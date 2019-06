LOTTO/ Estrazioni Superenalotto e 10eLotto sabato 8 giugno 2019: i numeri fortunati

I NUMERI FORTUNATI DEL LOTTO

È folto il gruppo di numeri fortunati del Lotto dopo il concorso di sabato 8 giugno 2019. Sono 10, ma due in particolare hanno catturato la nostra attenzione. E questo perché sono quei numeri che hanno realizzato un bel “tris” di ruote nell’ultima estrazione della settimana. Ci riferiamo al 61, uscito sulle ruote di Cagliari, Venezia e Nazionale. Invece l’85 ha siglato la sua tripletta personale con quelle di Genova, Palermo e Torino. Seguono poi una serie di doppiette, tutte a loro modo curiose. C’è la ruota di Genova che ha accolto il 48 e il 79, usciti rispettivamente anche sulle ruote di Firenze e Bari. Qui abbiamo notato l’80, che ha fatto il bis con la ruota Nazionale, dove ha fatto capolino il 51, il cui bis è con la ruota di Firenze. Passiamo alla ruota di Roma, che ha accolto il 41 e il 43, il primo uscito anche a Cagliari e l’altro a Bari. Infine le doppiette del 23 e del 42, entrambi incrociatisi sulla ruota di Venezia. Il primo ha fatto bis con quella di Milano, l’altro con quella di Palermo. (agg. di Silvana Palazzo)

LOTTO, LE QUOTE DEL SUPERENALOTTO

Continua la caccia al “6” del Superenalotto, questo perché nessuno riesce a centrarlo. Nell’ultima estrazione, quella di sabato 8 giugno, non c’è stato un giocatore in grado di indovinare i numeri vincenti. Così sfugge il Jackpot, tra l’altro arrivato a quota 167 milioni di euro per la prossima settimana. Se tiriamo fuori la classifica dei premi più alti che sono stati assegnati, questo premio di prima categoria è al secondo posto, alle spalle dei 177,7 milioni di euro vinti nel 2010 in tutta Italia grazie a un sistema. Niente da fare per la sestina vincente, ma le vincite non sono mancate. È stato un sabato fortunato per chi ha centrato il “5”. Sono tre i giocatori che ci sono riusciti, vincendo 84mila euro ciascuno. Le vincite sono state realizzate a Courmayeur, Lecce e Aci Castello. C’è stato poi un “4 stella” da 41mila euro, oltre che ben 140 “3 stella”, ognuno dei quali vale una vincita di tremila euro. (agg. di Silvana Palazzo)

LOTTO E SUPERENALOTTO: I NUMERI VINCENTI DI OGGI

Numeri vincenti di Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Ora li sappiamo. I monopoli di Stato, come al solito con grande puntualità, hanno diffuso le cifre dell’estrazione che vale il montepremi dei concorsi estratti oggi. E allora adesso è il momento di scoprire se qualcuno ha messo le mani finalmente sul Jackpot del Superenalotto, che è inutile ricordare come sia di gran lunga il più ambito, mentre è comunque molto alta l’attesa per i numeri di Lotto e 10eLotto, che con le loro sequenze potrebbero far togliere diverse soddisfazioni ai giocatori. E allora spazio ai risultati, non dopo aver fatto come sempre i nostri auguri di buona fortuna a tutti, e aver ricordato di controllare in ogni caso il tagliando anche in ricevitoria, ecco i numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto!

Estrazione 10eLotto n°69 del 08/06/2019

5 – 9 – 11 – 12 – 22 – 25 – 30 – 41 – 43 – 48 – 50 – 57 – 61 – 68 – 71 – 79 – 81 – 84 – 85 – 90

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 43

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 43 – 79

Ultima estrazione Superenalotto n. 69 del 08/06/2019

COMBINAZIONE VINCENTE

66 64 15 16 54 72

NUMERO JOLLY

44

SUPERSTAR

62

Estrazione n°69 del 08/06/2019 NAZIONALE 46 61 51 80 30 BARI 43 79 68 80 34 CAGLIARI 9 61 41 59 35 FIRENZE 12 48 57 51 74 GENOVA 84 85 48 79 69 MILANO 81 11 23 89 63 NAPOLI 5 22 7 39 26 PALERMO 50 90 85 42 32 ROMA 41 25 77 43 70 TORINO 30 85 1 82 10 VENEZIA 61 71 13 23 42

I RITARDATARI DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Sabato 8 giugno di Lotto, 10eLotto e Superenalotto: di conseguenza non possiamo esimerci dal fornire il consueto quadro riguardante i numeri ritardatari. Iniziamo dal gioco del Lotto, dove il primatista in fatto di assenze è – ovviamente – il numero 41 sulla ruota di Firenze, latitante da ormai 135 concorsi consecutivi. In seconda posizione troviamo, sempre più vicino all’ingresso nel club dei centenari, il numero 51 sulla ruota Nazionale, che non fa capolino tra gli estratti da 95 turni di fila. Il podio viene completato ancora una volta da un numero della ruota di Firenze, in questo caso il 2, assente da 86 estrazioni. Capitolo Superenalotto: il primatista in fatto di ritardi è il numero 81, che veleggia verso quota 100 con 97 turni di assenza consecutivi. Il podio in questo caso è composto dai numeri 23 e 39, ritardatari rispettivamente da 64 e 63 concorsi (Agg di Dario D’Angelo)

