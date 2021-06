LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 8 giugno: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 8 GIUGNO 2021

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 8 giugno 2021: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 68/2021. Prima però diamo un’occhiata a quanto accaduto nel corso dell’ultimo concorso del Lotto, quello di sabato 5 giugno. Per quel che riguarda il Lotto, grande protagonista è stata la Campania, con premi distribuiti per oltre 97mila euro. La vincita più alta è stata conseguita a Napoli grazie ad un terno secco (25-29-38 sulla ruota partenopea), con una puntata di 10 euro, che ha regalato ad un fortunato giocatore 45mila euro. Altro terno secco (6-11-25 su Napoli) a Salerno: giocata in questo caso da 5 euro e vincita di 22.500. Sul podio sale la vincita ottenuta a Monte di Procida, in provincia di Napoli, con un Simbolotto da oltre 10mila euro. Doppio colpo infine a Falciano del Massico, in provincia di Caserta: qui il terno secco 6-11-25 sulla ruota di Napoli ha regalato due vincite da 9.750 euro ciascuna. Capitolo 10eLotto: vittoria da capogiro a Montalto Uffugo, in provincia di Cosenza, dove un anonimo ha intascato più di 369mila euro grazie ad una puntata complessiva da 6 euro sui numeri 46-54-65-89 sulla ruota di Cagliari. Si tratta della terza vincita più alta del 2021: meglio soltanto i 623mila euro vinti a Erice (TP) il 4 febbraio e i 612mila euro di Spoleto (PG) del 28 gennaio.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Concentriamoci ora sulle quote del Superenalotto di sabato 5 giugno. Nessuno ha fatto “6”, ma anche il “5+1” è rimasto vacante. Il primo premio assegnato è quello da 18.099,54 euro andato ai 12 giocatori che hanno fatto “5”. Il “4” è valso invece 352,37 euro a 627 giocatori, mentre con il “3” sono stati 21.339 a rallegrarsi per aver intascato 31,19 euro. Ultimo premio del Superenalotto di sabato? Il “2” da 6,34 euro fatto proprio da 325.770 giocatori. Vediamo adesso come sono andate le cose nel concorso gemello del Superenalotto, il Superstar. Qui il premio più alto assegnato è stato quello più ambito in assoluto: un fortunato giocatore ha realizzato infatti il “5+SuperStar” vincendo così 452.488,50 euro, auguri a lui (o lei)! Vittoria anche per i due giocatori che hanno fatto “4 Stella” aggiudicandosi così 35.237,00 euro. Il “3 Stella” ha regalato 3.119,00 euro a 116 giocatori, mentre i canonici 100 euro associati al “2 Stella” sono andati a 1.385 fortunati. Ultimi due premi, rispettivamente da 10 e 5 euro, appannaggio di 9351 e 23.800 giocatori.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il Jackpot del Superenalotto di oggi ammonta a 37.600.000 €. Ne deriva che in presenza di tale somma non sia impossibile, per il vincitore, pensare di destinare una piccola parte al finanziamento di uno dei tanti progetti meritevoli di attenzione sulla piattaforma kickstarter.com. Oggi vogliamo parlarvi in particolare di “Pressy”, un aggeggio che promette di rivoluzionare la vostra esperienza con lo smartphone. Di che si tratta? Ecco le parole degli sviluppatori: “I touchscreen sono fantastici, ma quando vuoi solo accendere la tua torcia, scattare una foto veloce o inviare la tua posizione, le azioni semplici possono diventare un po’ una seccatura. Senza Pressy, se si vuole solo accendere la torcia è necessario: Svegliare lo schermo -> Sbloccarlo -> Uscire dall’app in esecuzione -> Cercare l’app che si desidera utilizzare -> Avviarla -> E infine, eseguire l’azione desiderata. Questo “semplice” processo richiede 5-7 azioni diverse e richiede più di 8 secondi! Inoltre, è necessario mantenere il contatto visivo con lo schermo durante l’intero processo. Non ci credi? Prova a battere questo tempo tu stesso! Ma cosa succede se vuoi eseguire un’azione rapidamente e senza dover avere a che fare o guardare il dispositivo? Pressy ti permette di eseguire qualsiasi azione sul tuo smartphone utilizzando l’input più intuitivo – cliccando un pulsante – risparmiandoti tempo e fatica! Pressy è un piccolo pulsante fisico che si collega al tuo telefono attraverso il jack per le cuffie”. Curiosi di vedere come funziona? Allora cliccate qui!

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Concludiamo il nostro approfondimento dedicato al Lotto e al Superenalotto dedicando come di consueto uno spazio alla Smorfia Napoletana. Nella speranza di consigliarvi i numeri che usciranno nelle estrazioni odierne, prendiamo spunto da uno degli eventi più seguiti nella giornata di ieri: la partita del giovane azzurro Lorenzo Musetti al Roland Garros contro il numero uno al mondo Novak Djokovic. Stiamo parlando di “tennis” e allora la Smorfia partenopea ci consiglia il numero 80. Il portacolori azzurro è ancora “giovane”, numero 21, ma ha messo in difficoltà un “campione”, numero 55, affermato come il giocatore serbo. Alla fine, privo di energie, Musetti ha optato per il “ritiro”, numero 38, ma lo “spettacolo”, numero 70, offerto sul Centrale di Parigi lascia presagire che il “futuro”, numero 7, sia dalla sua parte.



