LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 8 agosto: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 8 AGOSTO 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 8 agosto 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 77/2020. Il Lotto e il 10eLotto si preparano per l’ultima estrazione della settimana. Il nuovo concorso sta per iniziare e sono in arrivo i numeri vincenti di oggi, oltre ai premi distribuiti in tutte le regioni italiane. Prima di dare il via alla corsa a premi, rivediamo insieme ad Agipronews i dati dello scorso giovedì e la classifica delle vincite. In testa il Lotto con Aversa, in provincia di Caserta, grazie a più di 137 mila euro centrati su Roma. La giocata riguarda un terno e tre ambi. In seconda e terza posizione troviamo invece Trento con più di 93 mila euro e un bottino da 70 mila euro, ancora una volta sulla ruota romana. Per il 10eLotto la vincita maggiore è quella di Maratea, in provincia di Potenza, dove un fortunello ha realizzato un 9 Doppio Oro del valore di 50 mila euro. Segue Sesto San Giovanni, nel Milanese, e Trani con 15 mila euro a testa. Il montepremi dello scorso appuntamento ammonta invece a 20,415 milioni di euro.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Un Jackpot da 23,6 milioni di euro per il concorso del SuperEnalotto di questa sera. I giocatori della Sisal sono già in fermento e pronti per conoscere i nuovi numeri vincenti. La sestina fortunata si farà vedere oppure dovremo contare un’altra assenza? Lo scopriremo fra pochissimo! Nel frattempo rivediamo la classifica dello scorso giovedì e le vincite registrate nell’appuntamento. In testa il 5+1, che con un ritorno in grande stile regala ad un fortunello la bellezza di oltre 1,9 milioni di euro. In seconda posizione il 5 con più di 78 mila euro e due vincitori, mentre 79 giocatori indovinano il 3+ del valore di 3.198 euro. A seguire il bottino da 455,09 associato alla quota del 4, imbroccato da 410 appassionati, mentre 15.835 partecipanti si portano a casa 31,98 euro a testa grazie al 3. In salita il premio del 2, che con un tesoretto da 6,01 euro fa felici 247.350 vincitori. Al terz’ultimo posto troviamo invece i 100 euro del 2+, consegnati a 1.163 giocatori, mentre 7.567 tagliandi vincenti registrano i 10 euro dell’1+. In ultima battuta come sempre il bottino da 5 euro abbinato allo 0+: i vincitori sono 18.347.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

Il SuperEnalotto e il Jackpot stanno per unirsi ancora una volta per dare il via all’estrazione più attesa della settimana. Oggi si chiuderanno i giochi, per poi riprendere solo con l’appuntamento del prossimo martedì. Molti italiani sono persino in partenza per le vacanze e anche per questo sperano di portarsi a casa uno dei bottini previsti dalla Sisal. Bisogna però pensare ad ogni step del concorso, vincita compresa. Come spendere al meglio il bottino? La nostra Rubrica ha già trovato una soluzione grazie alle idee che ogni giorno vengono lanciate su KickStarter. Oggi parliamo di BeanBon, un macinacaffè all’avanguardia che piacerà di sicuro a tutti gli amanti della bevanda ambrata. 8 intensità e 3 modalità di macinazione: BeanBon rende ancora più facile l’esperienza gustativa e aiuta l’utente a viaggiare fra i diversi sapori. Senza considerare che macinare la propria miscela preferita a casa, permetterà di abbattere i costi. Dal design moderno e intuitivo, BeanBon è il valido compagno di viaggio per chi vuole assaporare una bevanda sempre fresca e fatta al momento. Il goal da oltre 8 mila euro invece è già stato raggiunto grazie a 207 versamenti, che superano i 138 mila euro. L’asta rimarrà comunque attiva per altri sei giorni.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Il Lotto sta per regalarci nuove emozioni grazie all’estrazione di questa sera. Il gioco italiano si prepara ad aprire i cancelli e ad accogliere tutti i giocatori italiani che vorranno partecipare al concorso. Prima però bisogna assicurarsi di aver giocato e registrato la propria schedina: avete già trovato i vostri numeri preferiti? Se la risposta è no, continuate a leggere per scoprire il consiglio della nostra Rubrica. Ancora una volta abbiamo selezionato per voi una notizia da analizzare con la lente d’ingrandimento della smorfia napoletana: sarà l’oracolo campano a rivelarci quali numeri si celano nella news. Parliamo di natura e in particolare di un colibrì che vive a Cuba. Una specie rara e particolare, dato che si tratta di un uccello talmente piccolo che chi lo avvista lo scambia spesso per un’ape reale. Secondo gli esperti del settore, il volatile soffre di nanismo insulare, ovvero di una patologia nata per permettere agli organismi più piccoli di poter ottenere risorse e cibo senza scontrarsi con le specie più grandi. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo l’uccello, 15, l’ape, 5, l’evoluzione, 2, il cibo, 16, e il fiore, 20. Aggiungiamo anche Cuba, 28, per tutti coloro che desiderano tentare la fortuna anche all’estrazione del 10eLotto.



