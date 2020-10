Lotto e Superenalotto numeri vincenti/ Estrazioni di oggi e 10eLotto, 8 ottobre 2020

LOTTO E SUPERENALOTTO: ESTRAZIONE DI OGGI, 8 OTTOBRE 2020

Lotto, 10eLotto e Superenalotto hanno dato il oro responso, hanno dato i propri numeri vincenti. E ora anche questa sera puntualissimi, grazie ai Monopoli di Stato, possiamo goderci il momento più emozionante di questi concorsi, che sono il sogno di tanti italiani. Un bel terno al lotto, la sequenza vincente del 10eLotto e ancora di più il Jackpot del Superenalotto, possono senza dubbio migliorare o addirittura completamente stravolgere la vita di una persona, per lo meno dal punto di vista economico. E allora eccoci pronti per vedere cosa ci riserva la fortuna, raccomandandovi però di giocare sempre responsabilmente e di controllare in ogni caso il vostro tagliando anche in ricevitoria. E ora, eccoci pronti, i numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto sono arrivati!

Estrazione 10eLotto n°121 del 08/10/2020

2 – 10 – 19 – 29 – 30 – 36 – 47 – 49 – 53 – 56 – 58 – 60 – 61 – 70 – 71 – 72 – 78 – 81 – 83 – 85

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 71

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 71 – 49

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Ultima estrazione Superenalotto n. 103 del 08/10/2020

COMBINAZIONE VINCENTE

63 8 60 51 75 35

NUMERO JOLLY

79

SUPERSTAR

58

Lotto, estrazione n°121 del 08/10/2020 BARI 71 49 2 50 88 CAGLIARI 49 61 70 33 48 FIRENZE 60 71 2 22 88 GENOVA 30 10 56 38 5 MILANO 78 29 30 36 15 NAPOLI 53 19 76 4 88 PALERMO 83 85 55 31 84 ROMA 81 58 46 52 60 TORINO 53 36 85 87 52 VENEZIA 47 72 52 79 15 NAZIONALE 58 69 54 83 71

IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Lotto e Superenalotto tornano oggi, giovedì 8 ottobre 2020, con una nuova estrazione e nuovi premi da assegnare. Per quanto riguarda il Superenalotto, stasera è in palio un Jackpot da 48,6 milioni di euro. Si tratta del montepremi più alto d’Europa. Infatti alle sue spalle ci sono i 44 milioni di Eurojackpot, mentre al terzo posto ci sono i 29 milioni di Euromillions. Negli Stati Uniti invece l’attenzione è rivolta a Powerball e MegaMillions, che mettono in palio premi in linea con quello del Superenalotto. Il primo offre al fortunato 52 milioni di dollari, quindi al cambio 44 milioni di euro. Il premio più alto al mondo è però quello offerto da MegaMillions, visto che è di 60 milioni di dollari, che corrisponde a 51 milioni di euro. Ma torniamo al Superenalotto, perché sono disponibili anche i dati sulla raccolta, che però comprende anche il SiVinceTutto, suo concorso speciale. È stata pari a 817,7 milioni di euro, decisamente meno del 2019, ma va precisato che la raccolta è stata interrotta nei mesi scorsi a causa dell’emergenza coronavirus. (Agg. di Silvana Palazzo)

LOTTO E SUPERENALOTTO: ESTRAZIONE DI OGGI, 8 OTTOBRE 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 8 ottobre 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 103/2020. Il nuovo appuntamento andrà in scena come sempre alle ore 20.00 in punto quando conosceremo i nuovi numeri vincenti ed i relativi premi che raggiungeranno i concorrenti più fortunati ma soprattutto i più temerari. Il viaggio che anticipa la nuova estrazione è come sempre lungo ed affascinante. Nell’ultimo concorso di martedì 6 ottobre, a festeggiare è stata in particolare la provincia di Caserta e nello specifico il comune di Orta di Atella dove grazie al concorso del Lotto è stata realizzata l’interessante vincita da oltre 62 mila euro. Come rammenta AgiproNews, la giocata in questione è stata realizzata sulla ruota Nazionale ed ha registrato quattro terni ed una quaterna. Subito alle spalle si va a piazzare Bari, dove un fortunato concorrente è riuscito a mettere a segno una vincita del valore di oltre 37mila euro. Podio al completo con Chiusa, in provincia di Bolzano, dove si è fatto festa grazie ai 25mila euro.

