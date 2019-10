LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 8 ottobre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO: ESTRAZIONI DI OGGI 8 OTTOBRE 2019

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 8 ottobre 2019: qualche ora e poi scopriremo i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 121/2019. Gli appassionati non vedono l’ora di scoprire tutte le novità su premi e combinazioni vincenti. Per ingannare l’attesa è sempre meglio rimanere concentrati sul mondo delle due lotterie italiane: rivediamo la statistica precedente. Il primo posto in classifica va al 10eLotto ed un fortunello di Genova che ha realizzato 45 mila euro con un 8 Oro. Segue il premio da 15 mila euro con un 7 Doppio Oro realizzato a Pordenone. Il montepremi generale invece ammonta a 3,5 miliardi di euro se consideriamo le vincite dell’anno, oppure 28,2 milioni per il singolo appuntamento. Il Lotto premia invece Torino con 45 mila euro grazie ad un terno secco sulla ruota piemontese. Segue Vincenza con un bottino che supera i 41 mila euro e infine la provincia di Imperia, Sanremo, dove è stato indovinato un tesoretto da più di 23 mila euro.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Ancora in pista il Jackpot del SuperEnalotto, rimasto intatto in seguito all’ultimo appuntamento. L’estrazione di oggi metterà in palio un montepremi da 14,3 milioni di euro, sempre più ricco e appetibile agli occhi di tutti gli aspiranti vincitori. Mancano ancora alcune ore prima dell’inizio del concorso ed abbiamo tempo a sufficienza per ricontrollare i premi distribuiti lo scorso sabato e le quote estratte. Si è verificato un crollo per quanto riguarda le quote maggiori, visto che il 5 è sceso fino a meno di 20 mila euro, realizzato da 12 giocatori, preceduto dal 4+ da oltre 44 mila euro e un unico vincitore. Rimangono stabili invece le quote secondarie, guidate dal 3+ da 2.990 euro e 108 tagliandi vincenti, seguito da 605 appassionati che realizzano 443,77 euro in premio grazie al 4. Prosegue il 3 con un bottino da 29,90 euro destinato a 25,172 appassionati, mentre il 2 regala a 387.889 partecipanti un premio da 5,80 euro. Come sempre il tesoretto fisso è legato alle sorti della tripletta minore dei numeri SuperStar: in cima il 2+ da 100 euro, indovinato da 1.806 vincitori. Segue l’1+ da 10 euro, che consegna il premio a 12.687 appassionati, mentre 30.422 giocatori imbroccano lo 0+ da 5 euro.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Siamo ad un solo passo dal concorso del SuperEnalotto di oggi e come sempre il pensiero di tutti gli appassionati va al Jackpot. Qualcuno degli aspiranti vincitori riuscirà a conquistare il montepremi? Lo scopriremo fra pochissimo! Intanto possiamo però valutare progetti e iniziative interessanti per spendere al meglio la nostra vincita, anche solo una piccola quota. La nostra Rubrica è sempre pronta per regalarvi qualche consiglio utile e oggi vogliamo parlarvi di Hunt23, un’idea lanciata su KickStarter. Si tratta di una luce portatile e potente, in grado di illuminare strade e oggetti in qualsiasi momento. Hunt23 è leggera grazie al titanio utilizzato per la sua struttura ed è persino più piccola di qualsiasi chiave di casa. Grazie al foto presente nel lato superiore, sarà possibile agganciarlo a qualsiasi portachiavi, per portarlo sempre con sè. Uno strumento indispensabile e dal design minimalista, dotato di tante altre funzioni. La testina infatti è utile per aprire le scatole, spezzare le pillole, avvitare o svitare e persino rimuovere adesivi e aprire le lattine o le bottiglie. Non c’è limite alle sue funzionalità: più potente di una forbice o di un cutter, si può trasportare con comidità anche durante i voli in aereo. Il goal da raggiungere invece è di 5.600 euro, già realizzati grazie ad oltre 500 investitori e versamenti che superano i 32 mila euro.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Siamo già pronti per conoscere i numeri vincenti del Lotto di oggi, ma ancora tanti appassionati sono a caccia della combinazione giusta da giocare. Le ricevitorie sono ancora aperte, anche quelle digitali: non dobbiamo lasciarci sfuggire l’occasione di poter centrare una vincita grazie al gioco italiano. Per evitare di rimanere ai cancelli, possiamo per esempio sfruttare la smorfia napoletana. Unita alla notizia che la nostra Rubrica ha individuato oggi per voi, otterremo una combinazione utile e tutta da giocare. Cosa ci dice la news: uno studente cinese delle scuole medie è finito fra i titoli di cronaca per aver chiamato una spogliarellista ad esibirsi nel suo istituto. La donna ha pensato inizialmente ad uno scherzo ed ha subito avvisato la portineria, ma il Preside ha iniziato subito le indagini fino ad arrivare al piccolo colpevole. A quanto pare l’allievo ha chiamato la professionista con il cellulare e ha pagato la prestazione usando la carta di credito dei genitori. La punizione disciplinare è stata immediata. Il verdetto della smorfia: abbiamo lo studente, 25, lo spogliarello, 63, la scuola, 44, la chiamata, 7, e il pagamento, 4. Come Numero Oro scegliamo invece la punizione, 22.



