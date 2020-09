LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 8 settembre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 8 SETTEMBRE 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 8 settembre 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 90/2020.

Prima estrazione del Lotto e 10eLotto per questa seconda settimana di settembre. I due giochi italiani sono pronti per rivelarci i numeri vincenti di oggi e gli appassionati si trovano già sui blocchi di partenza, ansiosi di raggiungere la meta finale. Chi riuscirà a conquistare i premi più ricchi? Prima di scoprirlo, rivediamo la statistica ufficiale dello scorso sabato grazie ai dati condividi da Agipronews. In testa il Lotto con Cento, in provincia di Ferrara, dove un giocatore si è portato a casa più di 216 mila euro grazie a una quaterna, quattro terni e sei ambi sulla Nazionale. Segue Battipaglia, in provincia di Caserta, con un bottino che supera i 77 mila euro e infine abbiamo la provincia di Campobasso con Baranello e un premio da 70 mila euro. Il 10eLotto piazza invece sul primo posto del podio la provincia di Firenze: un fortunello di Pontassieve ha realizzato 20 mila eurog razie a un 7 Doppio Oro. Segue Casalgrande, in provincia di Reggio Emilia, con 15 mila euro in premio e infine la provincia di Aosta con Donnas, dove un vincitore ha indovinato un tesoretto da 12.500 euro. Il montepremi dell’appuntamento ammonta invece a 23.938 euro.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Concorso del SuperEnalotto in arrivo e nuove possibilità di vincere il Jackpot da 35,7 milioni di euro grazie ai numeri vincenti di oggi. Il gioco della Sisal è pronto a sfidare tutti gli appassionati che stanno per partecipare alla corsa a premi. Fra pochissimo scopriremo le combinazioni vincenti e le quote assegnate: in attesa del momento fatidico, rivediamo le vincite distribuite lo scorso sabato e la classifica ufficiale. Alla guida il 5 da oltre 24 mila euro consegnato a otto vincitori, contro i cinque giocatori che sono il 4+ si portano a casa quasi 23 mila euro. Il 3+ premia invece 130 appassionati con 2.068 euro a testa, mentre il 4 scende di qualche punto e regala 227,58 euro a ciascuno dei suoi 879 vincitori. Troviamo poi il 3 con un premio da 20,68 euro e 29.137 tagliandi fortunati, mentre sono 408.162 i biglietti associati alla vincita del 2, pari a 5 euro tondi. Per il bottino del 2+, come sempre del valore di 100 euro, i partecipanti vincenti sono 2.094, mentre 12.345 sono gli appassionati che grazie all’1+ si sono messi in tasca 10 euro cadauno. Infine abbiamo i 5 euro messi in palio dallo 0+ e finiti nelle case di 24.827 giocatori.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

Il SuperEnalotto è ormai alle porte e stiamo per scoprire se il Jackpot troverà un fortunello a cui concedere il proprio bottino. Anche se in realtà i pensieri degli appassionati della Sisal riguardano anche il post-vincita e in particolare a tutte le idee utili per fare un primo investimento. Anche la nostra Rubrica ha già messo le mani avanti e grazie a KickStarter ha trovato un progetto più che interessante. Oggi parliamo di Wonderspray, il primo dispositivo portatile che permette di igienizzarsi in bagno, in qualsiasi momento e pochi istanti. WonderSpray è dotato di una testina antibatteri e un let a pressione che indica il livello della batteria, mentre un altro pulsante permette di regolare l’intensità della ‘spruzzata’. La famosa carta igienica infatti non pulisce sempre a dovere e spesso c’è bisogno di qualche accortezza in più per sconfiggere i batteri e sentirsi freschi. WonderSpray regala un’esperienza meravigliosa a chiunque si trovi in posti lontani da casa e soprattutto lontani dalla doccia. L’asta invece verrà conclusa fra soli tre giorni, mentre il goal da oltre 21 mila euro è stato raggiunto grazie a più di 258 mila euro in versamenti.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Il Lotto sta per svelarci tutti i misteri legati alla nuova estrazione, a partire dai numeri vincenti fino ai premi distribuiti. Molti giocatori però si trovano ancora in alto mare, soprattutto per quanto riguarda i numeri da giocare. La nostra Rubrica è da sempre la compagna ideale per chi si trova in difficoltà con la compilazione della schedina e anche oggi vi propone una combinazione da giocare. I numeri verranno ottenuti ancora una volta grazie alla smorfia napoletana, che con il suo sguardo attento ci rivelerà come interpretare la news che abbiamo selezionato per voi. Oggi parliamo di libri e in particolar modo del libro a mano più grande mai realizzato in tutto il mondo. Supera i 4 metri in altezza e i 3 in lunghezza e ha un peso di 1,4 kg. La sua realizzazione invece risale al 2010, quando un padre e un figlio, maestri ungheresi della rilegatura, hanno deciso di lanciarsi nella sfida. Il tomo comprende inoltre 346 pagine, realizzate secondo la tradizione locale. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il libro, 32, la grandezza, 60, la pagina, 83, il maestro, 28, e la mano, 5. Per chi volesse giocare anche al 10eLotto, proponiamo come Numero Oro la tradizione, 18.



© RIPRODUZIONE RISERVATA