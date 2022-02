Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 8 febbraio, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 8 FEBBRAIO 2022

Nuovo appuntamento con le nuove estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, martedì 8 febbraio 2022. Prima del concorso Sisal n. 17/2022 potrebbe offrire emozioni importanti nelle prossime ore, ma prima avventuriamoci alla scoperta degli esiti del turno antecedente, comunicati da Agipronews. A essere premiata è stata la Lombardia, dove nell’ultimo concorso sono registrate vincite per un totale di 33.950 euro. La più elevata proviene da Scanzorosciate, in provincia di Bergamo, dove un fortunato giocatore si è portato a casa 13.950 euro, centrando sei ambi, quattro terni e una quaterna sulla ruota di Palermo. Tre ambi e un terno sulla ruota di Bari invece fruttano un premio da 10.250 euro a Crema, in provincia di Cremona. Infine, a Fenegro, in provincia di Como, sono stati vinti 9.750 euro grazie sempre a tre ambi e un terno sulla ruota di Milano.

La vincita più alta del concorso di sabato 5 febbraio si è registrata però a Modena, dove sei ambi, quattro terni e una quaterna sulla ruota Nazionale hanno portato un premio da oltre 28mila euro. Si porta a casa quasi 24 mila euro un fortunato giocatore a Sora, in provincia di Frosinone, che ha centrato, sempre sulla ruota Nazionale, tre ambi e un terno. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito oltre 6 milioni di euro, per un totale di oltre 114 milioni da inizio anno. Come è andata invece l’estrazione del 10eLotto? A Velletri, in provincia di Roma, centrato un 9 Oro da 50mila euro con una giocata da 3 euro. Si festeggia anche in Lombardia, con un 9 da 20 mila euro realizzato a Gorgonzola, in provincia di Milano, e a San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, dove un fortunato giocatore ha portato a casa 20mila euro, centrando un 9 con una giocata da 2 euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito oltre 24 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 377 milioni dall’inizio dell’anno.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Questa sera, 8 febbraio, oltre al Lotto e al 10eLotto campeggia anche il Superenalotto, con il suo maxi-montepremi che continua a fare gola a tutti gli appassionati. Come ricordano i dati di Agipronews, nel precedente appuntamento con la fortuna non è stato centrato alcun “6” e il Jackpot è volato a 152,6 milioni di euro.

Nel concorso di sabato 5 febbraio sono stati complessivamente sei i punti “5” centrati con i fortunati vincitori che si sono portati a casa 41.470,47 euro a testa. Da segnalare anche quattro “4 stella”, i quali hanno acciuffato un importo decisamente soddisfacente e paria a 44.088 euro. L’ultimo “6” da 156 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2021 a Montappone (FM).

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Come investire l’eventuale jackpot del Superenalotto? Una bella domanda, considerato che esso si attesta a quota 152 milioni di euro, importo che permette di concretizzare un numero impressionante di desideri, ma che potrebbe anche risultare difficile da gestire, proprio in virtù della sua mole ingente. Perché non pensare allora anche agli altri? Una parte della maxi-cifra può essere impiegata anche per finanziare progetti altrui, come quelli presenti sulla piattaforma Kickstarter.

Quello che vi proponiamo oggi si chiama “100KARATEBLOWS“, proposto dall’artista Myrto Xanthopoulou, che dice: “La mia pratica artistica è incentrata su materiali comuni, artigianato e testo. Faccio installazioni, sculture e disegni, che percepisco come appunti. La componente materiale del lavoro è importante quanto quella testuale. Materiali e parole sono immersi nell’esperienza quotidiana, in tutta la sua mondanità e il suo trauma. Vivono nello studio, sui marciapiedi di Atene, sotto il lavello della cucina. Lavoro con le parole, pensandole, ripetendole, scrivendole. Sono attratto dalla loro inevitabilità e arbitrarietà, dall’urgenza e dalla casualità di ciò che viene detto, dalle sfumature che collegano le parole alle cose. Lavorare con le mani è il modo in cui mi relaziono al mio vocabolario, come lo incarno e lo capisco”.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Il Lotto e il Superenalotto viaggiano appaiati con la smorfia napoletana, foriera di spunti e di suggerimenti in riferimento ai numeri sui quali puntare per tentare di convincere la Dea Bendata a schierarsi dalla propria parte. A questo punto, proviamo a darvi una mano anche noi, prendendo in esame una notizia di stretta attualità e fornendovi i cinque numeri ad essa collegati, tratti dalla smorfia napoletana.

Inevitabilmente, il pensiero non può che correre alle forti raffiche di vento che hanno sferzato la città di Milano nella giornata di ieri, lunedì 7 febbraio. Ecco, allora, che, secondo la tradizione partenopea, i “magnifici” cinque sui quali puntare sono i seguenti: 4 (vento), 39 (incidente, al pari di quelli che purtroppo si sono registrati nel capoluogo lombardo), 40 (albero, come quello caduto ieri), 50 (stazione, danneggiata dalle folate), 80 (aria). L’auspicio è che questa combinazione possa rivelarsi propedeutica alla realizzazione di una vincita importante.

