Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 8 marzo, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 8 MARZO 2022

Le nuove estrazioni di Superenalotto, Lotto e 10eLotto vanno in scena stasera. Si rinnova quindi il consueto appuntamento con la fortuna nella giornata di oggi, martedì 8 marzo 2022, quando saranno svelati i numeri vincenti del concorso Sisal n. 29/2022. In attesa che vengano estratti, volgiamo lo sguardo alle quote dell’estrazione di sabato grazie ai dati di Agipronews. Il Lotto ha premiato l’Emilia-Romagna. Nell’ultimo concorso è stato infatti un giocatore di Castellarano, in provincia di Reggio Emilia, a centrare il premio più alto di giornata, portandosi a casa 47.500 euro grazie a 3 ambi e a un terno sulla ruota di Milano. Protagonista anche la Lombardia, con ben tre vincite, per un totale di 31.750 euro vinti in regione: la più alta di esse ha premiato un giocatore di Cividate Camuno, in provincia di Brescia, che ha conquistato un premio di 12.500 euro, mentre all’ombra del Duomo un altro giocatore è riuscito a portarsi a casa 10.250 euro. L’ultima vincita è arrivata a Rozzano, in provincia di Milano, dove un giocatore ha centrato un premio pari a 9mila euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 4,2 milioni di euro, per un totale di 189 milioni di euro da inizio anno.

ESTRAZIONI LOTTO, SUPERENALOTTO, 10ELOTTO/ Numeri vincenti 5 marzo: i Superstar

Per ciò che riguarda il 10eLotto, sono arrivate a Montecorvino Rovella, in provincia di Salerno, e Cingoli, in provincia di Macerata, le due vincite più importanti nell’ultimo concorso. Nelle due località, infatti, sono state centrate due vincite da 50mila euro, entrambe arrivate grazie a un 9 Oro. Da segnalare anche due vincite da 20mila euro a Sorga, in provincia di Verona, centrata con una giocata da tre euro, e a Siderno, in provincia di Reggio Calabria. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 23,6 milioni di euro, per un totale di 671 milioni di euro da inizio anno.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 5 marzo 2022

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Ora è invece il momento di analizzare le quote del Superenalotto dopo quelle di Lotto e 10eLotto, nell’auspicio che in serata venga assegnato il jackpot da 167,8 milioni di euro. In attesa di conoscere gli esiti dell’estrazione odierna, vi comunichiamo che anche in occasione dell’estrazione di sabato scorso non è stato realizzato nessun 6. Nel concorso di sabato, però, sono stati sei i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si sono portati a casa 41.833,04 euro a testa. Da segnalare anche quattro “4 stella” da 31.758 euro.

Estrazioni Lotto, Superenalotto, 10eLotto/ Numeri vincenti 3 marzo: no Jackpot ma…

Nota statistica a margine di qualsiasi ragionamento: l’ultimo “6”, da 156 milioni di euro, fu conquistato quasi dieci mesi fa: era il 22 maggio 2021 a Montappone (FM), e in quella stessa serata i Maneskin trionfarono all’Eurovision Song Contest in quel di Rotterdam. Il momento di premiare, incoronare e festeggiare un nuovo milionario potrebbe essere finalmente arrivato.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Per ciò che concerne la rubrica incentrata sulle modalità di investimento del Superenalotto, rivolgiamo l’attenzione ad alcuni progetti condivisi su Kickstarter, perché rappresentano una valida soluzione per investire anche soltanto una piccola parte della vincita realizzata. Stavolta ci soffermiamo su quella proposta da Alexander Macdonald, denominata “HindSight2”: si tratta di occhiali da ciclismo con vista posteriore, utili a incrementare in maniera esponenziale il livello di sicurezza sulle strade.

Nell’appello collegato al crowdfunding si legge: “La visione posteriore è così importante che ogni altro veicolo sulla strada la possiede. Non guideresti mai una macchina senza specchietti, vero? Essendo gli unici utenti della strada senza cinture di sicurezza o airbag, i ciclisti hanno bisogno di sapere almeno ciò che li circonda. Gli occhiali da ciclismo con vista posteriore HindSight permettono di rimanere informati tenendo gli occhi sulla strada. Essi offrono un’innovativa tecnologia di visione posteriore e assicurano che non ci si debba voltare per vedere il traffico che si avvicina alle proprie spalle. Il brand HindSight offre una soluzione unica, che sta cambiando il modo in cui il mondo va in bicicletta”.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Proseguiamo il cammino verso le estrazioni di oggi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, concentrandoci sulla smorfia napoletana, peraltro tappa finale del nostro viaggio odierno. Come di consueto, vi rammentiamo che ci troviamo di fronte a uno strumento utile per capire il significato dei numeri non solo dopo i concorsi, ma anche in vista di essi, quando ci si ritrova a lottare con i dubbi relativi ai numeri da scegliere per sfidare la sorte. Tentiamo anche noi de “IlSussidiario.net” a lasciarci ispirare da una notizia di cronaca e a ricavare da essa la sequenza vincente per il prossimo concorso del Lotto.

In tal senso, non possiamo non dedicare la smorfia odierna alla Giornata internazionale delle donne, altresì nota come Festa della Donna. Allora, spazio alla cinquina che potrebbe consentirvi di ottenere un successo inaspettato: il primo numero che vi suggeriamo è immancabilmente l’8, essendo oggi l’8 marzo. Seguono poi il 21 (donna), il 42 (mimosa, pianta e fiore simbolo di questa ricorrenza), il 2 (festa) e, infine, il 20 (fiore: un regalo sempre gradito).



© RIPRODUZIONE RISERVATA