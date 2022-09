Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 8 settembre, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 8 SETTEMBRE 2022

Oggi, giovedì 8 settembre 2022, vanno in scena le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto e i loro numeri vincenti, in occasione del concorso Sisal n. 108/2022. In attesa degli esiti odierni, riavvolgiamo il nastro temporale di 48 ore e ricapitoliamo quanto accaduto martedì sera. Come scrive il portale Agipronews, la fortuna ha baciato la Campania e in particolare la provincia di Napoli, dove sono state centrate due vincite per un totale di 37.410 euro. La prima si è verificata a Volla: 21.660 euro grazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna con opzione LottoPiù. Mentre la seconda è stata assegnata a Ottaviano: 15.750 euro, arrivati con un terno secco sulla ruota di Napoli. La seconda vincita più alta del concorso è stata però assegnata a Formia, in provincia di Latina, dove un fortunato giocatore ha indovinato un ambo sulla ruota di Venezia, portandosi a casa 20mila euro. Restando nel Lazio, si registra anche un premio da 12.900 euro assegnato a Velletri, in provincia di Roma, dove sono stati centrati quattro terni e una quaterna. Festa anche in Puglia, precisamente a Gravina in Puglia, in provincia di Bari, dove sono stati vinti 18.250 euro grazie a tre ambi e a un terno. Da segnalare anche la vincita di 12.125 euro centrata a Ozzano dell’Emilia-Romagna, in provincia di Bologna, per effetto anche qui di tre ambi e un terno. Combinazione che premia anche un fortunato giocatore di Stradella, in provincia di Pavia, che si porta a casa 11.875 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 720 milioni di euro dall’inizio dell’anno.

SUPERENALOTTO, LOTTO, 10ELOTTO: I NUMERI VINCENTI/ Estrazioni del 6 settembre 2022

Per ciò che riguarda il 10eLotto e i suoi numeri vincenti, Lombardia protagonista con tre vincite per un totale di 47.500 euro. La prima si registra a Trezzano sul Naviglio, in provincia di Milano, dove un fortunato giocatore ha indovinato un 8 Oro da 30mila euro. Si esulta anche a Ronago, in provincia di Como: 11.250 euro arrivati con 6 Oro. Mentre a Luisago, sempre in provincia di Como, un altro 6 Oro ha determinato un premio da 6.250 euro. La seconda vincita più alta di questo concorso arriva da però da Venezia, dove è stato centrato un 9 da 20mila euro. A pari merito, la vincita assegnata a Molinella, in provincia di Bologna, realizzata grazie a un 8 Doppio Oro. Da segnalare anche il premio da 15mila euro assegnato a Napoli, dopo che è stato indovinato un 8 Oro. Mentre a Sacile, in provincia di Pordenone, è arrivata una vincita da 12.500 euro, conquistata anche qui con un 8 Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 26,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di quasi 2,5 miliardi di euro dall’inizio dell’anno.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 6 settembre 2022

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO

Il Superenalotto oggi, giovedì 8 settembre 2022, si palesa con il concorso Sisal numero 108 e con i suoi numeri vincenti, restituendo nuova linfa e nuovo vigore alla rincorsa verso il jackpot, che non si presenta ormai veramente da tempo immemore (era il 22 maggio 2021 quando veniva incoronato un fortunato scommettitore di Montappone, in provincia di Fermo). Attualmente, il montepremi del Superenalotto è estremamente elevato: stiamo parlando di 267,6 milioni di euro.

Nel concorso di martedì 6 settembre sono stati sette i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si sono portati a casa 38.139,82 euro a testa. Da segnalare anche sette “4 stella” da 25.744 euro. In 25 anni di storia del SuperEnalotto, sono stati assegnati 124 Jackpot in ben 17 regioni, per un valore totale di premi distribuiti pari a oltre 4 miliardi di euro. Tra le regioni più premiate, la Campania è al primo posto con 18 vincite, seguita dal Lazio con 16 e dall’Emilia-Romagna con 13. Puglia appena fuori dal podio con 10 vincite, poi la Toscana e il Veneto con 9. Sono invece tre le regioni in cui, dal 1997 a oggi, non è mai stato realizzato un “6”: si tratta di Valle d’Aosta, Trentino e Molise.

NUMERI VINCENTI LOTTO, SUPERENALOTTO, 10ELOTTO/ Estrazioni 3 settembre: le quote

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Qualora i numeri vincenti del Superenalotto consentano di centrare il fatidico 6, come si può investire il jackpot acciuffato? I modi sono tanti, ma il possibile vincitore milionario può affidarsi ai consigli della nostra rubrica, fondata sulla piattaforma Kickstarter, su cui vengono pubblicati progetti in cerca di finanziamento da parte di creativi di tutto il pianeta.

Oggi soffermiamoci su uno di questi progetti, ossia “Flock Light”. Ecco la descrizione: “La Flock Light è stata progettata per mettere in risalto voi, non la vostra bicicletta. Per questo motivo non solo illumina all’indietro, ma anche le gambe in movimento, evidenziando il movimento umano. Questo vi aiuta a essere visti molto prima rispetto a una luce tradizionale rivolta all’indietro e a essere riconosciuti come esseri umani mentre pedalate. Uno studio australiano del 2019 ha rilevato che oltre il 50% degli automobilisti considera i ciclisti ‘meno che umani’. È emerso inoltre un forte legame tra il modo in cui gli utenti della strada si vedono e il modo in cui si trattano. Questo studio ha dimostrato che la sicurezza non si limita alla sola visibilità, ma che si tratta di creare empatia e consapevolezza sulle nostre strade”.

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Il nostro viaggio fra il Lotto e il Superenalotto e i loro numeri vincenti porta direttamente alla smorfia napoletana, attraversi i cui significati anche noi de IlSussidiario.net proviamo a darvi un suggerimento per la vostra giocata, prendendo spunto da una notizia di attualità, dalla quale provvederemo a selezionare i numeri che potrete – qualora lo vogliate – barrare sulla vostra schedina.

Di conseguenza, associamo la notizia del giorno al piccolo scheletro di dinosauro che sarà in vendita a Parigi il mese prossimo e che si stima venga venduto in cambio di una somma tra 400 e 500mila euro (495mila dollari), ha riferito la casa d’aste Giquello. A differenza degli enormi scheletri di dinosauro ceduti nelle aste precedenti, lo scheletro fossilizzato dell’iguanodonte è alto solo 1,3 metri ed è lungo tre metri (9,8 piedi). È stato scoperto nel 2019 in Colorado, negli Stati Uniti, durante la costruzione di strade su un terreno privato. Quali sono i numeri connessi a questa news di carattere scientifico? Iniziamo con il numero 10 (dinosauro), per proseguire quindi con il 17 (scheletro). Ci sono poi il 36 (asta), l’89 (America) e, infine, l’86 (vendita).

© RIPRODUZIONE RISERVATA