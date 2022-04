Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 9 aprile, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 9 APRILE 2022

Siamo giunti all’appuntamento con le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto in occasione del nuovo concorso Sisal n. 43/2022 di oggi, sabato 9 aprile 2022. Nell’ultimo concorso della settimana corrente, qualcuno riuscirà a esultare e a imprimere una svolta alla propria vita? Il verdetto si conoscerà soltanto in serata, ma intanto andiamo a scoprire cosa è accaduto nel corso del precedente concorso. È arrivata a Napoli la vincita più importante dell’ultimo concorso, con un fortunato giocatore che ha centrato un premio pari a 213.291,67 euro. Sempre a Napoli è stata centrata anche una vincita da 21.329,17 euro grazie a una giocata effettuata su tutte le ruote. Il Lotto, poi, ha premiato Senigallia, in provincia di Ancona, dove sono state centrate vincite per un totale di 40mila euro con due giocate. La prima ha visto protagonista un giocatore che si è portato a casa 22.500 euro con un terno secco, mentre l’altra ha premiato un giocatore con 18mila euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,5 milioni di euro, per un totale di 271 milioni di euro da inizio anno.

Ora uno sguardo al 10eLotto, dove nel precedente concorso è stata premiata la Puglia: a Cisternino, in provincia di Brindisi, un giocatore ha centrato un vincita pari a 30mila con un 8 Oro. Festeggia anche un giocatore di Altamura, in provincia di Bari, dove con un 4 è stato centrato un premio da 6mila euro. Tripletta, invece, nel Lazio: la vincita più alta è stata centrata a San Vittore, in provincia di Frosinone, dove uno scommettitore ha centrato un premio pari a 15mila euro con un 8 Oro. A Cisterna di Latina, in provincia di Latina, è arrivato un premio da 9mila euro, mentre a Fiuggi, in provincia di Frosinone, un altro giocatore ha vinto 5mila euro con un 8 Doppio Oro. Doppiette a Novi Ligure, in provincia di Alessandria, con due premi da 9mila euro ciascuno, e in Umbria, dove due giocatori di Foligno, in provincia di Perugia, hanno centrato rispettivamente un premio da 10mila euro e uno da 9.450 euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi oltre 22 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1 miliardo di euro dall’inizio dell’anno.

LOTTO, LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

La serata del 9 aprile 2022 non sarà solo all’insegna del Lotto e del 10eLotto. Grande protagonista della terza estrazione settimanale sarà il Superenalotto, che torna con un concorso nuovo di zecca, nella speranza di assegnare il ricchissimo jackpot messo in palio. L’assenza del “6” anche nel precedente appuntamento di giovedì ha contribuito a far crescere sempre di più il jackpot in palio ora giunto a 185,3 milioni di euro. Ma come è andata nella precedente estrazione?

Durante il concorso del passato martedì, sono stati centrati cinque punti “5”, con i fortunati vincitori che si sono portati a casa 41.374,82 euro a testa. Da segnalare anche due “4 stella” da 35.759 euro ciascuno. A fare gola resta sempre il “6” che però si fa desiderare ormai da troppo tempo ed esattamente dal 22 maggio 2021, quando a Montappone (FM) fu centrato il maxi premio da 156 milioni di euro.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Di fronte a un jackpot del Superenalotto così alto, come possiamo investire al meglio tutto o parte del denaro in caso di eventuale ricca vincita? Una domanda che non può essere ignorata anche alla luce della somma molto interessante messa in palio. A tal proposito può venire in aiuto del possibile vincitore milionario la consueta rubrica imperniata sulla piattaforma Kickstarter, che concede spazio ai numerosi progetti di altrettanti creativi sparsi per il mondo, i quali attendono solo di poter essere finanziati per poter vedere realizzati i propri desideri.

Oggi, in particolare, ci soffermiamo su uno di questi progetti, ovvero Alegria, di Nico Lopez-Alegria. Si tratta di un documentario che racconta la partenza di un astronauta per lo spazio: “Prima che un comandante lasci la Terra per guidare una nuova era di voli spaziali, suo figlio gli chiede di esplorare lo spazio irrisolto tra loro. Un documentario raccontato in prima persona. Nico e la sua troupe seguono Michael e il suo equipaggio mentre imparano, in parallelo, cosa serve per realizzare il loro sogno. Attraverso video diari, filmati, tesori d’archivio e una serie di vignette narrative ‘Cartoline dalla Terra’, Nico e Michael ci accompagnano nel loro viaggio. Alegría è più di un documentario tradizionale: la nostra visione è quella di una bella, romantica e straziante storia di formazione, raccontata da persone reali”.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Il viaggio nell’affascinante mondo dei numeri all’insegna del Lotto e del Superenalotto approda ora presso la stazione della smorfia napoletana, strumento per alcuni giocatori indispensabile per capire il vero significato dei numeri in vista dei nuovi concorsi. In tal senso, vi veniamo incontro partendo da una notizia di stretta attualità dalla quale andremo ad estrapolare i principali numeri (si spera) fortunati da portare sulla nostra schedina.

Domani sarà celebrata la Domenica delle Palme, momento tradizionale che precede di una settimana la domenica della Santa Pasqua e, durante la quale, in tutte le chiese d’Italia vengono distribuiti i rami d’ulivo benedetti, in segno di pace, di cui ora come non mai si avverte l’esigenza a livello mondiale. Ecco ora i numeri legati a questa tradizione cristiana: cominciamo con il 13 (domenica), per proseguire quindi con il 64 (palma). C’è poi il 66 (ramo), insieme al 71 (pace) e all’84 (chiesa). L’auspicio è che questa combinazione possa rivelarsi foriera di buona sorte per tutti voi lettori.











