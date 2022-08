LOTTO E SUPERENALOTTO/ Estrazioni di oggi e 10eLotto: 9 agosto, numeri vincenti!

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI CHE PORTANO AL JACKPOT

Il 6 al Superenalotto sarà finalmente centrato, ponendo fine a una rincorsa che dura da più di un anno? Un quesito che tiene con il fiato sospeso migliaia di giocatori, dato che la cifra del montepremi in palio è pari a 250,4 milioni di euro e in questo martedì 9 agosto 2022 l’attesa si fa sempre più spasmodica. Per tenervi aggiornati in tempo reale e non farvi aspettare nemmeno un istante di più, noi de “IlSussidiario.net” abbiamo appuntato la sestina estratta (che ci auguriamo si possa rivelare fortunata), assicurando a voi tutti l’opportunità di beneficiare di una panoramica accurata dei concorsi in programma quest’oggi.

Dopo questo step, sposteremo tutta la nostra attenzione sugli esiti di Lotto e 10eLotto. Buona fortuna a tutti coi numeri vincenti del Superenalotto! (Agg. di Alessandro Nidi)

Ultima estrazione Superenalotto n. 95 del 09/08/2022

Combinazione Vincente

25 26 29 39 15 38

Numero Jolly

82

Superstar

41

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 9 AGOSTO 2022

Oggi, martedì 9 agosto 2022, va in scena un nuovo appuntamento con le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, in occasione del concorso Sisal n. 95/2022. Mentre restiamo in attesa di conoscerne gli esiti, andiamo a osservare quanto è accaduto nel concorso di sabato, a partire dal Lotto. Il portale Agipronews, come da tradizione, ci aggiorna sulle statistiche più recenti del Lotto: premiata la Lombardia con vincite complessive che superano 74mila euro. A Luino, in provincia di Varese, un fortunato giocatore ha centrato la più alta dell’ultimo concorso, un colpo da 57mila euro. A Olgiate Comasco, in provincia di Como, il terno 48-63-67 sulla ruota di Genova ha premiato un altro giocatore con 9mila euro, mentre l’ambo 9-79 sulla ruota Nazionale ha regalato 8.750 euro a un giocatore di Gussago, in provincia di Brescia. Sul podio delle vincite dell’ultimo concorso si piazza anche Benevento, con una vincita da 22.500 euro, mentre a Reggio Emilia è stato centrato un terno secco (15-29-52 sulla ruota di Firenze) da 13.500 euro. Doppietta a Roma, con un Simbolotto da oltre 10mila euro e un’altra vincita da 9.750 euro, per un bottino totale che supera i 20mila euro. Due vincite anche in Calabria: una da 9mila euro a Morano Calabro, in provincia di Cosenza, e una da 7.500 a Vibo Valentia. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 4,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 635,1 milioni di euro dall’inizio dell’anno.

Per ciò che riguarda il 10eLotto, premiata la Sicilia con vincite complessive che superano i 42mila euro. La più alta della regione arriva da Cefalù, in provincia di Palermo, con un 8 Doppio Oro da 20mila euro, seguita da un 7 Doppio Oro realizzato a Melilli, in provincia di Siracusa, dal valore di 15mila euro, mentre a Ragusa sono stati vinti 7.209 euro con un 7 Oro. Si festeggia anche in Puglia dove sono state centrate due vincite per un totale di 40mila euro: la più alta dell’intero concorso è stata messa a segno a Putignano, in provincia di Bari, grazie a un 8 Oro da 25mila euro, a Toritto invece, sempre in provincia di Bari, un 6 Doppio Oro è valso 15mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 21,5 milioni di euro per un totale di oltre 2,2 miliardi di euro da inizio anno.