LOTTO E SUPEREANALOTTO, LA SMORFIA NAPOLETANA

I numeri vincenti del Lotto, del SuperEnalotto e del 10eLotto verranno annunciati fra pochissimo e di sicuro saranno tanti i giocatori a vincere uno dei premi in palio. Molti appassionati del gioco italiano però rischiano di non realizzare alcuna vincita solo per un motivo: non sapere quali numeri giocare. I dubbi possono colpire chiunque, dagli appassionati più esperti a coloro che si affacciano solo ora nel mondo della lotteria. Un problema da non sottovalutare quindi e che anche oggi trova il sostegno della nostra Rubrica. Con l’aiuto della smorfia napoletana, scopriremo quali numeri si nascondono in una notizia che abbiamo selezionato per voi. Negli ultimi anni, una studentessa ventenne di Matematica ha annunciato al mondo di voler sposare il Tetris, il famoso videogioco con i mattoncini da incastrare. Il tutto dopo una relazione deludente con un fidanzato d’eccezione, la calcolatrice Pierre. Le sue intenzioni non sono da sottovalutare, visto che l’oggettofilia, ovvero l’interesse romantico per gli oggetti, è uno dei disturbi riconosciuti dal mondo scientifico. Sembra inoltre che la ragazza abbia maturato questa intenzione dopo un anno di relazione con il Tetris e che ora sia pronta a diventare la sua sposa. Ai suoi occhi il gioco tra l’altro rappresenta la perfezione, tanto che ogni giorno trascorre almeno 12 ore a giocare. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo l’incastro, 8, i mattoni, 75, il gioco, 19, le nozze, 10, e gli oggetti, 1. Come Numero Oro scegliamo invece il disturbo, 42.

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI, 8 GIUGNO 2019

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 8 giugno 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 69/2019. Nuovi numeri vincenti e tanti premi per tutti i giocatori più fortunati, che anche stasera si uniranno al mondo di Sisal e Lottomatica. Com’è andata la classifica dello scorso giovedì? In base alle statistiche di Agipro News, sembra che il primo posto sul podio sia stato centrato dal Lotto. Il fortunello è della provincia di Lecce, di Vernole, che con una giocata su quaterna e quattro terni sulla Nazionale si è portato a casa la bellezza di 65 mila euro. In seconda posizione troviamo invece Catania grazie ad un terno secco su Palermo del valore di 45 mila euro. In provincia di Brescia, a Pontevico, è stata registrata invece una doppia vincita da 25 mila euro ciascuna. Per la Top 3 del 10eLotto, al primo posto troviamo due vincite registrate in provincia di Sassari, a Budoni, e Palermo. In entrambi i casi il bottino ammonta a 50 mila euro, ottenuti grazie a 9 numeri centrati con Doppio Oro nel primo caso e 9 numeri centrati e Doppio Oro anche nel secondo.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

165,8 milioni di euro: questo l’ammontare del Jackpot di questa sera, per un concorso del SuperEnalotto tutto da scoprire. La sestina vincente manca da diversi mesi, ma i giocatori non hanno ancora perso le speranze. Al montepremi bisogna aggiungere inoltre i bottini legati alle quote secondarie, che spesso raggiungono vette importanti. L’ultimo appuntamento però ci informa di un nuovo crollo per le quote minori, dopo un breve rialzo legato alla prima estrazione della settimana. Lo scorso giovedì infatti il 4+ ha superato di poco i 39 mila euro grazie ad un fortunello, mentre otto vincitori hanno centrato il 5, sfidando un premio da 26 mila euro. Scende anche il 3+, realizzato da 151 appassionati e con un premio da 2.778 euro, mentre rimane stabile il 4. Il tesoretto è di 391,23 euro, mentre i vincitori sono in tutto 550. Scendiamo fino a 27,78 euro per il bottino del 3, indovinato da 23.036 giocatori, mentre il premio da 5,34 euro finisce ai vincitori del 2, ovvero 369.935. Le uniche certezze del gioco sono come sempre le quote standard del filone SuperStar. 100 euro per i 1.899 vincitori del 2+, mentre 10 euro a testa ai 13.175 partecipanti che hanno indovinato l’1+. Infine in ultima posizione troviamo i 5 euro dello 0+, vinti da 28.506 appassionati.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Mancano poche ore ancora prima che il concorso del SuperEnalotto abbia inizio. Ancora una volta il Jackpot è il protagonista di questa serata, anche se non possiamo avere la certezza che il montepremi sarà fra gli estratti di oggi. Molti giocatori sperano nei mesi estivi per ottenere un occhio di riguardo da parte della Fortuna e che la sestina vincente possa essere centrata da uno degli appassionati. Proprio per questo preferiscono non rimanere in attesa e soprattutto non lasciarsi cogliere impreparati in caso di vincita. Non c’è niente di meglio quindi che pensare a tutti i progetti e desideri che vorremmo realizzare con il montepremi, un interesse che unisce con un filo rosso tutti i giocatori e la nostra Rubrica. Anche per oggi abbiamo scelto infatti per voi un’iniziativa utile presente su KickStarter, da tenere in considerazione subito dopo aver scoperto la propria vittoria. Visto che parliamo di estate, possiamo immaginare già che famiglie e amici si riuniranno spesso per una grigliata in compagnia. Il pallino di tutti gli amanti di carne e pesce alla brace, spiedini e molto altro. Grillgun aiuta tutti gli amanti del grill che faticano nell’accendere le braci o il fuoco oppure che vogliono assaporare un filetto flambè. Grillgun è una vera e propria pistola infuocata che in soli 60 secondi permette a tronchetti e legni di raggiungere la temperatura ideale per la cottura. Design moderno e utile per chi vuole avere il totale controllo della griglia, ma anche per tutti i ristoratori che vogliono proporre carne alla brace senza l’uso di barbecue. 23 giorni di tempo prima che l’asta venga conclusa ed un goal da quasi 53 mila euro già centrato.



