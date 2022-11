Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 8 novembre, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 8 NOVEMBRE 2022

Le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto con i loro numeri vincenti si paleseranno nella serata di oggi, martedì 8 novembre, che animeranno il concorso Sisal n. 134/2022. Intanto, analizziamo che cosa è avvenuto nel concorso di sabato. Per quanto concerne il Lotto, è arrivata a Taranto la vincita più importante: nella città pugliese sono stati vinti 46.250 euro grazie alla combinazione 25-28-33 sulla ruota di Napoli. Sempre a Taranto si registra anche una vincita da 12.900 euro grazie ai numeri 9-23-71-76, in seguito a una giocata di 3 euro effettuata su tutte le ruote del Lotto. A Vedano al Lambro (MB) da segnalare una vincita da 23.750 euro arrivata con la combinazione 9-17-71 sulla ruota del Lotto di Venezia. In Lombardia vinti anche 15.900 euro a Lodi con una giocata di cinque numeri (7-9-13-23-89) del valore di 5 euro sulla ruota del Lotto di Milano. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 9,4 milioni di euro, per un totale di 908 milioni di euro da inizio anno.

Passando dal Lotto invece al 10eLotto, a Capiago Intimiano (Como) è stata centrata la vincita più alta dell’ultimo concorso. Nella località lombarda è stato infatti centrato un “8 Doppio Oro” da 100mila euro grazie a una giocata di otto numeri abbinata alla modalità frequente, del valore di 3 euro. Festa anche a Montesarchio (BN), dove è arrivato un altro “8 Doppio Oro” da 60mila euro in seguito a una giocata frequente. A Capannori (LU) da segnalare una vincita da 40mila euro arrivata grazie a un “6 Extra” con una giocata istantanea. Sempre in Toscana, a Torrita di Siena (SI), vinti 24mila euro grazie a un “6 Doppio Oro” abbinato a una giocata frequente. La terza vincita in Toscana è arrivata a Prato, per un totale di 22.500 euro grazie a un “7 Doppio Oro”. Tris di vincite in provincia di Roma, due nella capitale e una a Guidonia Montecelio, tutte del valore di 20.001 euro.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO

Successivamente alle estrazioni del Lotto, tornano anche quelle del Superenalotto, i cui numeri vincenti del concorso Sisal numero 134. Da più di 17 mesi il jackpot massimo non viene acciuffato: l’ultimo 6 è datato 22 maggio 2021, quando la sestina vincente venne intercettata da uno scommettitore di Montappone (Fermo). Da quell’istante in poi, il montepremi ha continuato ad aumentare, giungendo a quota 302,5 milioni di euro. Intanto, nel concorso di sabato scorso sono stati dieci i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si sono portati a casa 40.350,77 euro a testa. Da segnalare anche cinque “4 stella” da 33.478 euro ciascuno.

Si tratta di un primato senza precedenti, che ha già ampiamente oltrepassato il primato antecedente di 209,1 milioni di euro ottenuti a Lodi il 13 agosto 2019 con una giocata di soli 2 euro. Occhi puntati, quindi, per scoprire dove e come sarà realizzata la mitica sestina vincente, quella che inaugurerà un nuovo capitolo nella storia del Superenalotto.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

In caso di vittoria al Lotto e al Superenalotto, come investire gli importi agguantati? Speriamo che in tal senso la nostra rubrica, imperniata sui consigli che vengono diffusi mediante il portale internet Kickstarter, sulle cui colonne trovano spazio progetti a caccia di finanziamenti da parte di creativi presenti in ogni angolo del pianeta, possa rivelarsi foriera di buona sorte.

Osserviamo adesso uno di essi, ossia la telecamera “Dash Cam Omni”. Di seguito, la descrizione: “Si tratta di una cam dotata di tutte le funzioni per la copertura dell’intera visuale, la sorveglianza del parcheggio e l’assistenza alla guida sicura. Omni è dotata di sensori che garantiscono un movimento fluido a 340°, unitamente a una telecamera con FOV di 140° e distorsione ridotta al minimo. Queste caratteristiche combinate danno vita alla prima vera dash cam full-view a 360°, senza angoli ciechi, del settore. Il movimento fluido dell’obiettivo consente di monitorare costantemente tutto ciò che accade intorno all’auto. Grazie all’algoritmo di rilevamento del movimento AI aggiornato, la dash cam è in grado di identificare le persone che si trovano attorno all’auto, rilevarne il movimento e individuare con precisione la loro posizione. Se le persone che si avvicinano rimangono accanto alla vostra auto, Omni segue e registra spontaneamente i loro movimenti con una sorveglianza a 360°”.

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

La smorfia napoletana si intreccia a doppio filo con i numeri vincenti del Lotto e del Superenalotto. Un mezzo che talvolta può rivelarsi fondamentale per l’interpretazione dei propri sogni e per ricavare i numeri fortunati delle sequenze estratte nella serata di oggi. Anche nella giornata odierna, martedì 8 novembre 2022, vi proviamo a fornire un consiglio relativo ai numeri sui quali scommettere, nell’auspicio che si riveli foriero di buona sorte.

Prendiamo spunto da una delle notizie del giorno, vale a dire quella collegata alle emissioni annue di CO2 associate agli investimenti in imprese inquinanti da parte di 125 miliardari, che equivalgono a quelle prodotte in un anno da un Paese come la Francia e che sono superiori rispetto a quelle di cui è responsabile l’Italia. In media in 12 mesi gli investimenti di ciascuno di questi super ricchi in settori economici inquinanti “producono” una quantità di emissioni 1 milione di volte superiore rispetto a quella di un qualunque cittadino collocato nel 90% più povero della popolazione mondiale: il rapporto è di 3 milioni di tonnellate, contro 2,76 tonnellate di anidride carbonica pro-capite in un anno. Ma quali sono i numeri connessi a questa news? Esordiamo in questo senso con il numero 57 (inquinamento), per proseguire quindi con il numero 84 (ambiente). Ci sono poi il 43 (emissione), il 16 (clima) e l’89 (anidride carbonica).











