LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 8 luglio: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 8 LUGLIO 2021

Ripartono le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 8 luglio 2021. Conto alla rovescia partito in vista dei numeri vincenti sul concorso Sisal numero 81/2021. Prima di tuffarci a capofitto nelle nuove combinazioni, come da tradizione andiamo alla scoperta dei principali risultati resi noti da Agipronews e riferiti all’ultima estrazione del Lotto. Una interessante vincita da 25 mila euro è stata realizzata lo scorso martedì a Formia, in provincia di Latina, grazie ad una giocata da 10 euro su tutte le ruote che ha fatto fruttare sei ambi, quattro terni e un quaterna. Un’altra vincita da 25 mila euro è stata realizzata a Castello di Annone (AT) mentre una da 23mila ha riguardato un giocatore di Toscolano Maderno (BS). In tutto, l’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per un totale di oltre 6 milioni di euro mentre in tutto dall’inizio dell’anno le vincite in tutta Italia sono state di 611 milioni di euro.

ESTRAZIONI LOTTO E SUPERENALOTTO/ Numeri vincenti 6 luglio 2021: ruote e vincite

Ora uno sguardo al gioco del 10eLotto dove il Veneto si è rivelato il protagonista indiscusso con la vincita realizzata a Sedico, in provincia di Belluno, grazie ad un 9 Oro da 50 mila euro. Si festeggia anche a Vittorio Veneto, in provincia di Treviso, grazie ad un 9 da 20 mila euro. La Regione in tutto ha conquistato ben 70 mila euro. Tra le altre vincite degne di nota anche quelle realizzate in Campania con 8 Oro da 30mila euro di Cava de’ Tirreni (SA), e il Molise, con un 9 da 20mila euro realizzato a Campobasso. Lo scorso martedì il 10eLotto ha distribuito in tutto 29 milioni di euro mentre dall’inizio dell’anno sono stati 2,3 miliardi.

Simbolotto, Lotto simboli e numeri vincenti/ Estrazione di oggi 6 luglio 2021

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Nel secondo appuntamento della settimana all’insegna del Lotto, c’è spazio anche per il SuperEnalotto. Grande attesa in vista della nuova estrazione di oggi 8 luglio. Dopo l’assenza del “6” anche nella serata di martedì scorso, l’attenzione è focalizzata sulla nuova combinazione in arrivo, anche alla luce del ricco jackpot che continua a salire sempre di più toccando quota 51,6 milioni di euro. Nel concorso dello scorso martedì 6 luglio, in cinque giocatori hanno centrato il “5” del valore di 34.857,85 euro a testa. La serata ha permesso anche di realizzare quattro 4 Stella da oltre 33 mila euro a testa. Ricordiamo che gli ultimi festeggiamenti in occasione del “6” risalgono ormai allo scorso 22 maggio, quando un fortunatissimo concorrente di Montappone in provincia di Fermo si portò a casa il tesoretto da 156 milioni di euro. Sebbene il valore non sia paragonabile a quello attualmente in palio, l’attesa cresce sempre di più in vista della nuova estrazione odierna.

Lotto e Superenalotto, numeri vincenti 3 luglio/ Estrazioni, vincite e Smorfia

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il rischio per chi riuscirà a realizzare la ricca vincita al SuperEnalotto portandosi a casa il jackpot in palio è quello di non riuscire in maniera adeguata a investire il denaro in possesso. Il jackpot ha ormai da qualche settimana raggiunto cifre sempre più interessanti e qualcuno avrà sicuramente iniziato a pensare a come impiegare il denaro in caso di eventuale vincita. Dopo averne utilizzato buona parte per rendere la propria vita decisamente più serena, ci sarà spazio anche per finanziare idee/progetti che stanno particolarmente a cuore. Ha senso, quindi, dare uno sguardo alla nostra rubrica dedicata alla piattaforma Kickstarter che accoglie quotidianamente interessanti progetti. Oggi vi parliamo di CyclOptim, i pedali misuratori di potenza per bici da strada e MTB. Si tratta del primo tipo di pedali con sensori di potenza, accessibile e versatile, che si adatta alla pratica di tutti. Disegnato e fabbricato in Francia. Per supportare il progetto ci sono a disposizione ancora alcuni giorni ma potrete saperne di più cliccando qui.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Ultima tappa del nostro viaggio all’insegna del Lotto e del SuperEnalotto in compagnia della Smorfia Napoletana. Nel giorno dedicato all’estrazione può sempre tornare utile affidarsi alla smorfia per trarre ispirazione sui numeri da mettere in schedina. Oggi non potevamo che parlarvi della camera ardente in atto per l’ultimo saluto alla regina della tv italiana, Raffaella Carrà, venuta a mancare all’età di 78 anni. L’icona del piccolo schermo ci ha lasciato all’improvviso nei giorni scorsi. Da ieri è stata aperta la camera ardente in Campidoglio alla quale hanno già preso parte tantissime persone tra amici e personaggi noti. I cittadini possono rendere omaggio alla Carrà anche giovedì 8 luglio e la mattina di venerdì 9, prima del funerale in programma per domani. Ed ecco i numeri estrapolati dalla notizia del giorno: personaggio famoso (9); addolorarsi per la morte di una persona casa (14); camera ardente (72); televisione (32); funerale (55); ultimo saluto (29).



© RIPRODUZIONE RISERVATA