Lotto e Superenalotto numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto: oggi 9 dicembre 2021

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI

Siamo in trepidante attesa di sapere se oggi conosceremo un fortunato maxi-vincitore al Superenalotto, ma adesso è arrivato il momento di andare a conoscere gli esiti di Lotto e 10eLotto. Tra poco scopriremo se ci saranno nuovi vincitori: i soldi in palio sono tanti, premi in grado di attirare l’attenzione di tutti. Ricordiamo che per quanto riguarda il Lotto le estrazioni si svolgono il martedì, giovedì e sabato tra le ore 20 e le 20,30, mentre il gioco chiude dalle ore 19.30 sino al termine delle procedure di estrazione. Stessi giorni di giocata sul calendario anche per il 10eLotto, ma in questo caso il gioco è chiuso dalle ore 19.30 alle ore 21.30.

Ora bando alle ciance, Il Sussidiario qui di seguito vi segnala i numeri vincenti di Lotto e 10eLotto. (Agg. di MB)

CLICCA QUI PER I NUMERI VINCENTI E I SIMBOLI DEL SIMBOLOTTO

Estrazione 10eLotto n°147 del 09/12/2021

2 – 3 – 10 – 13 – 16 – 19 – 20 – 26 – 36 – 43 – 59 – 62 – 67 – 69 – 73 – 75 – 77 – 82 – 85 – 86

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 16

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 16 – 20

Extra: 5 – 8 – 29 – 35 – 38 – 39 – 40 – 41 – 61 – 63 – 65 – 70 – 72 – 87 – 89

Lotto, estrazione n°147 del 09/12/2021 BARI 16 20 85 38 53 CAGLIARI 43 13 63 61 87 FIRENZE 73 43 39 87 24 GENOVA 67 82 72 65 43 MILANO 69 59 35 61 31 NAPOLI 77 19 89 35 79 PALERMO 36 75 40 26 70 ROMA 3 2 29 70 44 TORINO 86 26 8 5 52 VENEZIA 62 10 41 35 5 NAZIONALE 57 72 21 38 19

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI CHE PORTANO AL JACKPOT

Il dado è tratto, finalmente: pochi secondi fa si è tenuta l’estrazione dei numeri vincenti del Superenalotto del concorso di oggi, giovedì 9 dicembre 2021. Conosceremo già nelle prossime ore il fortunato scommettitore in grado di portarsi a casa il maxi-jackpot da 120.800.000 euro? E’ ancora presto per dirlo, ma ne sapremo di più a stretto giro di posta. Cifre in grado di cambiare una vita, anzi più di una, e che migliaia di persone sperano di portarsi a casa. Ma ora è arrivato il momento di prendere le schedine in mano per effettuare le verifiche del caso per il Superenalotto, mentre tra poco passeremo agli esiti di Lotto e 10eLotto.

Il tempo dei convenevoli è però finito, ora è il momento di andare a scoprire la combinazione che vale quasi 125 milioni di euro.(Agg. di MB)

Ultima estrazione Superenalotto n. 147 del 09/12/2021

Combinazione vincente

10 83 48 75 70 79

Numero Jolly

82

Superstar

77

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 9 DICEMBRE 2021

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 9 dicembre 2021: mancano solo poche ore e poi scopriremo quali sono i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 147/2021. Prima di scoprire se la Dea Bendata sarà o meno generosa in questa estrazione di metà settimana, andiamo come sempre alla scoperta dei risultati realizzati nell’ultimo concorso e resi noti da Agipronews. Nel Lotto torna ad essere protagonista la Puglia con tre vincite interessanti per un totale di 80 mila euro. La più alta di oltre 50.500 euro è stata centrata a Noicattaro (BA) dove un fortunatissima concorrente ha centrato sei ambi, quattro terni e una quaterna sulla ruota di Milano. Grande festa anche a Bari con tre ambi e un terzo sulla ruota di Torino per una vincita di oltre 23,7 mila euro mentre a San Vito dei Normanni sono stati intercettati 10mila euro grazie ad un ambo sulla ruota di Venezia. In tutto l’ultimo concorso ha distribuito premi per un totale di 8,6 milioni di euro (oltre un miliardo dall’inizio dell’anno).