LOTTO, RICCO JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO

Il concorso Sisal numero 95 del Superenalotto si terrà nella serata di oggi, martedì 9 agosto 2022. L’attesa è davvero incontenibile e, in vista della nuova estrazione odierna, sono numerosi coloro che coltivano il desiderio di mettere a segno una importante vincita. D’altro canto, l’assenza del 6 da oltre un anno ha permesso al montepremi raggiungesse quota 250,4 milioni di euro.

Con il concorso di sabato 6 agosto, il jackpot messo in palio dal Superenalotto è il più alto nella storia delle lotterie europee, davanti ai 220 milioni di euro vinti con l’EuroMillions nell’ottobre 2021 in Francia. Il podio mondiale delle vincite di tutti i tempi è invece dominato dagli Stati Uniti: sul gradino più alto si piazzano gli 1,586 miliardi di dollari vinti con il Powerball il 13 gennaio 2016, che vennero divisi tra i tre fortunati possessori dei tagliandi in California, Florida e Tennessee. Al secondo posto un Mega Millions da 1,537 miliardi di dollari, assegnato in South Carolina nell’ottobre 2018, seguito da un altro Mega Millions da 1,337 miliardi di dollari centrato lo scorso mese in Illinois.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Come investire il jackpot del Superenalotto in caso di vittoria? Un interrogativo importante, anche alla luce della somma messa in palio dal concorso. A tal proposito, il possibile vincitore milionario può fare affidamento ai consigli della nostra rubrica, fondata interamente sulla piattaforma Kickstarter, che dà spazio ai numerosi progetti di creativi sparsi per il mondo, i quali attendono soltanto di poter essere finanziati per poter vedere realizzati i propri desideri.

Oggi, in particolare, ci soffermiamo su uno di questi progetti, ovvero “LUMA Projection Arts Festival: Year 8”. La descrizione recita: “È un festival che trasforma radicalmente il centro di una città per un fine settimana ogni autunno. Dopo il tramonto, un tranquillo centro urbano viene inondato da una vibrante luce proiettata che dipinge le facciate di edifici storici alti dieci piani. Come in un’imponente galleria d’arte all’aperto, i frequentatori del festival si aggirano da un edificio all’altro, guardando cortometraggi d’animazione selvaggiamente fantasiosi prodotti da artisti di tutto il mondo. Ogni animazione è realizzata su misura; ogni storia è una prima mondiale. L’arte principale di LUMA è il projection mapping, una sorta di animazione praticata sull’architettura che crea l’illusione che gli edifici si trasformino fisicamente. Ma questo è solo l’inizio: abbiamo costruito opere digitali immersive, spettacoli di luci orchestrali e danza tecnologica”.

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

L’itinerario tra i numeri del Lotto e del Superenalotto fa tappa presso la stazione della smorfia napoletana, utile per comprendere il vero significato dei numeri in vista dei nuovi concorsi. In tal senso, proviamo a darvi un nostro suggerimento, partendo da una notizia di attualità, dalla quale selezioneremo i principali numeri fortunati che potrete barrare sulla vostra schedina.

Di conseguenza, associamo la combinazione del giorno al ritorno alle gare con vittoria per Gianmarco Tamberi, guarito dal Covid. Dopo il quarto posto ai Mondiali di Eugene, il campione olimpico ha vinto la tappa Gold del Continental Tour, a Szekesfehervar in Ungheria. L’azzurro ha saltato 2,24 al primo tentativo, dopo un percorso netto alle quote precedenti di 2,14, 2,18 e 2,21, battendo il tedesco Tobias Potye (anche lui 2,24, ma al secondo tentativo) e il bronzo mondiale Andriy Protsenko (2,18) con il quale aveva duellato in Oregon per la terza piazza. Quali sono i numeri legati a questa news? Iniziamo con il 5 (salto), per proseguire quindi con il 15 (saltare). Ci sono poi il 19 (gara), il 71 (vittoria) e il 23 (medaglia). L’augurio che vi rivolgiamo è che questa combinazione si possa rivelarw foriera di una dose generosa di buona sorte per tutti voi affezionati lettori.