LE QUOTE VINCENTI DEL SUPERENALOTTO

Grande attenzione, in questo giovedì, in merito al nuovo concorso SuperEnalotto ed al suo Jackpot: a quanto ammonta? L’assenza del fatidico “6” nell’ultima estrazione di martedì, ha portato a far crescere sempre di più il montepremi in vista del nuovo concorso di oggi 8 ottobre che arriva a quota 48,6 milioni di euro. La combinazione vincente ha permesso di rendere felice un unico giocatore grazie al “5” del valore interessantissimo di 167.873,68 euro. La giocata vincente è stata realizzata a Podenzano, in provincia di Piacenza, presso la tabaccheria Degradi di via Roma 88. Sono trascorsi ormai oltre tre mesi dall’ultimo ricco “6” centrato il 7 luglio scorso a Sassari e che permise di vincere al fortunato concorrente la somma straordinaria di 59 milioni di euro. Il nuovo jackpot in palio si avvicina molto all’ultima vincita: stasera finirà la latitanza del “6” o il montepremi è destinato a lievitare ulteriormente in vista del prossimo concorso di sabato? Nell’ultima serata di martedì, inoltre, sono state distribuite vincite anche con il 10 e Lotto grazie al quale è stata segnalata una vincita da 50 mila euro realizzata a Nova Milanese, in provincia di Monza e Brianza , grazie ad una giocata oro di dieci numeri di cui ben nove indovinati. Secondo premio degno di nota (20mila euro) realizzato a Napoli e Bologna.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPEREALOTTO?

L’interessante Jackpot messo in palio questa settimana dal SuperEnalotto permette anche di fare più di un progetto in caso di serata fortunata che potrebbe concludersi con una ambita vincita. Come spendere l’eventuale premio milionario? In tanti potrebbero finalmente togliersi qualche sfizio per troppo tempo rinviato oppure finalmente iniziare una vita più serena, magari comprando la casa dei propri sogni. Attraverso la nostra Rubrica potremo finalmente fornirvi alcune idee su come spendere una parte del denaro vinto. A venirci incontro è la piattaforma KickStarter che oggi sposta la nostra attenzione su Milo, comunicatore di azioni che vi permette di parlare con gli amici mentre sciate, cavalcate o fate surf. Grazie al vivavoce incorporato, questo strumento non necessita di wifi nè di segnale del cellulare e soprattutto garantisce su piste, sentieri ed in acqua. L’asta si concluderà solo fra 34 giorni, mentre il goal da circa 85mila è stato ampiamente raggiunto e superato grazie agli attuali 1314 sostenitori. Cliccate qui per scoprire di più sul progetto in questione.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

La caccia ai numeri vincenti di Lotto e SuperEnalotto è ufficialmente aperta. Non tutti i concorrenti fortunati, tuttavia, hanno le idee particolarmente chiare su quali cifre puntare in vista del nuovo appuntamento con la fortuna. Ed allora perchè non affidarci alla Smorfia Napoletana prendendo spunto dai fatti di attualità del momento? Tra le notizie del giorno c’è quella che vede protagonista la bella Milano dove alcuni cinghiali erano in giro per il Naviglio. I Vigili del fuoco intervenuti sono riusciti ad acciuffarne due, sebbene per uno di loro il giro cittadino si sia concluso nel peggiore dei modi a causa della sua aggressività. Ma passiamo subito ai numeri che potremo ricavare da questa notizia. I cinghiali secondo la smorfia corrispondono al numero 63, il cui inseguimento è rappresentato dal numero 56 mentre il 67 in caso di cinghiale aggressivo, come l’anima che sfortunatamente è stato abbattuto. Il numero 26 corrisponde al girovagare per Milano mentre i pompieri in azione ci portano al numero 76. A questo punto è arrivato il momento di mettere in fila questi numeri e incrociare le dita!



