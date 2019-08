LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 8 agosto: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO: ESTRAZIONI DI OGGI, 8 AGOSTO 2019

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 8 agosto 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 95/2019. La seconda settimana di agosto è già a metà della sua corsa e per i giocatori del Lotto e 10eLotto vuol dire solo una cosa: una nuova estrazione dei due giochi italiani! I numeri vincenti ci verranno annunciati fra pochissimo, corredati di combinazioni fortunate e prime news sui premi. Approfittiamone anche per controllare bene la schedina precedente: non si sa mai che ci sia sfuggita una vincita. Secondo la statistica di Agipro News la sfida fra i due giochi è stata vinta dal Lotto, per quanto riguarda l’apputamento dello scorso martedì. In cima alla Top 5 troviamo infatti un fortunello di Quartu Sant’Elena, in provincia di Cagliari, che con 2,5 euro di giocata ha conquistato ambo e terno su Genova con un bottino da più di 66 mila euro. Segue Trieste con premio da 24.900 su Tutte le ruote, mentre un giocatore della provincia di Novara, di Ghemme, si deve accontentare di 21.670 euro su Tutte le ruote. I premi del concorso invece ammontano a 8,5 milioni di euro, ma saliamo fino a 714 se consideriamo le vincite annuali. Fortunati anche gli appassionati del 10eLotto che sono riusciti a centrare le vincite più alte. Alla guida della Top 5 troviamo una doppietta registrata in provincia di Monza Brianza, a Nova Milanese, e nella provincia di Ancona, a Fabriano. Il bottino in entrambi i casi è di 50 mila euro e la giocata un 9 vincente. Segue un’altra doppietta in seconda posizione con un altro 9, realizzato questa volta a Parma e nella provincia di Cremona, a Dovera, con premio da 20 mila euro. Il montepremi del 2019 segnala invece 2,7 miliardi di euro, mentre 28,2 milioni per il singolo appuntamento.

SUPERENALOTTO, LE QUOTE DELL’ULTIMA ESTRAZIONE

Un Jackpot fortunato quello che accoglierà gli appassionati del SuperEnalotto nel concorso di questa sera. Il malloppo ammonta infatti a 205,4 milioni di euro e non accenna ancora a fermarsi, impegnato a sfuggire a tutti gli aspiranti vincitori. Come sappiamo la ruota della fortuna gira e prima o poi dovrà elargire il bottino. Intanto le quote secondarie sembrano colare a picco un’altra volta, come dimostra la statistica ufficiale. In assenza del 5+1 e del 5+, il 4+ occupa la prima posizione con oltre 33 mila euro e tre vincitori. Seguono 13 giocatori per il 5 con premio da più di 25 mila euro, mentre 145 tagliandi registrano il premio da 2.710 euro messo in palio dal 3+. Stabile il 4, vinto da 1003 appassionati e con premio da 331,06 euro, mentre il 3 premia 37.061 partecipanti con il tesoretto da 27,10 euro a testa. In penultima posizione il 2 da 5,34 euro, realizzato da 585.234 giocatori. Precede, anche se grazie a pochi cent di differenza, i 5 euro dello 0+. I vincitori in questo caso sono 37.668, oltre il doppio rispetto ai 16.987 biglietti associati alla vincita dell’1+, che come sappiamo ammonta a 10 euro. Infine premio da 100 euro a 2.451 fortunelli che hanno indovinato il 2+.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

SuperEnalotto pronto ad alzare il sipario su una nuova estrazione: il Jackpot è stato invitato, ma comparirà fra i presenti? Non ne abbiamo la certezza, ma sappiamo che saranno tantissimi gli appassionati della Sisal ad accorrere al banchetto di stasera. Molti hanno persino già scelto come investire il premio in caso di vincita. E voi? Meglio non sottovalutare un passo così importante, soprattutto se si pensa ai momenti subito successivi alla vittoria. Emozioni alle stelle, potrebbe sfuggirci qualcosa e potremmo persino perdere la possibilità di inaugurare il montepremi con un progetto interessante. Se siete ancora indecisi, potete tra l’altro fare affidamento sui consigli della nostra Rubrica: abbiamo scelto per voi un’iniziativa lanciata su KickStarter che piacerà molto agli appassionati di ambiente. Mahaton Bottle 1 è infatti la prima bottiglia dotata di purificatore d’acqua incorporato, ricaricabile via wireless e dal design moderno, quasi futurista. Mahaton penserà a tutto, non solo mantenendo pura l’acqua all’interno del contenitore, ma assicurandosi anche che non si sprigionino cattivi odori. La bottiglia infatti è in grado di pulire da sola la superficie, assicurando che la parete a contatto con il liquido venga sterilizzata a dovere. Batteria al polimero, porta per il caricamento a prova d’acqua, realizzata in plastica biodegradabile e da 350 ml. Il goal invece da meno di 9 mila euro è stato centrato proprio in queste ore, anche se l’asta rimarrà aperta per altri versamenti ancora per 27 giorni.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Ancora poche ore di tempo a disposizione prima che il Lotto dia il via alla nuova estrazione. Siete già pronti? Avete compilato e registrato la vostra schedina? Di sicuro ci saranno ancora molti aspiranti vincitori in difficoltà, incerti su quali numeri e combinazioni scegliere per partecipare al concorso. La nostra Rubrica pensa ancora una volta proprio a voi che vi trovate immersi nel mare dell’indecisione: la smorfia napoletana ci svelerà i numeri collegati alla news scelta per oggi. Sembra che in Romania esista un villaggio paradisiaco in cui non esiste criminalità. Eibenthal ha fatto della pace lo stile di vita dei suoi abitanti, tanto che sul posto non è nemmeno prevista una stazione di Polizia. Non avvengono furti e ognuno si fida dell’altro, tanto che è facile notare come molti paesani abbiano l’abitudine di lasciare borse piene di soldi attaccate alle recinzioni, mentre magari stanno lavorando. Si tratta infatti della modalità di pagamento prevista per il fattorino del pane, che si ritrova i soldi nella borsa vicino alla staccionata domestica e il quantitativo di pane da lasciare. I numeri della smorfia: abbiamo il pane, 50, i soldi, 26, la consegna, 61, il lampione, 41, e la borsa, 24. Come Numero oro scegliamo invece la pace, 71.



© RIPRODUZIONE RISERVATA