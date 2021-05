LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 8 maggio: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 8 MAGGIO 2021

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 8 maggio 2021: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 55/2021. Prima però occupiamoci di quanto accaduto nel concorso di giovedì per quanto riguarda Lotto e 10eLotto. Rispetto al primo dei due concorsi appena citati, agipronews.it ci informa che la vincita più alta del giorno è stata quella da 12.500 euro centrata nella città di Messina ha fatto ambo sulla ruota di Roma grazie ai numeri 47 e 69. Vincite importanti da 9.750 euro anche a Roma e San Severo, entrambe sulla ruota di Napoli. Per quanto riguarda la Capitale, i numeri giusti sono stati 15, 29 e 50, in Puglia invece il terno giusto è stato quello dei numeri 15-43-50. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito oltre 4,5 milioni di euro. Capitolo 10eLotto: festa grande in provincia di Macerata, con vincite complessive per 200mila euro. Boom a Corridonia, con un 9 Doppio Oro da 100mila euro, realizzato grazie a una puntata da 4 euro. Altri 100mila euro sono stati assegnati a Civitanova Marche, anche in questo caso con un 9 Doppio Oro, centrato con una giocata da 3 euro. Da inizio anno distribuite vincite per oltre 1,6 miliardi di euro in tutta Italia.

Numeri vincenti Lotto e Superenalotto/ Estrazioni 6 maggio 2021: Superstar ko

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Concentriamoci adesso sull’andamento del Superenalotto: le quote assegnate nel concorso di giovedì ci dicono che ancora una volta il Jackpot non è stato assegnato e continua a crescere in maniera vertiginosa. Vacante anche il posto riservato ai vincitori del 5+1. Per trovare una vincita importante bisogna arrivare al “5”, con quattro giocatori che hanno vinto 50.987,70 euro. In 896 hanno fatto “4” portandosi a casa un premio da 234,14 euro, mentre il “3” ha regalato a 29.395 un premio da 21,34 euro. Premio di consolazione? Quello da cinque euro associato al “2”: lo hanno vinto in 410.148. E il SuperStar? Nel concorso gemello del Superenalotto tre giocatori hanno vinto 23.414,00 euro facendo 4 Stella: si tratta della vincita più alta visto che nessuno ha fatto 5 Stella. Il 3 Stella ha assegnato a 148 giocatori un premio da 2.134,00 €, mentre i canonici 100 euro associati al 2 Stella sono andati a 2.174 giocatori. In 13.080 invece hanno vinto i 10 euro correlati all’1 Stella. Chiusura riservata ai 27.285 che facendo 0 Stella hanno vinto 5 euro.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 6 maggio 2021

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il Jackpot del Superenalotto continua a crescere: oggi il montepremi ha toccato quota 149.500.000 €. Numeri da capogiro: ma voi sapreste come spendere tale cifra? Se volete un consiglio su come investire il Jackpot in caso di vittoria noi vi consigliamo di destinare una piccolissima parte del montepremi al finanziamento di uno dei tanti progetti interessanti presentati sulla piattaforma di fundraising kickstarter.com. Oggi nello specifico vogliamo parlarvi di “Tyre, una ruota fuori strada”. L’italiano Fabio Rao ha creato una storia che potrebbe diventare materiale buono per un film d’animazione. Lui la descrive così:”Un giovane pneumatico attraversa il deserto in cerca della famiglia che lo ha dimenticato a bordo strada. Lungo il percorso, pero, uscirà dalla carreggiata dritta e sicura della sua vita. E li, lontano dall’asfalto, incontrerà nuovi amici, vivrà nuove avventure e scoprirà qualcosa che non conosceva ancora: la liberta di viaggiare, di vivere e di essere se stesso. La storia di Tyre ha lo scopo di educare su questioni ambientali. L’obiettivo principale è sensibilizzare il pubblico sul significato di upcycling e il riciclaggio di vecchi oggetti. Tyre è l’eroe di questa storia, smarrito e abbandonato, con l’aiuto degli amici troverà un nuovo modo per rendere nuovamente se stesso e gli altri utili”. Volete conoscere il seguito della storia? Allora cliccate qui e decidete se aiutare a finanziare Fabio Rao per far conoscere la storia di Tyre!

Numeri vincenti Lotto e Superenalotto/ Estrazioni 4 maggio 2021: i “ricorrenti”

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Ed eccoci arrivati al momento in cui noi de ilsussidiario.net “diamo i numeri”. Non siamo impazziti: il riferimento è al tentativo di interpretare la realtà con la chiave della Smorfia Napoletana nella speranza che un colpo di fortuna ci dia anche i numeri giusti. Tra gli eventi del giorno più importanti ci sono le elezioni nel Regno Unito, in particolare quelle locali in Scozia. Puntiamo allora innanzitutto sulla parola “voto”, che nella Smorfia Napoletana corrisponde al numero 7; in alternativa potete optare anche per il verbo “votare”, numero 20. In gioco, secondo i desiderata del primo ministro Sturgeon, c’è soprattutto la possibilità di chiedere un nuovo “referendum”, numero 52, sull’indipendenza della Scozia. Cosa ne pensa la “Corona” (numero 66)? Difficile che veda di buon occhio un processo che rischierebbe di condurre alla dissoluzione del Regno (90) Unito (optiamo per il 48 di “unione”). Chissà come andrà a finire. Parliamo dei nostri numeri, obviously…



© RIPRODUZIONE RISERVATA