Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 8 ottobre, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI OGGI: 8 OTTOBRE 2022

Oggi, sabato 8 ottobre 2022, tornano le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto con i loro numeri vincenti, in concomitanza del concorso Sisal n. 121/2022. Restando in attesa di conoscere gli esiti dei sorteggi odierni, riviviamo assieme a voi quanto è accaduto nelle estrazioni di Lotto e Superenalotto nella serata di giovedì 6 ottobre, quando a Vibo Valentia un fortunato giocatore del Lotto ha centrato il terno secco 1-4-8 sulla ruota Nazionale, vincendo 90mila euro. Veneto protagonista dell’ultimo turno del Lotto, con vincite complessive per quasi 109mila euro: si festeggia a San Giovanni Lupatoto, in provincia di Verona, con un colpo da oltre 62mila euro, a Venezia con 25mila euro e a Cinto Caomaggiore, in provincia di Venezia, con altri 21mila euro. La Sardegna si piazza sul podio delle vincite dell’ultimo concorso del Lotto con un colpo da oltre 68mila euro centrato ad Alghero, in provincia di Sassari. Si festeggia poi a Torino con una vincita al Lotto da oltre 62mila euro. A Pomezia, in provincia di Roma, un fortunato giocatore del Lotto ha vinto 47.500 euro. Doppietta a Monza, con due vincite gemelle da 23.750 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 11,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 823,2 milioni di euro dall’inizio dell’anno.

Nel 10eLotto, invece, è stata incoronata la Puglia: a Vieste è stato centrato un 9 Oro da 50mila euro. Campania fortunata, con vincite complessive per 59mila euro centrate in provincia di Napoli: si festeggia a Giugliano in Campania con un 9 Oro da 50mila euro, mentre a Caivano è stato indovinato un 3 da 9mila euro. Fortunato anche il Piemonte, con un bottino totale di 29mila euro: festa a Leinì, in provincia di Torino, con un 9 da 20mila euro, e a Novi Ligure, in provincia di Alessandria, con un 4 da 9mila euro. Il 10eLotto premia anche la Lombardia, con un 9 da 20mila euro realizzato a Nerviano, in provincia di Milano, e la Calabria, con altri 20mila euro vinti a Reggio Calabria grazie a un 9. Doppietta in Toscana, a Firenze, con due 6 Oro da 12.500 euro ciascuno. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 23,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 2,8 miliardi di euro dall’inizio dell’anno.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO

Nella giornata di oggi, sabato 8 ottobre 2022, assieme al Lotto ritorna il Superenalotto, con i numeri vincenti del concorso Sisal 121. Il jackpot viene inseguito senza soluzione di continuità ormai da 16 mesi e mezzo, ossia dal 22 maggio 2021, quando la combinazione vincente fu intercettata nella sua totalità da un giocatore di Montappone, in provincia di Fermo. Da quel giorno, il montepremi del Superenalotto ha continuato a crescere senza battuta d’arresto, giorno dopo giorno, arrivando ad attestarsi a quota 285,1 milioni di euro.

Nel concorso di giovedì 6 ottobre sono stati sei i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si sono portati a casa 44.056,91 euro a testa. Da segnalare anche otto “4 stella” da 28.812 euro ciascuno. Intanto, mancano all’appello 23 vincitori dei 100 premi da 50mila euro assegnati grazie all’iniziativa speciale “Super Estate” di SuperEnalotto SuperStar, che ha assegnato ben 300 premi garantiti nell’arco di 3 concorsi speciali consecutivi (n. 83 di martedì 12 luglio 2022, n. 84 di giovedì 14 luglio 2022 e n. 85 di sabato 16 luglio 2022).

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Avete già idea di come investire il jackpot del Superenalotto, qualora foste proprio voi i fortunati scommettitori in grado di azzeccare i sei numeri vincenti? Per non farsi cogliere impreparati dinnanzi a tale eventualità, vi suggeriamo di rivolgere la vostra attenzione ai suggerimenti che vengono diffusi mediante il sito internet Kickstarter, che ingloba al suo interno progetti a caccia di finanziamenti da parte di creativi sparsi nell’intero orbe terracqueo.

Concentriamoci su uno di essi, ovvero su “The Meta Shell”, un’innovativa giacca antipioggia. Ecco la descrizione: “Abbiamo creato Meta Shell perché con la maggior parte delle giacche antipioggia sembra di indossare un sacco della spazzatura. Scaldano, sono pieghevoli, non traspirano, si stropicciano, hanno un aspetto terribile, sono scomode da indossare. Non solo: funzionano solo quando fa fresco e piove, quindi si diventa ridicoli se se ne indossa una quando non piove. Così, abbiamo ripensato completamente il modo in cui una giacca antipioggia viene costruita. Il Meta Shell è stato progettato per essere la miglior giacca per i viaggi e le attività all’aperto. La Meta Shell è impermeabile, antimacchia, elastica, confortevole, traspirante, resistente, impacchettabile e versatile: è la giacca ideale per i viaggi, l’outdoor e la vita di tutti i giorni. La Meta Shell è ricca di funzioni e meticolosamente realizzata per trasformarsi in un attimo da giacca a borsa”.

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Lotto, Superenalotto e numeri vincenti sono legati in modo indissolubile alla smorfia napoletana, attraverso i cui significati anche noi de IlSussidiario.net vogliamo cercare di fornire a tutti voi un suggerimento per le vostre giocate, partendo, in primis, da una notizia di attualità da cui prendere spunto.

Di conseguenza, associamo la news del giorno al furto di diamanti da 1.346.000 euro, frutto di una articolata pianificazione delittuosa. I diamanti sono stati rubati a Roma nel giugno scorso e la Polizia di Stato del I Distretto Trevi Campo Marzio, a seguito di approfondite indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma, ha individuato e fermato due persone gravemente indiziate del reato. Il furto è avvenuto con la tecnica del ”rip-deal”, che consiste nel promettere l’acquisto di oggetti preziosi in cambio di denaro falso o con valuta estera. Quali sono i numeri connessi a questa news di cronaca? Iniziamo con il numero 29 (diamante), per proseguire quindi con il 63 (furto). Ci sono poi il 66 (ladro), il 47 (truffa) e il 14 (malvivente).

