LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 8 aprile: i numeri vincenti

Tutto pronto per le imminenti nuove estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 8 aprile 2021: nelle prossime ore conosceremo i numeri vincenti del concorso Sisal numero 42/2021. Cosa fare nell’attesa? Come di consueto non possiamo fare altro che dare uno sguardo all’analisi dell’ultimo concorso, il primo della settimana, grazie ai risultati aggiornati forniti da Agipronews. Nel gioco del Lotto è stato centrato un colpo di ben 216 mila euro a Milano con una giocata di appena 4 euro! Quattro i numeri messi in fila sulla ruota di Genova e che hanno permesso ad un fortunato giocatore di centrare ben sei ambi, quattro terni e una quaterna, portandosi a casa esattamente 216.600 euro. Quella realizzata è una delle vincite più alte dall’inizio dell’anno. Tra le altre degne di nota realizzate lo scorso martedì anche una da 147 mila euro messa a segno da un concorrente a Mira, in provincia di Venezia. In tutto sono stati realizzati premi per oltre 9,1 milioni di euro in tutta Italia.

Come è andata invece sul piano del 10eLotto? In provincia di Potenza è stata realizzata una vincita da 250 mila euro, ovvero la sesta più alta dall’inizio del 2021. Con il concorso di martedì 6 aprile, il concorrente di Avigliano ha incassato l’ambito vincita grazie ad un 9 Oro con una giocata di 4 euro nella modalità frequente. Tra le altre vincite maggiori anche quelle realizzate da un giocatore di Corsico (MI) e uno di Narzole (CN) che si sono portati a casa rispettivamente 100mila e 50mila euro. In tutto nel passato concorso sono stati realizzati premi per un totale di 26 milioni di euro mentre dall’inizio dell’anno il totale super il miliardo di euro.

LE QUOTE DEL SUPERENALOTTO

Nella prima serata di oggi 8 aprile, non ci sarà spazio solo per il Lotto ed il 10eLotto ma anche per il SuperEnalotto. I numerosi appassionati di questo gioco restano in attesa di scoprire se quella di oggi sarà la serata giusta per mettere a segno il ricchissimo jackpot in palio, che ha ormai raggiunto vette strabilianti. Ancora niente “6” nel passato concorso di martedì 6 aprile: questa assenza sonora ha portato a far salire il montepremi a quota 133,8 milioni di euro, classificandosi come il sesto premio più alto nella storia del gioco. Dopo l’estrazione del passato appuntamento con il SuperEnalotto, sono stati quattro i concorrenti che centrando il “5” sono riusciti a portarsi a casa il premio di 46.606 euro a testa. Ancora niente da fare però per la vincita maggiore, ricordando l’ultima realizzata il 7 luglio 2020 in quel di Sassari, in Sardegna, dove furono vinti ben 59 milioni di euro.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il jackpot super milionario del SuperEnalotto impone ai giocatori di porsi necessariamente una domanda: come poter impiegare tutto il denaro che si potrebbe potenzialmente vincere? Si tratta di una somma davvero importante e dopo aver considerato risparmi, investimenti ed altri progetti da realizzare, come poter impiegare al meglio una bella parte della cifra incassata? Alcune ispirazioni potrebbero arrivare dalla nostra rubrica settimanale basata sulla piattaforma Kickstarter, ricca di progetti fantastici in cerca di investitori coraggiosi. Tanti i progetti in primo piano e tra questi oggi vi parliamo di “Color my Milo”: un set di tre pezzi formato da pentole in ghisa in sei bellissimi nuovi colori che sono unici come la tua cucina per gli appassionati del genere. Per chi ama cucinare in modo cool ma senza perdere mai un tocco di fantasia ai fornelli, a partire dalle pentole che utilizza! Se l’idea vi piace e volete sostenere anche voi il progetto, in caso di vincita avrete modo di finanziarlo. Clicca qui per saperne di più

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Nuovo appuntamento con la smorfia napoletana ed i giochi del Lotto e Superenalotto. Vi starete chiedendo qual è il nesso tra questi differenti (almeno apparentemente) universi? Semplice: i numeri! Siete a secco di idee sulle cifre da mettere in gioco in vista dei nuovi concorsi in programma per questa sera? Non vi resta che proseguire nella lettura scoprendo quali sono i numeri che vi consiglieremo per questa sera, estrapolati dalle notizie di stretta attualità e grazie alla tradizionale smorfia napoletana. A Palermo, in via dell’Uditore, arriva la pensilina dell’autobus solidale, trasformata in una sorta di offertorio dove è possibile prendere il cibo di cui si ha bisogno, tra latte, biscotti e pasta. “Se hai bisogno prendi quello che vuoi”, recita la scritta. L’iniziativa nasce da Marcello Fenoaltea, animatore e artista di strada conosciuto come Fenfer, che da un anno ha perso tutto e vive con il reddito di cittadinanza. Ecco i nostri numeri: per la città di Palermo ed il palermitano, 43 e 53; l’offertorio è il numero 20, mentre il 5 fa riferimento al bisognoso. La pensilina è rappresentata dal 78 mentre il 17 fa riferimento ad una persona generosa.



