.720 e 22.763 giocatori.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il Jackpot del Superenalotto di oggi ammonta a 77.400.000 €. Come investire tale somma? Un’idea che sulle pagine de ilsussidiario.net siamo soliti sponsorizzare è quella di destinare una piccola parte di questa – eventuale – vincita al finanziamento di uno dei tanti progetti innovativi che attendono di ricevere un piccolo aiuto economico per poi spiccare il volo. Oggi vogliamo parlarvi di un progetto che sulla piattaforma di fundraising kickstarter.com ha già ottenuto più di 15mila euro di finanziamento a dispetto di un obiettivo fissato a circa 16mila euro. Il progetto si chiama “O’kase”: si tratta di un organizzatore di pillole intelligente dal design modulare, personalizzabile e sempre connesso a internet. I suoi sviluppatori lo descrivono come un oggetto in grado di rivoluzionare l’esperienza di chi ha intenzione di migliorare la propria compliance terapeutica. Noi abbiamo dato un’occhiata ed effettivamente l’idea è interessante. E voi? Investireste una piccola parte del Jackpot su questo progetto?

LA SMORFIA NAPOLETANA

Non c’è rubrica dedicata al Lotto e al Superenalotto che si rispetti che possa chiudersi senza un paragrafo dedicato alla Smorfia Napoletana. Come sempre ci divertiamo a tentare di azzeccare i numeri estratti: come? In assenza di palla di vetro ci divertiamo ad analizzare la realtà con le lenti della Smorfia. Oggi vogliamo prendere spunto dal periodo che stiamo vivendo: è il 7 settembre, ancora ufficialmente è estate, ma anche il ritorno di alcuni programmi televisivi ci ricorda che l’autunno è alle porte. Optiamo allora per il numero 9, che nella Smorfia partenopea indica appunto il mese di “settembre”. Nell’ambito di questo ragionamento non possiamo fare a meno di citare il “calendario”, numero 31, e la “stagione”, numero 4. Vogliamo essere ancora più precisi: spazio dunque ad “estate”, numero 23, ed “autunno”, numero 15. Se saremo stati buoni profeti lo scopriremo solo tra qualche ora…



