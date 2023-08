Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 8 agosto 2023: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 8 AGOSTO 2023

Prima estrazione della settimana per Lotto, 10eLotto e Superenalotto oggi, martedì 8 agosto 2023. In arrivo i numeri vincenti che possono regalarvi delle belle vincite, come quelle che sono state registrate negli ultimi appuntamenti della scorsa settimana. Ad esempio, l’estrazione del Lotto du venerdì ha premiato la Puglia con un colpo da 126.147,50 euro centrato a Muro Leccese (Lecce), a cui vanno aggiunti i 16.900 euro vinti a Conversano (Bari) con quattro ambi e un terno. Agipronews segnala anche una vincita da 50.596 indovinata ad Ardea (Roma). A far festa anche la Sicilia con una doppietta: a Palermo sono stati vinti 15.750 euro con un terno sulla ruota di Bari, invece ad Acireale (Catania) è stato centrato un terno sulla ruota di Firenze da 11.250 euro. Pertanto, l’ultima estrazione del Lotto ha distribuito premi per oltre 4,5 milioni di euro in tutta Italia, nel complesso 683 milioni di euro in questo 2023.

Dal Lotto alle quote del 10eLotto, prima di scoprire quelle del Superenalotto. Anche in questo caso la Puglia è stata protagonista nell’estrazione di venerdì. A Bitonto (Bari) è stato centrato un 8 Oro da 20mila euro, a cui va aggiunto un 6 Doppio Oro da 12mila euro realizzato a Tricase (Lecce). Per quanto riguarda l’ultima estrazione, Agipronews segnala una vincita da 20mila euro, messa a segno a Limana (Belluno), grazie a un 9. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 12 milioni di euro in tutta Italia, in totale oltre 2,2 miliardi di euro quest’anno.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Ora è il momento delle quote del Superenalotto. Nella quarta e ultima estrazione della settimana non c’è stato alcun “6”, di conseguenza il Jackpot è salito a quota 37,4 milioni di euro. Ma il concorso di sabato ha regalato comunque delle vincite importanti. Infatti, sono stati centrati diciassette punti “5”, i cui fortunati vincitori hanno vinto 11,798 euro ciascuno. Inoltre, sono stati segnalati anche nove punti “4 stella” da 13,632 euro ciascuno. Passiamo al “3 stella” con cui sono stati vinti 1.310,00 euro: le schedine fortunate sono state 317.

Ci sono poi i 136,32 euro vinti con i punti “4”, che raggruppano 1.611 schedine. Sono 48.091 per i punti “3” da 13,10 l’uno, invece 541.210 per i punti “2” da 5 euro. Torniamo a Superstar Superenalotto, con i 100 euro vinti con “2 stella”, centrati da 3.221 schedine. Sono 15.956 quelle fortunate per “1 stella” da 10 euro, invece devono accontentarsi di 5 euro coloro che hanno centrato “0 stella”, cioè i possessori delle 27.036 giocate fortunate al Superenalotto.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Il Jackpot del Superenalotto è così ricco che potete spenderlo in tanti modi. Di sicuro avete progetti e sogni nel cassetto da realizzare, ma proprio perché è molto ricco, potete trovare nuova ispirazione. Ad esempio, finanziare dei progetti, come uno di quelli che si trovano su Kickstarter. Qui, ad esempio, c’è una raccolta fondi per Chorda, uno strumento musicale per riprodurre qualsiasi suono nel mondo, ovunque si vada. Potreste creare ritmi durante la colazione, strimpellare la vostra canzone preferita in metropolitana o comporre una sinfonia nel parco.

Fare musica potrebbe diventare una parte essenziale della vostra vita quotidiana: una piccola distrazione per la pausa pranzo, un karaoke giocoso con un amico o un modo rilassante per rilassarsi alla fine della giornata. Con Chorda, potete creare qualsiasi musica immaginabile su uno strumento che si adatta ai ritmi della vostra vita. Chorda è uno strumento incredibilmente versatile: è come avere molti strumenti in uno! Si può suonare in piano come una tastiera o una drum machine o prenderlo in mano e strimpellare come una chitarra o un ukulele. Trovando così una nuova passione grazie ad una bella vincita…

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Per l’immancabile appuntamento con la rubrica dedicata alla Smorfia napoletana, di cui ci serviamo per pescare dei numeri dall’attualità, abbiamo scelto come esempio il ritorno in Italia di Jovanotti. L’artista è tornato e ha iniziato la riabilitazione, ricevendo la visita a sorpresa di Gianni Morandi. Come tradurre un caso d’attualità, anche noto, in numeri da giocare al Lotto o al Superenalotto? Beh, in primis c’è 1 Italia, visto che Jovanotti era all’estero.

Sicuramente non può mancare il 55, la musica, che accomuna il diretto interessato e il collega-amico. Ma non si può fare a meno di 56, la caduta, visto che è ciò di cui è stato vittima Jovanotti, a cui possiamo associare 15, ‘o guaglione, anche se non è più un ragazzo. Infine, 17 la sfortuna, che lo ha colpito in questa circostanza, 19 la risata per quelle che si è fatto anche grazie a Morandi che lo ha raggiunto anche per mostrargli la sua vicinanza.