Cosa è accaduto invece nell’ambito del 10eLotto? La maggiore festa è andata in scena a Venezia quando nell’ultimo concorso con una giocata da 3 euro è stato centrato un 9 Doppio oro del valore di 500 mila euro. Doppia vincita nel Lazio, una a Santa Marinella, in provincia di Roma, dove è stata registrata una vincita grazie all’8 Doppio Oro da 20 mila euro ed una a Rieti con un 7 Oro da 7 mila euro. In totale sono stati distribuiti oltre 27 milioni di euro per un totale di quasi 4 miliardi dall’inizio del 2021.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Si riaccendono anche oggi, giovedì 9 dicembre, i riflettori in vista di una nuova attesissima estrazione del Superenalotto. Messo da parte il Lotto, questa sera si attende con trepidazione un nuovo concorso dello storio gioco Sisal che porta in serbo un jackpot di tutto rispetto. L’assenza della vincita con punti “6” nel precedente concorso, infatti, ha fatto sì che il jackpot salisse a 122,2 milioni di euro in occasione dell’estrazione di oggi. Una cifra da capogiro che avvicinerà anche in questo concorso di metà settimana un numero ampio di concorrenti.

L’ultimo Superenalotto ha permesso di realizzare 4 “5” del valore ciascuno di oltre 50 mila euro. Le vincite sono state realizzate nelle località di Milano, Altamura (BA), San Lazzaro di Savena (BO) e Rutigliano (BA). A festeggiare sono stati anche quattro “4 stella” da 24.586 euro ciascuno. Come sempre rammentiamo che l’ultimo “6” del valore di 156milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2021 a Montappone (FM). Quella odierna potrebbe essere la serata giusta per mettere un ricco premio sotto l’albero?

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il nuovo jackpot del Superenalotto continua a lievitare ed a regalare sogni sempre più grandi ai numerosi concorrenti che per tre volte a settimana sperano di essere loro i prescelti dalla Dea Bendata a vivere un sogno ad occhi aperti. Messi da parte i piccoli e grandi progetti che possono essere rappresentati da una casa, un mutuo da portare a termine ma anche solo un semplice viaggio o un mezzo di trasporto, come potranno essere impiegati gli altri soldi derivanti dall’eventuale vincita?

Una parte di essi potrà essere utilizzata per finanziare progetti che potrebbero essere particolarmente cari al futuro vincitore, ospitati sulla piattaforma Kickstarter. Oggi vi parleremo di uno dei tanti progetti presenti, ovvero Il Cerchio – il Cerchio, un cortometraggio psicologico indipendente per il Festival internazionale. Un corto che parlerà essenzialmente di scelte e del modo in cui possano cambiare le vite nostre e di coloro che ci circondano, ma si parlerà anche di femminicidio, ipocrisia elettorale e molto altro ancora. Se volete sostenerlo o semplicemente saperne di più, cliccate qui.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Ultima fondamentale tappa di questo iniziale viaggio del giovedì, in attesa delle nuove estrazioni del Lotto e Superenalotto. Al centro del focus torna ad essere protagonista la smorfia napoletana ed il legame con i due amatissimi giochi. Il Natale si avvicina sempre di più e mentre molti italiani sperano di poter mettere a segno delle importanti vincite nei giochi di questa sera, altri sono letteralmente travolti dall’ansia e dai disagi delle feste. Se fate parte di questa cerchia, ovvero di coloro che odiano alberi di Natale e canzoni natalizie, non bisogna sentirsi in colpa ma neppure pensarci troppo. Basti pensare che questo periodo dell’anno avviene solo una volta ogni 365 giorni.

Eppure a confermare la presenza di un Grinch in qualcuno di noi è adesso anche uno studio dell’università di Copenaghen. Tra i motivi che portano alcuni ad odiare il Natale c’è l’ansia da strenna dovuta alla frenesia ed al grande traffico. Il consiglio degli esperti è quello di prendersi un po’ più cura di sé durante questo periodo per certi versi nostalgico. Noi, nel frattempo, non possiamo fare altro che darvi un po’ di numeri utili da giocare, estrapolati da questa notizia: albero di Natale 49, regali di Natale 3, Babbo Natale 25, Festeggiare il Natale 29, Canti di Natale 72, Ansia 23.



