Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 8 gennaio, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, LE ESTRAZIONI DI OGGI: 8 GENNAIO 2022

Tutto pronto per l’estrazione del Lotto di oggi 8 gennaio, ma anche di quelle di Superenalotto e 10eLotto. Quali saranno i numeri vincenti del concorso Sisal? Prima di scoprirlo diamo un’occhiata ai numeri ritardatari del Lotto e del Superenalotto. Quali sono i grandi assenti dei due concorsi? Il primatista in fatto di ritardi è il numero 8, che sulla ruota di Napoli non fa capolino da ben 111 concorsi di fila. Seconda posizione in classifica per il numero 71 sulla ruota di Cagliari, assente all’appello da 98 estrazioni. Terza piazza per il numero 67 sulla ruota di Firenze, primula rossa da 94 turni in serie. Resta ai piedi del podio dei ritardatari del Lotto il numero 90 sulla ruota di Torino, di cui si è persa ogni traccia da 93 turni. E il Superenalotto? In questo caso il grasse assente è il numero 39, le cui assenze di fila sono 46. Medaglia d’argento per il numero 69, evaporato da ormai 41 estrazioni. Chiude il capitolo dedicato ai ritardatari il numero 16, svanito da ormai 40 concorsi in rapida successione. (agg. di Dario D’Angelo)

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Focus ora sulle quote del SuperEnalotto, L’ultima estrazione è quella avvenuta prima dell’Epifania, in data 4 gennaio 2022. Diamo un’occhiata alle quote assegnate! Il premio più alto assegnato è stato quello da 29.730,09 euro associato al “5” fatto proprio da 6 giocatori. Il “4” da 315,74 euro è finito nelle tasche di 595 concorrenti, mentre il “3” da 25,09 € ha accontentato 22.041 persone. Ultimo premio del Superenalotto di martedì? Quello da 5 euro andato a 340.469 giocatori. E il SuperStar? Nel concorso gemello del Superenalotto festa grande per i tre giocatori che hanno fatto “4 Stella” vincendo così 31.574,00 euro. Il “3 Stella”?

Ha assegnato 2.509,00 euro a 135 fortunati, mentre i canonici 100 euro associati al “2 Stella” sono finiti nel portafogili di ben 2.048 persone. Capitolo “1 Stella”: i 10 euro sono andati a 13.041, mentre lo “0 Stella” ha distribuito 5 euro a 28.023 concorrenti. Chiusura per i premi Seconda Chance 1 e 2: i 50 e 3 euro essi associati sono finiti rispettivamente nelle tasche di 101 e 15.285 giocatori.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il Jackpot del Superenalotto di oggi ammonta a 136.300.000 €. Come investire tale somma? A noi de ilsussidiario.net piace sempre consigliare un progetto innovativo meritevole di attenzione e bisognoso di sostegno economico per spiccare il volo. Oggi vogliamo parlarvi in particolare di “Mynymal PC”, un PC desktop minimalista e moderno all’interno di un cubo compatto da 5 pollici. Strana come definizione vero? Prendiamo allora in prestito la definizione degli sviluppatori per descriverlo meglio: “Un approccio moderno al personal computer.

Non è più necessario che il tuo PC sia una grande e brutta torre. Questo cubo compatto è un PC Windows completo, perfetto per la casa o il posto di lavoro moderno”. Volete vedere di che si tratta? Allora cliccate qui: sulla piattaforma kickstarter.com il progetto ha già ottenuto oltre 1500 euro di donazioni. Se foste voi a vincere il Jackpot ve la sentireste di dare fiducia a questa invenzione?

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Non c’è rubrica de ilsussidiario.net dedicata al Lotto e al Superenalotto che possa essere definita tale che non abbia al suo interno uno spazio dedicato alla Smorfia Napoletana. Come sempre ci divertiamo a suggerirvi qualche numero da giocare nella speranza di essere fortunati ad azzeccare quelli che poi usciranno nell’estrazione del giorno. Come li scegliamo? In assenza di palla di vetro guardiamo all’attualità e poi chiediamo alla Smorfia Napoletana di interpretarla.

La notizia del giorno è l’annuncio del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che ha dichiarato che le scuole non riapriranno come previsto il 10 gennaio nella sua regione. Optiamo allora per il numero 44 di “scuola” e proseguiamo con il 69 di “chiusura”. Il “governo”, numero 23, ha già comunicato la sua contrarietà rispetto alla misura, preferendo contenere il “virus”, numero 90, attraverso la chiusura degli “stadi”, numero 86. Come andrà a finire?



